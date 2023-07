വീണ്ടും ഇസ്‌റോ വക ഒരു ബഹിരാകാശ ദീപാവലിക്കായി കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക യശസ്സ് വാനോളമുയർത്തിയ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന്‌റെ മൂന്നാം പതിപ്പ് ഈ ജൂലൈ 13നാകും ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുകയെന്ന് ഇസ്‌റോ അറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പുതിയ ദൗത്യത്തിൽ ഉപഗ്രഹം അഥവാ ഓർബിറ്റർ ഇല്ല.

ലാൻഡർ, റോവർ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡിങ് നടത്തുകയെന്നതാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നാംദൗത്യത്തിന്‌റെ പ്രധാനലക്ഷ്യം. മുൻദൗത്യത്തിലെ ലാൻഡറിനു ധാരാളം പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ഇസ്‌റോ ഇതിനിടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോഫ്‌റ്റ്​വെയർ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ, ലാൻഡറിന്‌റെ കാലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽപെടും. നിരവധി പ്രക്രിയകൾക്കു ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാകും ലാൻഡിങ് നടക്കുകയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

എവിടെയാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്

ചന്ദ്രന്‌റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവമേഖലയ്ക്കടുത്ത് 69.37,32.35 മേഖലയിലാണു ലാൻഡിങ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ചന്ദ്രയാൻ 2 ദൗത്യത്തിലെ ലാൻഡർ ലാൻഡിങ്ങിനു ശ്രമിച്ച മേഖലയിൽ നിന്നു 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയായാണ് ഇത്. പൊക്കമുള്ള, പാറകൾ നിറഞ്ഞ മേഖലയാണിത്. മാൻസിനസ് സി, സിംപേലിയസ് എൻ എന്ന ഗർത്തങ്ങൾക്കിടയിലായായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ 2 വിന്‌റെ ലാൻഡിങ് സൈറ്റ്.

ചന്ദ്രയാൻ 2 ലെ ലാൻഡറായ വിക്രം തെന്നിത്തെന്നിയിറങ്ങുന്ന സോഫ്റ്റ്‌ലാൻഡിങ്ങിനു പരീക്ഷിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം യുഎസിന്‌റെ ലൂണർ റിക്കണൈസൻസ് ഓർബിറ്റർ ഉപഗ്രഹം ഈ മേഖലയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിരുന്നു. ചന്ദ്രന്‌റെ ദക്ഷിണധ്രുവം ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കു വലിയ താൽപര്യമുള്ള മേഖലയാണ്. ഇവിടെ ഐസ് രൂപത്തിൽ വലിയ ജലനിക്ഷേപമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുള്ള പടുകുഴികളിൽ പലതിലും സൂര്യപ്രകാശമെത്താറില്ല. പ്രാചീനകാല സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ഇവയിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രതീക്ഷ. ചന്ദ്രനിലെ സവിശേഷതയാർന്ന മേഖലയായ എയ്റ്റ്കിൻ ബേസിൻ, 9.05 കിലോമീറ്റർ പൊക്കമുള്ള എപ്‌സിലോൺ കൊടുമുടി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലാണു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

English Summary: Chandrayaan-3 aims to further expand our understanding of the lunar surface