600 അടി വലുപ്പമുള്ള തീഗോളം, ചൂടില്‍ മണ്ണുരുകി ചില്ലാകും; ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ദൃശ്യങ്ങൾ നോളൻ കാണിച്ചുതരും

ഹോളിവുഡില്‍ സിനിമയില്‍ ഗ്രാഫിക്‌സ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സംവിധായകര്‍ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ആ കുറച്ചു പേരുടെ കൂട്ടത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരാളാണ് ക്രിസ്റ്റഫര്‍ നോളന്‍. സിനിമക്കുവേണ്ടി ബോയിംങ് 747 വിമാനം കത്തിക്കാനും കൂറ്റന്‍ ട്രക്ക് തലകുത്തനെ മറിക്കാനുമൊന്നും മടിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നെരത്തെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്‍ ആദ്യമായി ആറ്റംബോബ് നിര്‍മിക്കുന്നതും അതിന്റെ പരീക്ഷണവുമെല്ലാമാണ് പുതിയ ചിത്രമായ ഓപണ്‍ഹൈമറില്‍ നോളന്‍ പറയുന്നത്. ഇനി ആ ചിത്രത്തിനായി നോളന്‍ ആണവസ്‌ഫോടനം തന്നെ നടത്തുമോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമെങ്കില്‍ 'അതൊക്കെ എപ്പൊഴേ' നടത്തിയെന്നാണ് നോളന്‍ നല്‍കുന്ന ഉത്തരം.

ലോകത്തിലെ ആദ്യ ആണവ പരീക്ഷണമായ ട്രിനിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് ഓപണ്‍ഹൈമറുടെ പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്ന്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ടോട്ടല്‍ ഫിലിം മാഗസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഗ്രാഫിക്‌സ് സഹായമില്ലാതെ ട്രിനിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് നോളന്‍ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. 1945 ജൂലൈയില്‍ ന്യൂ മെക്‌സിക്കോയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു അമേരിക്ക ആദ്യ ആണവ പരീക്ഷണമായ ട്രിനിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത്. ഇതു നടന്ന് ഒരു മാസത്തിനകം തന്നെ നാഗസാക്കിയിലും ഹിരോഷിമയിലും അമേരിക്ക അണുബോംബ് ഇടുകയും ചെയ്തു. അണുബോംബിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓപണ്‍ഹൈമറുടെ ജീവിതവും നോളന്റെ സിനിമയുടെ പ്രധാന വിഷയമാണ്. അമേരിക്കയുടെ അണുബോംബ് നിര്‍മാണ പദ്ധതിയായ മാന്‍ഹാട്ടന്‍ പ്രൊജക്ടിലെ പ്രധാനിയായിരുന്നു ജെ റോബര്‍ട്ട് ഓപണ്‍ഹൈമര്‍.

ഓപണ്‍ഹൈമറിനു വേണ്ടി വലിയ സ്‌ഫോടനം നടത്തിയപ്പോള്‍ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ ടോട്ടല്‍ ഫിലിമിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ നോളനും സ്‌കോട്ട് ആര്‍ ഫിഷറും പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ദൃശ്യമികവ് പരമാവധിയിലെത്തിക്കുന്നതിന് ക്യാമറ ട്രിക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫിഷര്‍ പറയുന്നു. വലിയ സ്‌ഫോടനത്തെ പരമാവധി വലുതായി തോന്നിപ്പിക്കാന്‍ ഇത് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട്.

'പഴയ സ്‌കൂളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകളാണിത്. എന്നാല്‍ ഞങ്ങള്‍ മിനിയേച്ചറുകള്‍ എന്നല്ല, ബിഗേച്ചറുകള്‍ എന്നാണ് വിളിക്കുക. സാധ്യമായ പരമാവധി വലുപ്പത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവിധേയമായ സ്‌ഫോടനങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. ക്യാമറ ഇത്തരം സ്‌ഫോടനങ്ങളെ പരമാവധി ദൃശ്യമികവില്‍ ഒപ്പിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്' എന്നാണ് സ്‌പെഷല്‍ ഇഫക്ട്‌സിന്റെ ചുമതലയുള്ള സ്‌കോട്ട് ആര്‍ ഫിഷര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഓപണ്‍ഹൈമറിനു വേണ്ടി ന്യൂ മെക്‌സിക്കോയിലെ തന്നെ ലോസ് ആല്‍മോസിലാണ് സ്‌ഫോടനം നടത്തിയത്. പെട്രോളും പ്രൊപ്പൈനും പോലുള്ള പെട്ടെന്നു തീപിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഈ സ്‌ഫോടനം നടത്താനായി ഉപയോഗിച്ചത്. കൂട്ടത്തില്‍ അലൂമിനിയം പൗഡറും മഗ്നേഷ്യവും സ്‌ഫോടനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വെളിച്ചം പുറത്തു വരുന്നതിനു വേണ്ടി ചേര്‍ത്തു. 'ഓപണ്‍ഹൈമര്‍ കാണുന്നവരെല്ലാം ആ സ്‌ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ യഥാര്‍ഥ സ്‌ഫോടനം പരമാവധിയില്‍ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്' എന്നാണ് ഫിഷര്‍ പറഞ്ഞത്.

യഥാര്‍ഥ ട്രിനിറ്റി പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 25 കിലോടണ്‍ ശേഷിയുള്ള സ്‌ഫോടനമാണ് നടന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി 600 അടി വലുപ്പത്തിലുള്ള അഗ്നിഗോളമാണ് ഉണ്ടായത്. അന്ന് 193 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ജനാലകള്‍ പോലും ഈ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ തകരുകയും ഉയര്‍ന്ന ചൂടില്‍ മണലുരുകി ചില്ലുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്രയും ഭീകരമായ സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ഹോളിവുഡ് നോളന്‍ വെര്‍ഷന്‍ ഓപ്പണ്‍ഹൈമറില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിന്റെ സൂചനകള്‍ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്‌ലറില്‍ നിന്നുതന്നെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

