ചരിത്രം കുറിക്കാൻ യുഎഇ, റാഷിദ് റോവർ നാളെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങും

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സിന്‌റെ പ്രഥമ റോവർ ദൗത്യമായ റഷീദ് റോവർ ഏപ്രിൽ 25ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയേക്കും. യുഎഇയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്‌പേസ് സെന്‌ററാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഹക്കുട്ടോ ആർ മിഷൻ1 എന്ന ലാൻഡർ ദൗത്യത്തിനൊപ്പമാണ് റാഷിദ് റോവറുള്ളത്. യുഎഇ സമയം 8.40 ഓടെ റോവറടങ്ങിയ ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ സാങ്കേതികപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലാൻഡിങ് സമയത്തിൽ മാറ്റം വരാമെന്നും റാഷിദ് സ്‌പേസ് സെന്‌റർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.



നിലവിൽ 2300, 100 കിലോമീറ്റർ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുകയാണ് റാഷിദ് റോവർ. ചന്ദ്രന്‌റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തു നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബിന്ദു 100 കിലോമീറ്ററിലും അകലെയുള്ള ബിന്ദു 2300 കിലോമീറ്ററിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭ്രമണപഥമാണിത്. 25ന് യുഎഇ സമയം 7.40ന് ഹകുടോ ലാൻഡർ പല ചലനങ്ങൾ നടത്തി 100 കിലോമീറ്റർ വൃത്താകൃതിയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തും.

തുടർന്നാണു ലാൻഡിങ് പ്രക്രിയകൾ തുടങ്ങുക. ലാൻഡറിന്‌റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ എൻജിൻ ജ്വലിപ്പിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള പ്രവർത്തനം പിന്നീട് നടത്തും. ബ്രേക്കിങ് ബേൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രക്രിയയിൽ വേഗത കുറച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ മെയർ ഫ്രിഗോറിസ് എന്ന മേഖലയിലെ അറ്റ്‌ലസ് പടുകുഴിക്കു സമീപം ലാൻഡർ ഇറങ്ങും. ചന്ദ്രന്‌റെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗർത്തമാണ് അറ്റ്‌ലസ് ക്രേറ്റർ.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും കോംപാക്ടായ റോവർ എന്നാണു റാഷിദ് റോവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഡിസംബറിൽ സ്‌പേസ് എക്‌സ് ഫാൽക്കൺ 9 ബ്ലോക്ക് 5 റോക്കറ്റിലേറിയാണ് ഹക്കുട്ടോ റോവറും റാഷിദ് റോവറും ചന്ദ്രനിലേക്കു പുറപ്പെട്ടത്. ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയായ ഐസ്‌പേസിന്‌റേതാണ് ഹക്കുട്ടോ റോവർ.പത്തു വർഷങ്ങൾക്കു മേൽ സമയമെടുത്താണ് ഈ ലാൻഡർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

റാഷിദ് റോവറിൽ ചന്ദ്രോപരിതല ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനായി 2 ഹൈ റസലൂഷൻ ക്യാമറകളുണ്ട്. കൂടാതെ ചെറിയ ചെറിയ സവിശേഷതകൾ പകർത്താൻ ഒരു മൈക്രോസ്‌കോപിക് ക്യാമറയും ഇവ കൂടാതെ ഒരു തെർമൽ ക്യാമറയുമുണ്ട്. ചന്ദ്രന്‌റെ പ്ലാസ്മ വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായി ലാങ്മ്യുയിർ പ്രോബ് എന്ന ഉപകരണവുമുണ്ട്. ചന്ദ്രനിലെ പൊടിപടലങ്ങളുടെ പശിമ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ ഉപകരണം നൽകും.

English Summary: UAE’s Rashid Rover to land on Moon on April 25