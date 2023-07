ചിത്രങ്ങളെടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കൂ; ഇന്നു സൂപ്പർ ബക്ക് മൂൺ, കിടിലൻ ദൃശ്യം കാണാം

ഫൊട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും ആകാശനിരീക്ഷകരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്– സൂപ്പർ മൂൺ . ജൂൺ 14നു ആ ദൃശ്യം നഷ്ടമായവർക്കു ഒരു സന്തോഷവാർത്ത. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ പൂർണ ചന്ദ്രനെ അഥവാ ബക്ക് മൂൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസം കൺനിറയെ കാണാനാകും.

സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കേൾ 22,531 കിലോമീറ്റർ അടുത്തായിരിക്കും . "ലൂണാർ ഡിസ്പ്ലേ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം.2023-ൽ സംഭവിക്കുന്ന നാല് സൂപ്പർമൂണുകളിൽ, ജൂലൈയിലെ സൂപ്പർമൂൺ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ ആകാശത്ത് കൂടുതൽ പ്രകാശമുള്ളതായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ സൂപ്പര്‍മൂൺ വൈകുന്നേരം 5:08 പിഎംന് അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തും.

ബക്കുകൾ (ആൺ മാൻ) കൊമ്പുകൾ വളരുന്ന സമയവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനാലാണ് ജൂലൈയിലെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ ബക്ക് മൂൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുക്കളും ബുദ്ധമതക്കാരും അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന ആചാര്യ വന്ദനമായ ഗുരു പൂർണ്ണിമ ഈ ദിനമാണ്. ബക്ക് മൂണിനുശേഷം അടുത്ത സൂപ്പർ മൂൺ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനു ആയിരിക്കും.

English Summary: Super Buck Moon 2022: All you need to know about the biggest supermoon