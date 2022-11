കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചു, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 1024 അംഗങ്ങൾ, വൻ മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് വാട്സാപ്

പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീച്ചർ വാട്സാപ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീച്ചറിന് പുറമേ മറ്റു ചിലതും വാട്സാപ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിൽ തന്നെ പോൾ ( വോട്ടെടുപ്പ്) ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം, 32 പേർക്ക് വരെ ഒരു വിഡിയോ കോളിൽ പങ്കെടുക്കാം, ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ പരിധി 1024 ആയി വർധിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങി നിരവധി പുതിയ ഫീച്ചറുകളും വാട്സാപ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.



മെറ്റാ സിഇഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ആണ് വ്യാഴാഴ്ച വാട്സാപ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീച്ചർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇത് ഗ്രൂപ്പുകളെ മികച്ചതാക്കുന്നു. വോട്ടെടുപ്പുകളും 32 പേർ ഒന്നിച്ചുള്ള വിഡിയോ കോളിങും തുടങ്ങി. എല്ലാം എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ മുഖേന സുരക്ഷിതമാണ്, ഇതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മെസേജുകൾ സ്വകാര്യമായി തുടരുമെന്ന് സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു.

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീച്ചർ അടുത്ത ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകും. ഇത് ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ, സ്‌കൂളുകൾ, പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പിൽ പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് അവരുടെ ചാറ്റുകളുടെ മുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും, ഐഒഎസിൽ അത് താഴെയായി കാണാം. വാട്സാപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളിയായ ടെലഗ്രാമിനും ഐമെസേജിനും മറ്റ് സ്വകാര്യ സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്കും വാട്സാപ്പിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നും കരുതുന്നു.

കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് പുറമേ, വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ തന്നെ പോൾ ഫീച്ചറും ഉൾപ്പെടുത്തി. ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിവേഗത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കും. ഫെയ്സ്ബുക് മെസഞ്ചറും ടെലഗ്രാമും നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പ് പോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്സാപ്പിന്റെ പോൾ ഫീച്ചർ എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ മുഖേന സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്നും മെറ്റാ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ഗ്രൂപ്പ് വിഡിയോ കോളുകൾക്ക് 32 അംഗങ്ങൾക്ക് വരെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വാട്സാപ് അറിയിച്ചു. ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് എന്നിവയിൽ ഗ്രൂപ്പ് വോയ്‌സ് കോളുകളിലേക്ക് 32 അംഗങ്ങളെ വരെ ചേർക്കാൻ നിലവിൽ വാട്സാപ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് വിഡിയോ കോളുകൾക്കും ഇതേ പരിധി ബാധകമാകും.

വാട്‌സാപ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ പരിധി 512ൽ നിന്ന് 1024 ആയും ഉയർത്തി. ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കും പുതിയ ഫീച്ചർ പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഈ വർഷം ആദ്യം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 256 ൽ നിന്ന് 512 ആയി ഉയർത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, 2,00,000 പേരെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ടെലിഗ്രാം ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നാൽ, വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകൾക്ക് എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സംരക്ഷണം ലഭ്യമല്ല.

∙ എന്താണ് വാട്സാപ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീച്ചർ?

കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഉപയോക്താക്കളെ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കും അയച്ച അപ്‌ഡേറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കാനും അവർക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ചർച്ചാ ഗ്രൂപ്പുകൾ എളുപ്പത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനും അനുവദിക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവർക്കുമായി അറിയിപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകം അയയ്‌ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പുതിയ ടൂളുകളും അഡ്‌മിനുകൾക്കായി കൊണ്ടുവരും. ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നത് അഡ്മിന് തീരുമാനിക്കാം, നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും.

ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളെ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ ഫീച്ചറാണിതെന്ന് പറയാം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് വാട്സാപ്പിന്റെ പുതിയ നീക്കമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് സ്‌കൂളുകൾക്കും പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബുകൾക്കും ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്കും എല്ലാവരെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എളുപ്പമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ ആശയവിനിമയ വിടവ് ഉണ്ടാകില്ല. നിർദിഷ്‌ട ക്ലാസുകൾ, പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ സജ്ജീകരിക്കാനും വായിക്കേണ്ട അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പങ്കിടാനും സ്‌കൂളിലെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു എന്ന് സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ബ്ലോഗിൽ കുറിച്ചു.

ആർക്കും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സൃഷ്ടിക്കാനും ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പുകളെ അതിൽ ചേര്‍ക്കാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ, എല്ലാം അതാത് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അഡ്മിൻമാർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക. എന്നാൽ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ സന്ദേശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുക. അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ മെസേജുകളോ വാട്സാപ് നമ്പറുകളോ കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിലുളളവർക്ക് ഏതൊക്കെ മെസേജ് കാണാമെന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി അഡ്മിൻമാർക്ക് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യാം.

