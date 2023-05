80 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപും ഭൂമിയിൽ ജീവൻ, കണ്ടെത്തിയത് ചൈനീസ് ഗവേഷകർ

80 കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപുള്ള 'ഫോസില്‍ മാല'യില്‍ നിന്നും ജീവന്റെ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് ചൈനീസ് ഗവേഷകര്‍. ഹൊറോഡിസ്‌കിയ എന്നു പേരുള്ള ഈ വേറിട്ട ഫോസില്‍ ജീവ പരിണാമത്തില്‍ നിര്‍ണായക കണ്ണിയാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. പാറയില്‍ ഒരു മുത്തുമാല പോലെ കാണപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഇവയെ ഫോസില്‍ മാലയെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞനായ റോബര്‍ട്ട് ഹൊറോഡിസ്‌കി 40 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുൻപാണ് ഇത്തരം ഫോസിലുകള്‍ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത്.



ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്കിടയില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ഹൊറോഡിസ്‌കിയ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടുവെന്നതു സംബന്ധിച്ച് തര്‍ക്കങ്ങള്‍ സജീവമാണ്. ഒരുവിഭാഗം സൂഷ്മ ജീവികളാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഫോസില്‍ മാലക്ക് പിന്നിലെന്ന് വാദിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റൊരു വിഭാഗം പാറകളില്‍ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കള്‍ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതാണിതെന്ന് പറയുന്നു. ചൈനയില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഹൊറോഡിസ്‌കിയ ഫോസിലുകളില്‍ നടത്തിയ പഠനമാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍.

ഹൊറോഡിസ്‌കിയ സൂഷ്മജീവികളുടെ ഫോസില്‍ തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പഠനം തെളിയിക്കുന്നുവെന്ന് നാന്‍ജിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജിയോളജി ആന്‍ഡ് പാലിയന്റോളജിയിലെ പ്രഫ. പാങ് കെ പറയുന്നു. പ്രഫ. പാങും ഷാന്‍ഡോങ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയിലെ പ്രഫ. ചെന്‍ ലിയുമാണ് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് ബയോളജി ജേണലിലാണ് ഇവരുടെ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏതാണ്ട് 80 കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴക്കമുണ്ട് ചൈനയിലെ ഷാന്‍ഡോങ്, അന്‍ഹുയി പ്രവിശ്യകളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച ഫോസിലുകള്‍ക്ക്. വലുതും ചെറുതുമായ മുത്തുമാലകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഈ ഫോസിലുകളുള്ളത്. നേരത്തെ നടത്തിയ പഠനങ്ങള്‍ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജീവി വര്‍ഗങ്ങളുടെ ഫോസിലുകളാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് എത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അങ്ങനെയല്ലെന്നാണ് പുതിയ പഠനം പറയുന്നത്.

10 മില്ലീമീറ്റര്‍ വരെ വലുപ്പമുള്ള വലിയ മുത്തുകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഫോസിലുകള്‍ക്ക് 148 കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ വരെ പഴക്കമുണ്ട്. അതേസമയം 0.8 മില്ലീമീറ്റര്‍ വരെ വലുപ്പമുള്ള ചെറു മുത്തുരൂപങ്ങളുള്ള ഫോസിലുകള്‍ക്ക് 55 കോടി വര്‍ഷങ്ങളാണ് പരമാവധി പഴക്കം. ഒരേ ജീവി വര്‍ഗത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിലെ ഫോസിലുകളാണിതെന്നും ഏതാണ്ട് 100 കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് വരെ ഹൊറോഡിസ്‌കിയ ജീവനോടെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പുതിയ പഠനം പറയുന്നു.

ബഹുകോശ ജീവികളുടെ പരിണാമം സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ണായകമായ സൂചനകളും ഹൊറോഡിസ്‌കിയ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഏകകോശ ജീവികളില്‍ നിന്നും മനുഷ്യരെ പോലുള്ള സങ്കീര്‍ണമായ ബഹുകോശ ജീവികളിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിണാമത്തില്‍ പല കണ്ണികളും ഇന്നും നമുക്ക് അജ്ഞാതമാണ്.

പ്രധാനമായും രണ്ടു സാധ്യതകളാണ് പഠനം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. കോശങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തി ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ വേണ്ട വസ്തുക്കള്‍ ഇവ പരസ്പരം കൈമാറിയിരുന്നുവെന്നതാണ് ആദ്യത്തേത്. മറ്റൊന്ന് ഇത്തരം കോശ സമൂഹങ്ങളില്‍ ഒന്നിലേറെ കണ്‍ട്രോള്‍ സെന്ററുകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇവ കോശങ്ങളുടെ കോശങ്ങളുടെ സംഘങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടാന്‍ കാരണമായെന്നുമാണ്. ഈ രണ്ടു രീതികളിലൂടെയും ചൈനയില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഹൊറോഡിസ്‌കിയ ഫോസിലുകള്‍ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്ന സാധ്യതയാണ് പഠനം പറയുന്നത്. ഇത് വിവിധ പരിണാമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചതാകാമെന്നും പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ പാങ് പറയുന്നു.

English Summary: Chinese scientists find new clue to origin of life on Earth in ‘string of pearls’ fossil from 800 million years ago