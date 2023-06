5 യാത്രക്കാരുമായി ടൈറ്റൻ എവിടെപ്പോയി? 96 മണിക്കൂറോളം മാത്രം ഓക്സിജൻ,22 അടി നീളം!

സമുദ്രാന്തർ ഭാഗത്തു ടൈറ്റനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ സഞ്ചരികളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കാണാതായ, ഓഷ്യൻഗേറ്റ് കമ്പനിയുടെ അന്തർവാഹിനി (submersible)ക്കു വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷാദൗത്യം തുടരുകയാണ്. യുഎസ് നാവികസേന, യുഎസ് എയർഫോഴ്‌സ്, കനേഡിയൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, കനേഡിയൻ സൈന്യം എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് യുഎസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്.

ആഴക്കടലിലെ ജലത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദവും തണുപ്പും ഇരുട്ടും പോലെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സമുദ്രാന്തര പര്യവേക്ഷണത്തെ കഠിനമാക്കും. അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രത്യേകം രൂപകൽപന ചെയ്ത പര്യവേക്ഷണ വാഹനങ്ങള്‍ ആവശ്യമുണ്ട്.സമുദ്രോപരിതലത്തിൽനിന്ന് ഏകദേശം 3,800 മീറ്റർ (12,500 അടി) താഴെയാണ് ലോകപ്രശസ്തമായ ടൈറ്റനിക്ക് കപ്പലുള്ളത്. ഈ കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ പ്രത്യേകം നിർമിച്ച അന്തർവാഹിനി ഉപയോഗിച്ചേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത്തരം ചെറിയ അന്തർവാഹിനികൾ വിനോദസഞ്ചാരികളെയും വിദഗ്ധരെയും ഫീസ് വാങ്ങി സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്.

കാണാതായ അന്തർവാഹനി ടൈറ്റൻ സബ്​മെർസിബിളിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം

ടൈറ്റനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാനുള്ള എട്ടു ദിവസത്തെ പര്യവേക്ഷണത്തിന് സഞ്ചാരികളിൽനിന്ന് ഈടാക്കുന്നത് 250000 ഡോളറാണ് (ഏകദേശം രണ്ടു കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ). ഓഷ്യൻഗേറ്റ് എന്ന കമ്പനിയുടെ അന്തർവാഹിനിയാണ് ടൈറ്റൻ. കാർബണ്‍ ഫൈബറും ടൈറ്റനിയവും കൊണ്ടു നിർമിച്ച ടൈറ്റന് 23,000 പൗണ്ട് (10,432 കിലോഗ്രാം) ഭാരമുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, 13,100 അടി വരെ ആഴത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും, 70 മുതൽ 96 വരെ മണിക്കൂറായാണ് വായുസംഭരണശേഷിയുള്ളത്.

ഇത്തരം അവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പര്യവേക്ഷണ സബ്‌മെർസിബിളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കപ്പലിലാണ്. കടലിനടിയിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ മാതൃവാഹനത്തിലേക്ക് ടൈറ്റനിൽനിന്നു സന്ദേശമയയ്ക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റായി മാത്രമാണ്. പുറത്തുനിന്ന് ബോൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അന്തർവാഹിനി അടച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, സ്വയം ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. പുറത്തുനിന്ന് സഹായമെത്താതെ പുറത്തുകടക്കാൻ കഴിയില്ല.‌‌

1950-കളിൽ ആഴക്കടൽ പര്യവേക്ഷണം പുരോഗമിച്ചപ്പോളാണ് ഹ്യൂമൻ ഒക്കുപൈഡ് വെഹിക്കിൾ (എച്ച്ഒവി) എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത്. 1960കളുടെ മധ്യത്തോടെ, ആദ്യത്തെ സബ്മെർസിബിൾ വാഹനങ്ങൾ കമ്മിഷൻ ചെയ്യുകയും ആഴം കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. കപ്പൽ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം, സമുദ്രശാസ്ത്ര ഗവേഷണം, ടൂറിസം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ഇവ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വിദൂര നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങളും ഇവയ്ക്കൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

4 കിലോമീറ്ററോളം (3Knot) വേഗത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ അന്തർവാഹിനി സഞ്ചരിക്കുക. 4കെ റേഫിൻ ക്യാമറ, 2 ഡി സോണാർ, 40000 ലൂമെൻസ് ലൈറ്റ്, 2ജി റോബോടിക്സ് സ്കാനർ തുടങ്ങിയവ ടൈറ്റനിലുണ്ട്. പ്ലേസ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളറിലാണ് അന്തർവാഹിനിയുടെ നിയന്ത്രണം.

ലോഞ്ച് ആൻഡ് റിക്കവറി പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണ്?

∙ ഒരു റിക്കവറി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്നാണ് ടൈറ്റൻ വിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്. അതിൽ ആഴത്തിലേക്കയയ്ക്കാനും തിരികെ എടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ടാങ്കുകൾ ഉണ്ട്. ക്രെയിന്‍ പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല.

∙ഓരോ ഡൈവിനും ശേഷം ഏകദേശം രണ്ടു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാലസ്റ്റ് ടാങ്കുകളിൽ വായു നിറച്ച് സബ്​മെർസിബിളിനെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും.

∙ ഉപരിതലത്തിലെത്തിയാലും പുറത്തിറങ്ങാൻ മാർഗമില്ല, കാരണം 17 ബോൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതു തുറന്നാൽ മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാനാകൂ.

∙ടൈറ്റാനിയവും കാർബൺ ഫൈബറും കൊണ്ടാണ് നിർമാണം.. നാസയുടെ മാർഷൽ സ്പേസ് സെന്ററിലെ എൻജിനീയർമാരുടെ അടക്കംനിർദ്ദേശം തേടിയാണ് ഇവ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

∙ ഓൺബോർഡ് ഹെൽത്ത് അനാലിസിസ് മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനം സബ്മെർസിബിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പൈലറ്റിന്റെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്.

