അമേരിക്കയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ദുരൂഹ യന്ത്രക്കൈയുള്ള ചൈനയുടെ 'ടിയൻഗോങ്ങ്'; വലുപ്പം ഇരട്ടിയാക്കും!

ബഹിരാകാശത്ത് നിർമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്‌പേസ് സ്റ്റേഷനായ ടിയൻഗോങ്ങിന്‌റെ വലുപ്പം രണ്ടിരട്ടിയാക്കാൻ ഉന്നമിട്ട് ചൈന. 3 മൊഡ്യൂളുകളിൽ നിന്ന് 6 മൊഡ്യൂളാക്കിമാറ്റാനാണ് ചൈനയുടെ ഉദ്ദേശം. നാസയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശനിലയത്തിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ ടിയൻഗോങ്ങിനെ വികസിപ്പിക്കാനാണ് ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയം 2031ൽ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ചൈനയുടെ ഈ നീക്കം.

ISS: Image Credit: Nasa

15 വർഷമുണ്ടാകും ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്‌റെ പ്രവർത്തന കാലയളവെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2022 മുതൽ ഈ സ്‌പേസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 3 യാത്രികർക്ക് താമസിക്കാം. 6 മൊഡ്യൂളുകൾ കൂടിച്ചേരുന്നതോടെ നിലയത്തിന്‌റെ മൊത്തം ഭാരം 180 മെട്രിക് ടൺ ആയി മാറും. അപ്പോഴും രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്‌റെ 40 ശതമാനം ഭാരമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.

രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ചൈനയെ സഹകരിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ചൈനയുമായി വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വിലക്കായിരുന്നു കാരണം. സ്വന്തം നിലയിൽ ബഹിരാകാശ നിലയം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു താമസിയാതെ ചൈനയെത്തി. ടിയൻഗോങ് എന്ന പേരിൽ ഭൂമിയിൽനിന്ന് 500 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണു ചൈനയുടെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ബഹിരാകാശക്കൊട്ടാരമെന്നാണു ടിയൻഗോങ്ങിന്റെ അർഥം. ചൈനീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കു മാത്രമായിരിക്കില്ല ഈ ബഹിരാകാശ സ്റ്റേഷനെന്നു ചൈന വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ യാത്രികരെയും തങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. മോഡുലാർ ബഹിരാകാശ നിലയമാണു ടിയൻഗോങ്. അതായത്, ആദ്യമൊരു പ്രധാനഭാഗം വിക്ഷേപിച്ച ശേഷം മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ അതിലേക്കു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന രീതി.

പ്രധാനഭാഗമായ ടിയൻഹെ 2021ൽ ചൈന ബഹിരാകാശത്തെത്തെത്തിച്ചിരുന്നു. തുടർദൗത്യങ്ങളിലൂടെ നിലയം പൂർത്തീകരിക്കാനാണു പദ്ധതി. വെന്റിയൻ എന്ന രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ പിന്നീട് ടിയൻഹെയിലെത്തിച്ചു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.മെങ്ടിയൻ എന്ന മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളും ചേർന്നു.

ടിയൻഗോങ്ങിൽ ചൈനയ്ക്കുള്ളത് വലിയ സ്വപ്നങ്ങള്‍

സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഊർജോൽപാദന സംവിധാനം മുതൽ മികവേറിയ ആവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ വരെ നിലയത്തിലുണ്ടാകും. ഭാവിയിൽ ചൈന പറത്താൻ പോകുന്ന ഷുൻടിയാൻ എന്ന ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഇന്ധനാവശ്യങ്ങളും ടിയൻഗോങ് നിറവേറ്റും. 1970ൽ ആണ് ചൈന ബഹിരാകാശത്ത് തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹം എത്തിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനിടെ ഇരുന്നൂറിലധികം റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണങ്ങൾ ചൈന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം, ചന്ദ്രന്റെ വിദൂരവശത്തേക്ക് ചാങ് ഇ 5 എന്ന ദൗത്യവും അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

FILE - This undated handout photo taken by Russian cosmonaut Sergei Korsakov and released by Roscosmos State Space Corporation shows a Soyuz capsule of the International Space Station (ISS). Russian space corporation Roscosmos said Wednesday Jan. 11, 2023 that it will launch a new spacecraft to take some of the International Space Station's crew back to Earth after their capsule was damaged and leaked coolant. (Sergei Korsakov, Roscosmos State Space Corporation via AP, File)

ഷെൻസു 14 എന്ന ദൗത്യത്തിലൂടെ 14 സഞ്ചാരികളെ ചൈന ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ചു. ഭാവിയിൽ ചാന്ദ്ര, ചൊവ്വാ പദ്ധതികളിൽ കുറെയേറെ സ്വപ്നങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കുണ്ട്. ഇന്നു ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ യുഎസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവേറിയ പദ്ധതികളുള്ള രാജ്യം ചൈനയാണ്. 2021ൽ യുഎസ് 5490 കോടി ഡോളർ ബഹിരാകാശമേഖലയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ 1030 കോടി ഡോളറാണു ചൈന വിനിയോഗിച്ചത്.

ക്രെയിൻ പോലൊരു യന്ത്രക്കൈ, എന്താണ് ഉദ്ദേശം?

ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ശക്തസാന്നിധ്യമാകാൻ സ്വന്തം ബഹിരാകാശനിലയം വേണമെന്ന ചിന്തയാണ് ടിയൻഗോങ്ങിന്റെ നിർമാണം ഊർജിതപ്പെടുത്താൻ ചൈനയ്ക്കു വഴികാട്ടിയായത്. ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിനു ക്രെയിൻ പോലൊരു യന്ത്രക്കൈയുണ്ട്. നിലയത്തിലേക്കെത്തുന്ന ചൈനീസ് സ്പേസ്ക്രാഫ്റ്റുകളെ പിടിച്ചടുപ്പിക്കാനും മറ്റും ഇതു സഹായിക്കും. എന്നാൽ, ഭാവിയിൽ തങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് സാങ്കേതികവിദ്യയാണിതെന്നു യുഎസ് ഭയക്കുന്നുണ്ട്.

