പ്രപഞ്ചത്തെ 'കേട്ട്' ശാസ്ത്രജ്ഞർ, സംഘത്തിൽ മലയാളികളും; എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ് ബാക് ഗ്രൗണ്ട്?

ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിലെ പ്രധാനവിഷയം ഇപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂളിപ്പാട്ടാണ്. 15 വർഷം നീണ്ട പഠനത്തിനൊടുവിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശബ്ദം നാം കേട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തെ പുതിയ രീതിയിൽ കാണാനും പഠനം നടത്താനും അവസരമൊരുക്കുന്ന ഈ ഗവേഷണങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിരവധിയുണ്ട്, അവരിൽ നിരവധി മലയാളികളുമുണ്ട്. നേതൃത്വം നൽകിയവരിൽ ഒരാൾ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർചിൽ പ്രഫസറായ മലയാളി ഡോ. എ . ഗോപകുമാറാണെന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യാം.



എന്താണ് ഗുരുത്വ തരംഗങ്ങൾ?

ഗുരുത്വ തരംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകാലമായി നമുക്ക് അറിയാം.1916-ൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനാണ് ഗുരുത്വ തരംഗങ്ങൾ ആദ്യമായി പ്രവചിച്ചത് . 2015-ൽ ലേസർ ഇന്റർഫെറോമീറ്റർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ-വേവ് ഒബ്സർവേറ്ററി അഥവാ LIGO ആണ് ആദ്യമായി ഇത് കണ്ടെത്തിയത്, ബഹിരാകാശത്ത് പിണ്ഡമുള്ള വസ്തുക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക തരംഗങ്ങളാണ് ഗുരുത്വ തരംഗങ്ങൾ. ഡാർക് മാറ്ററും ബ്ലാക് ഹോളുമൊക്കെ പോലെ ഉണ്ടെന്നറിയാമെങ്കിലും പരമ്പരാഗത മാർഗങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കാനാവാതെ നില നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു ഇവ.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശാസ്ത്ര സംഘങ്ങളുടെ സംയുക്ത ഗവേഷണങ്ങളിലാണ് ഈ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയതും എന്നാൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞതുമായ ഗുരുത്വ തരംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താനായത്. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂളൽ എന്നു പറയപ്പെട്ടിരുന്ന ശബ്ദത്തിനു പിന്നിലെ 'പാട്ടുകാരനെ' കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ ഉറവിടം ശക്തമാകുമ്പോൾ തരംഗവും ശക്തമാകും. ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങൾ രണ്ട് സൂപ്പർമാസിവ് തമോഗർത്തങ്ങളുടെ ലയനത്തിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായത്. യുഎസിലും വിദേശത്തുമുള്ള 50-ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ സംഘമായ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ നാനോഹെർട്സ് ഒബ്സർവേറ്ററി ഫോർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് (നാനോഗ്രാവ്) എന്ന വലിയ കൂട്ടായ്മയുടെ നീണ്ട നാളത്തെ ഗവേഷണങ്ങളാണ് ഫലം കണ്ടത്.

Photo: NASA

പൾസറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കത്തിയ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വിശകലനം സംഘം നടത്തി, അത് സെക്കൻഡിൽ നൂറുകണക്കിന് തവണ കറങ്ങുകയും വളരെ കൃത്യമായ കോസ്മിക് ക്ലോക്കുകളിൽ നിന്ന് ടിക്കുകൾ പോലെ റേഡിയോ പൾസുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 15 വർഷം റേഡിയോ ടെലിസ്‌കോപ്പ് ഡാറ്റയിലെ 60-ലധികം പൾസറുകളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തി അത്തരം പൾസാറുകളുടെ "ടിക്കിംഗ് നിരക്കിൽ" കാണപ്പെടുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഘം കണ്ടെത്തി. ലോ-ഫ്രീക്വൻസി ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങൾ മൂലമാണ് വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശകലനം.

“ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ഒരു ദൗത്യത്തിലാണ്, കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലമുണ്ടായി എന്ന് അറിയിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.”" വാൻഡർബിൽറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ നാനോഗ്രാവ് ചെയർ സ്റ്റീഫൻ ടെയ്‌ലർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ഗ്യാലക്‌സികൾ എങ്ങനെ പരിണമിക്കുന്നുവെന്നും അതിബൃഹത്തായ തമോ ഗർത്തങ്ങൾ എങ്ങനെ വളരുകയും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ ഈ കണ്ടെത്തൽ സഹായകമാകും. ഒരു ഗായക സംഘത്തിന്റെ പ്രകടനം പോലെ ഇനി ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഗവേഷകർക്ക് ഈ തമോദ്വാരങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ആവർത്തിയിലെ മൂളിപ്പാട്ടുകളെല്ലാം ആസ്വദിക്കാം.

