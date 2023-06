'സൂം' ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ, പുതിയ സംവിധാനം അറിഞ്ഞോ?

പാൻഡെമിക് സമയത്ത് നിരവധി വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആപ്പുകളാണ് സഹായത്തിനെത്തിയത്. അവയുടെ ഉപയോഗം പിന്നീട് ജോലി, വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നാം വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരമൊരു ആപ്പായ സൂം(Zoom) ഇതാ പുതിയ ഒരു സേവനം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സൂം ഇന്റലിജന്റ് ഡയറക്ടർ, ഇടത്തരം മുതൽ വലിയ മുറികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഈ ഫീച്ചർ, ഒരു മീറ്റിങ്ങിലുള്ള ആളുകളെ എല്ലാവരേയും കാണാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നു



ഒരു വിഡിയോ കോളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെയെല്ലാം സ്വയമേവ ഫ്രെയിമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു എഐ പവർ ഫീച്ചറാണ് ഇന്റലിജന്റ് ഡയറക്ടർ. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ചലനം ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് ക്യാമറ ക്രമീകരിക്കാനും ഈ ഫീച്ചർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മെഷീൻ ലേണിംഗും ക്യാമറയുടെ ശേഷിയും സംയോജിപ്പിച്ചു ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ ഫ്രെയിമിന്റെ ഇടതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്റലിജന്റ് ഡയറക്ടർ അവരെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നു നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ ക്യാമറ സ്വയമേവ വലതുവശത്തേക്ക് പാൻ ചെയ്യും.

എപ്പോഴാണ് ഇത് ലഭ്യമാകുന്നത്?

സൂം റൂമുകൾക്കായി ഇന്റലിജന്റ് ഡയറക്ടർ നിലവിൽ ബീറ്റയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ ഫീച്ചർ വരും മാസങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ആർക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക?

ഒന്നിലധികം ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സൂം റൂമുകൾക്ക് ഇന്റലിജന്റ് ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാണ്. ഒരൊറ്റ ക്യാമറയുള്ള സൂം റൂമുകളിലും ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാനാകും, പക്ഷേ ഫലം അത്ര മികച്ചതായിരിക്കില്ല.

ഇന്റലിജന്റ് ഡയറക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

എല്ലാവരും ദൃശ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി വിഡിയോ കോളുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇന്റലിജന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് സഹായിക്കാനാകും. എല്ലാവരേയും കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വലിയ മീറ്റിങുകളിൽ ഇത് സഹായകമാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

