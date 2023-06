വെറും 7 സെക്കൻഡ് താരജ്വാല, ജീവന്റെ ഒരു നാമ്പുപോലും ഉണ്ടാകില്ല; പക്ഷേ പുതിയ പഠനം ഇങ്ങനെ

ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 4.25 പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള പ്രോക്സിമ ബി എന്ന ഗ്രഹത്തില്‍ ജീവസാധ്യതയുണ്ടാകാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പഠനം. ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ വെള്ളത്തിനെ നിലനിർത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഗ്രഹത്തിലുണ്ടാകാമെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.പ്രോക്സിമ ബി ഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടേറെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പണ്ടുമുതൽതന്നെയുണ്ട്. റെഡ് ഡ്വാർഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന കുള്ളൻ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന നക്ഷത്രമായ പ്രോക്സിമ സെഞ്ചൂറിയെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോക്സിമ ബി ഗ്രഹം.പ്രോക്സിമ സെഞ്ചൂറിക്കു സൂര്യന്റെ എട്ടിലൊന്ന് ഭാരമേയുള്ളൂ. സൂര്യനു ചുറ്റം 8 ഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോക്സിമയ്ക്കു ചുറ്റും പ്രോക്സിമ ബി ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത്.

2019ൽ ബ്രേക്ക്ത്രൂ ലിസൻ എന്ന അന്യഗ്രഹജീവി തിരച്ചിൽ പദ്ധതിയുടെ പാർക്ക്സ് ഒബ്സർവേറ്ററിയിൽ പ്രോക്സിമ സെഞ്ചൂറി ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു റേഡിയോ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചതൊക്കെ ഇതിനു ബലമേകിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഇവിടെ മനുഷ്യരെപ്പോലെ ബൗദ്ധികത കൈവരിച്ച ജീവി വംശങ്ങൾ പോലുമുണ്ടാകാമെന്നു പോലും സാധ്യത കൽപിക്കപ്പെട്ടു.എന്നാൽ ആ സാധ്യതകളുടെയെല്ലാം കടയ്ക്കൽ തന്നെ കത്തിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു 2022ൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം. പ്രോക്സിമ സെഞ്ചൂറിയിലാണ് ഒരു അദ്ഭുത താരജാല നടന്നു. സൗരയൂഥത്തിൽ ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൗരജ്വാലയേക്കാൾ (സോളാർ ഫ്ലെയർ) വ്യാപ്തി കൂടിയതായിരുന്നു ഈ താരജ്വാല.

യുഎസിന്റെ ഹബ്ബിൾ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്, അറ്റക്കാമയിലെ വലിയ ടെലിസ്കോപ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി പ്രോക്സിമ സെഞ്ചൂറിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിരീക്ഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ആ നിരീക്ഷണമാണ് പുതിയ ഫലം നൽകിയത്. 7 സെക്കൻഡ് നീണ്ടു നിന്നു ഈ താരജ്വാല. ധാരാളം അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങൾ ഇതു പുറപ്പെടുവിച്ചു.സൂര്യനേക്കാൾ മൂന്നു മടങ്ങ് കുറവാണ് പ്രോക്സിമ സെഞ്ചൂറിയുടെ ഉപരിതല താപനില. അതിനാൽ തന്നെ സൗരജ്വാലയേക്കാൾ ഉയർന്ന തോതിൽ താരജ്വാല പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പ്രോക്സിമ സെഞ്ചൂറിക്കു കഴിയുമെന്നു ശാസ്ത്ര‍ജ്ഞർ കരുതിയിരുന്നില്ല. ഈ ധാരണ അന്നു തെറ്റി.

നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഉയർന്ന അളവിൽ താരജ്വാല ഉണ്ടായാൽ അത് വലിയ ആഘാതത്തിൽ കറങ്ങുന്ന രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിലും എത്തുമെന്നു ശാസ്ത്ര‍ജ്ഞർ പറയുന്നു. ഇത്രയും ആഘാതം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ജീവന്റെ ഒരു നാമ്പുപോലും ഉണ്ടാകില്ല. അതു കൊണ്ടു തന്നെ പ്രോക്സിമ സെഞ്ചൂറി ബി എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ നമ്മുടെ ധാരണയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവൻ ഉണ്ടാകാനിടയില്ലെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപകമായുള്ള മിക്ക ചുവന്ന കുള്ളൻ നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള തീവ്രമായ താരജ്വാലകളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, പൊതുവേ ചുവന്ന കുള്ളൻ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു സമീപമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവന്റെ സാധ്യത വിരളമാകുമെന്നും ഗവേഷണം പറഞ്ഞുവച്ചിരുന്നു.അന്ന് തണുത്ത ഉദ്വേഗമാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുന്നത്. 1915ൽ റോബർട് ഐൻസാണ് പ്രോക്സിമ സെഞ്ചൂറി കണ്ടെത്തിയത്. ആൽഫ സെഞ്ചുറി നക്ഷത്രസംവിധാനത്തിലാണ് ഇതു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.



English Summary: A Planet Close To Earth Could Be Habitable, But