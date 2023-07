ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപണം, ഇസ്രോയുടെ ലക്ഷ്യം: അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 2:35നു രാജ്യത്തിൻറെ പ്രതീക്ഷകളും ആയി , ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ (എസ്.ഡി.എസ്.സി) നിന്നു ഇസ്രോയുടെ മൂന്നാം ചാന്ദ്രപര്യവേക്ഷണം എൽവിഎം 3–എം4 എന്ന പടുകൂറ്റൻ റോക്കറ്റിൽ ചന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അതിന്റെ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു മാസത്തിനുശേഷം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനു സമീപം ചന്ദ്രയാൻ 3 സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണുവാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിന്റെ തുടക്കം കൂടിയാണ് ഈ വിക്ഷേപണം. ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിന്റെയും ലാൻഡിങ്ങിനിടെയുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണം ഭാഗികമായി പരാജയപ്പെട്ട ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെയും തുടർച്ചയാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3. ദൗത്യം വിജയം കാണുമ്പോള്‍ ചന്ദ്രനിൽ സുരക്ഷിതമായി ഒരു പേടകം ലാൻഡ് ചെയുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടും.



ചന്ദ്രയാൻ 3ൽ ഇസ്രോയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

∙ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി പേടകം ലാൻഡുചെയ്യുക.

∙ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലൂടെ റോവർ ഉപയോഗിക്കുക.

∙ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക.

ഭാഗങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും

പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ(propulsion Module), ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ (LANDER MODULE) എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുപ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന് ഉള്ളത്. ഒരുമിച്ച് സംയോജിപ്പിച്ച മൊഡ്യൂളുകളെ(integrated module) എൽവിഎം 3 ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും 170 x 36500 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ (elliptical orbit) എത്തിക്കും. തുടർന്ന് ഏകദേശം ഒരു മാസം കൊണ്ട് പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിലെ എൻജിനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തുകയും ഒടുവിൽ ചന്ദ്രനു ചുറ്റും 100 x 100 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചേരും.

അവിടെ വച്ചു ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുകെയും ത്രസ്റ്ററുകളുടെ സഹായത്തോടെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യും. തുടർന്ന് ലാൻഡറിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തുന്ന റോവർ ചാന്ദ്രപര്യവേക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടും. പ്രധാനമായും 7 പഠനോപകരണങ്ങളാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3ൽ ഉള്ളത്. പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂളിൽ ഒന്നും ലാൻഡറിൽ നാലും റോവറിൽ രണ്ടു പഠനോപകാരങ്ങളും ആണ് ഉള്ളത്. 14 ഭൗമദിനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചന്ദ്രദിനം ആണ് മിഷൻ ലൈഫ്.

റോവർ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലാന്‍ഡറിലേക്കും അവിടെ നിന്നു ഇന്ത്യൻ ഡീപ് സ്പേസ് നെറ്റ്‌വക്കിലേക്കും (ഐ.ഡി.എസ്.എൻ) കൈമാറും. ചന്ദ്രയാൻ 2 ഓർബിറ്ററും ഈ വിവരകൈമാറ്റത്തിൽ ഭാഗമായേക്കും. ലാൻഡറിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താൻ ഇസ്രോ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോൾഡ് ടെസ്റ്റ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഹോട്ട് ടെസ്റ്റ്, ലാൻഡർ ലെഗ് മെക്കാനിസം പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നിവ നടത്തിയിരുന്നു. 615 കോടി രൂപയാണ് മിഷന് വേണ്ടി ഇസ്രോ വിനിയോഗിച്ചത്.

പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂളിലെ പഠനോപകരണമായ Spectro-polarimetry of HAbitable Planet Earth (SHAPE) ചാന്ദ്രഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ വാസയോഗ്യമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്‌യുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ എക്സോപ്ലാനറ്റ് ഗവേഷണങ്ങൾക് മുതൽക്കൂട്ടാകും. Radio Anatomy of Moon Bound Hypersensitive ionosphere and Atmosphere (RAMBHA), Chandra’s Surface Thermo physical Experiment (ChaSTE), Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA), LASER Retroreflector Array (LRA) എന്നിവയാണ് ലാൻഡറിലെ ഉപകരണങ്ങൾ.

ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ അയോണുകളുടെയും ഇലെക്ട്രോണുകളുടെയും സാന്ദ്രതയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, ചന്ദ്രന്റെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെ താപനിലയും തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ ഭൂചലനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു അതിലൂടെ ചന്ദ്രന്റെ ഘടന മനസിലാക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന പഠനലക്ഷ്യങ്ങൾ. റോവറിലെ LASER Induced Breakdown Spectroscope (LIBS), Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) എന്നി ഉപകരണങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ മൂലക ഘടന ആണ് പഠനവിധേയമാക്കുക.

ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ GSLV(Geosynchronous Satellite Launch Vehicle ) Mk3 അല്ലെൽങ്കിൽ LVM 3 ( Launch Vehicle Mark-III) ആണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നാല് ടൺ ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭൂസ്ഥിരഭ്രമണപഥത്തിൽ (36000 KM ) എത്തിക്കാൻ LVM 3ന് കഴിയും. മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളാണ് ഈ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണിക്ക് ഉള്ളത്. തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച ക്രയോജനിക് എൻജിനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

1999 ൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് മീറ്റിങിൽ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് സാധ്യത പഠനങ്ങൾക്കു ശേഷം 2003 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയി ചന്ദ്രയാൻ മിഷൻ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു . “ചാന്ദ്ര” എന്നും “യാന”(വാഹനം) എന്നും ഉള്ള രണ്ട സംസ്‌കൃത വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ചാന്ദ്രയാന് ആ പേരു ലഭിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രയാൻ 3നു മുൻഗാമിയെ 2008 ഒക്‌ടോബർ 22ന് PSLV C11 ഉപയോഗിച്ചു വിക്ഷേപിക്കുകയും 2009 ഓഗസ്റ്റ് 29ന് ചന്ദ്രനിൽ എത്തി.

ചന്ദ്രോപരിതലത്തിനെ മാപ് ചെയ്യുകയും ജലസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുകയും ആയിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ചന്ദ്രയാനിലെ 11 പഠനോപകാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായ മൂൺ മിനറോളജി മാപ്പർ (m3) ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. MIP (മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ്) എന്ന ചെറുപേടകം ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറക്കുകയും ചെയ്തു.

വിക്രം എന്ന ലാൻഡറും, പ്രഗ്യാൻ എന്ന റോവറും ഒരു ഓര്ബിറ്ററും അടങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാൻ 2 വിക്ഷേപിച്ചത് 2019 ജൂലൈ 22നായിരുന്നു. സുരക്ഷിത ലാൻഡിംഗ് പരാജയ പെട്ടെങ്കിലും ഓർബിറ്റർ ഇന്നും, പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്‌.ന140 കോടി വരുന്ന ജനതയുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയാവും ഇസ്രോ ഇന്നു ബഹിരാകാശത്തേക്കും ബാഹുബലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോക്കറ്റിൽ കുതിപ്പിക്കുന്നത്.

എങ്ങനെ തൽസമയം കാണാനാകും

ചന്ദ്രയാൻ -3 ദൗത്യത്തിന്റെ ലാൻഡർ, റോവർ, പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ എന്നിവ വഹിക്കുന്ന എൽവിഎം-3–എം4 (ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് - III)യുടെ വിക്ഷേപണം. ഐഎസ്ആർഒയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും യൂട്യൂബ് ചാനലിലും സ്ട്രീം ചെയ്യും. പദ്ധതിയുടെ അന്തിമഘട്ട അവലോകനമായ മിഷൻ റെഡിനസ് റിവ്യൂ പൂർത്തിയായി.

ഇസ്രോയുടെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ വിക്ഷേപണ ദൃശ്യങ്ങൾ തത്സമയം കാണാനാകും.

ഇസ്രോയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ഫെയ്സ്ബുക് പേജിലും ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യും

https://www.isro.gov.in/, https://www.facebook.com/ISRO

എഴുത്ത്: അനുരാഗ് എസ്( ഇടുക്കി ഗവ. എൻജിനിയറിങ് കോളജ് മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥി, സ്പേസ് സയൻസ് കമ്യൂണികേറ്റർ,ബ്രോക്ത്രൂ സയൻസ് സൊസൈറ്റി കോ–ഓർഡിനേറ്റർ, ആസ്ട്രോ കേരള കോ–ഓർഡിനേറ്റർ, സ്റ്റെലെറിയോ സ്പേസ് ക്ലബ് ചെയ്ർപേഴ്സൺ)