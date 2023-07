'അന്ന് കടലിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് അന്യഗ്രഹവസ്തു' :വിചിത്രഗോലികൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ആവി ലീബ്

പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിക്കു സമീപം 2014ൽ‌ പതിച്ച ഉൽക്കയിൽ നിന്ന് ഏലിയൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ തെളിവുകൾ കിട്ടിയെന്ന പുതിയ വാദവുമായി വിവാദശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആവി ലീബ് വീണ്ടും. സൗരയൂഥത്തിനു പുറത്തുള്ള ഏതോ മേഖലയിൽ നിന്നു വന്നതാണ് ഈ ഉൽക്കയെന്നാണ് ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന്റെ അനുമാനം.ഏകദേശം ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിന്റെ വലുപ്പമുള്ള ഉൽ‌ക്കയാണിതെന്നൊക്കെ മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ അന്യഗ്രഹജീവികളാണെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ആവി ലീബ്.



ഉൽക്കയെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഈ വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള 10 അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയെന്നും ഇവ ഗോലികൾ പോലെ തോന്നിച്ചെന്നും വിവിധ വർണങ്ങളിലാണ് ഇവ കാണപ്പെട്ടതെന്നും ആവി ലീബ് പറയുന്നു.ചിലത് ഭൂമിയുടെ ചെറുമാതൃകകൾ പോലെ തോന്നിയെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു.

ഔമാമുവയെന്ന ദുരൂബ പാറക്കഷ്ണവും ആവി ലീബും

ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ മേഖലയിൽ നിന്ന് സൗരയൂഥ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വസ്തുക്കളിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തപ്പെട്ട ഔമാമുവയെന്ന പാറക്കഷ്ണം സംബന്ധിച്ച് ദുരൂഹവാദങ്ങളുയർത്തിയാണ് ഹാർവഡിലെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആവി ലീബ് രാജ്യാന്തര രംഗത്തു പ്രശസ്തനായത്.

2017 ഒക്ടോബറിൽ ഹവായിയിലെ ഹാലികല ഒബ്സർവേറ്ററിയിൽ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രഗവേഷകനായ റോബർട്ട് വെറിക്കാണ് ഔമാമുവയെ കണ്ടെത്തിയത്.വിദൂരലോകത്തു നിന്നു ദൂതുമായി എത്തിയ അതിഥി– ഹവായിയൻ ഭാഷയിൽ ഇതാണു ഔമാമുവ എന്ന പേരിനർഥം.എന്നാൽ കേവലം ഒരു പാറക്കഷണം എന്നതിനപ്പുറം അന്യഗ്രഹജീവൻ സംബന്ധിച്ച ഒട്ടേറെ ചർച്ചകളും ഔമുവാമുവയുടെ വരവോടെ തുടങ്ങി.

ഔമുവാമുവ വെറുമൊരു പാറക്കഷണമല്ലെന്നും മറിച്ച് അതൊരു ബഹിരാകാശ പേടകമോ, പേടകഭാഗമോ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചില ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായ പാറക്കഷണങ്ങളെക്കാൾ കൂടിയ വേഗം ഉള്ളതാണ് ഇതിനു കാരണമായി പറഞ്ഞത്. സൂര്യന്റെ ആകർഷണത്തിനപ്പുറം മറ്റേതോ ഊർജസംവിധാനം ഇതിലുള്ളതാകാം കാരണം.

ബഹിരാകാശപേടകം?

നമ്മുടെ വിമാനങ്ങളിലുള്ളതു പോലെ.പ്രകാശം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വികിരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘ലൈറ്റ് സെയിൽ’ വിഭാഗത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശപേടകമാകാം ഔമുവാമുവയെന്നായിരുന്നു പലരും മുന്നോട്ടുവച്ച സാധ്യത. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലെയും നക്ഷത്രസംവിധാനങ്ങളിലെയും ജീവസാധ്യത നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ചാരപേടകമാകാം ഔമുവാമുവ.ഇന്നു ലോകരാജ്യങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനായി ഡ്രോണുകളും മറ്റും വിടുന്നതു പോലെ.

എന്നാൽ ഈ വാദം രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ പൊതുചർച്ചകൾക്കു വിത്തിട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തു പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും രംഗത്തുവന്നു. കഴമ്പില്ലാത്ത വാദമാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ അഭിപ്രായം. ഔമുവാമുവയെ കണ്ടെത്തിയ റോബർട്ട് വെറിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ദീർഘനാളായി നിരീക്ഷിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ, അതിൽ നിന്ന് ആശയവിനിമയം ഒന്നും നടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ പ്രത്യേകതയായി പറയുന്ന ഉയർന്ന വേഗവും മറ്റും ഇതിന്റെ ഘടനാപരമായ പ്രത്യേകതകൾ മൂലവുമാകാം.പല അച്ചുതണ്ടുകളിൽ കറങ്ങി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഔമുവാമുവയുടെ സഞ്ചാരം. കൃത്യമായ രൂപം എങ്ങനെയെന്ന് ആർക്കും തിട്ടമില്ല.

സെക്കൻഡിൽ 87.3 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ഔമുവാമുവ എവിടുന്നു വന്നു എന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഇന്നും വ്യക്തതയില്ല. ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങള് മുന്നേ യാത്ര പുറപ്പെട്ടതാകാം.എത്തിയ സ്ഥാനം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ലൈറ എന്ന നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലാകാം ഔമുവാമുവയുടെ ജനനം എന്നും ചിലർ അനുമാനിക്കുന്നു. ആദ്യം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഔമുവാമുവ ഒരു വാൽനക്ഷത്രമാണെന്നാണു കരുതപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ വാൽനക്ഷത്രങ്ങള്‍ പൊടിയും വാതകങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടാണു വരുന്നത്. ഔമുവാമുവയ്ക്ക് ഈ പ്രത്യേകത ഇല്ലായിരുന്നു.തുടർന്നു ഛിന്നഗ്രഹമെന്നു വിലയിരുത്തിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ ഇന്റർസ്റ്റെല്ലർ എന്ന പ്രത്യേകഗണത്തിൽ പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

വാദത്തിൽ ഉറച്ചു ലീബ്

ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ 2018ൽ തന്നെ നടന്നതാണ്.അന്ന് ഔമാമുവയ്ക്ക് അന്യഗ്രഹപേടകത്തിന്റെ പരിവേഷം കൽപിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു ലീബ്. ഔമാമുവ ഒരു ബഹിരാകാശ പേടമാണെന്ന തന്റെ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ലീബ്.

നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെ പാറ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു.ഒന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, പണ്ടത്തെ ഒരു ശിലായുഗ കാല മനുഷ്യൻ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടാൽ അത് എന്താണെന്നു വിചാരിക്കും. ഒരു പാറക്കഷണമായേ അവനതു തോന്നൂ. ഔമാമുവയും അതു പോലെയാണ്.അതെന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി മനുഷ്യവംശത്തിനായിട്ടില്ല.– ലീബ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത്.

