'ഹും ഇതൊന്നും മെറ്റയുടെ ത്രെഡ്സിൽ ഇല്ലേ ഇല്ല'; ട്വിറ്ററിന്റെ 'മാത്രം' സവിശേഷതകൾ

എതിരാളിയായി എത്തിയ ത്രെഡ്‌സിന്റെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ലോഞ്ചിന് ശേഷം ട്വിറ്റർ അൽപ്പം 'കലിപ്പിലാണ്'. വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ട്വിറ്റർ കയ്യടക്കിയ മേഖലകളിൽ ത്രെഡ്സ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒരു അഭിഭാഷകൻ മെറ്റാ സിഇഒയായ മാർക്ക് സക്കർബർഗിന് ഒരു കത്ത് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്, തങ്ങളുടെ മുൻ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചതിലൂടെ വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്നൊക്കെ ആരോപണമൊക്കെയാണതിൽ എന്നാണ് റിപ്പോർ‌ട്ട്. എന്തായാലും ട്വിറ്റർ ക്ലോണെന്നാണ് ത്രെഡ്സിനെ ടെക് വിദഗ്ദർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മെറ്റയുടെ ത്രെഡ്​സ് ചില കാര്യങ്ങളില്‍ ട്വിറ്ററിൽ നിന്നു വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. അതു പരിശോധിക്കാം.

Photo : Shutterstock | Credit: cristiano barni | Frederic Legrand - COMEO | Fotokvadrat | Manoramaonline Creative

ഹാഷ് ടാഗുകൾ: ഉള്ളടക്കം തരംതിരിക്കാനും തെരയാനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഹാഷ് ടാഗുകൾ ട്വിറ്ററിൽ ഒരു എളുപ്പവഴിയാണ്. എന്നാൽ ത്രെഡ്സ് നിലവിൽ ഹാഷ്‌ടാഗുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

പോള്‍സ്: ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ അനുയായികളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അവരുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് നേടാനും ട്വിറ്റര്‍ അനുവദിക്കുന്നു. ത്രെഡ്സ് നിലവിൽ ഇത്തരം വോട്ടെടുപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

ട്രെൻഡ്സ്: ട്വിറ്ററിൽ ട്രെൻഡിങായി എന്ന പ്രയോഗം പോലും അവതരിപ്പിച്ച ആ സംവിധാനം എന്തായാലും ത്രെഡ്സിനു നിലവിൽ വരുന്നില്ല. ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾ അറിയാൻ ട്രെന്‍ഡ്സ് സഹായകമായിരുന്നു.

ഡിഎം: നേരിട്ടുള്ള സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ സവിശേഷതയില്ലാതെ ഒരു ആപിനെ ട്വിറ്ററിന്റെ എതിരാളിയായി കാണുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നു ചില ടെക് വിദഗ്ദര്‍ പറയുന്നു. ത്രെഡ്‌സ് ആപ്പിൽ ഒരു സുഹൃത്തുമായി ഒരു ത്രെഡ് പങ്കിടാനുള്ള ഏക മാർഗം മറുപടികളിൽ അവരെ പരാമർശിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു സുഹൃത്തുമായി ഒരു ട്വീറ്റ് പങ്കിടുന്നത് പോലെയുള്ള സ്വകാര്യതയും സൗകര്യവും ഇത് നൽകുന്നില്ല.

ട്വീറ്റുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക: ട്വീറ്റുകൾക്കായി ട്വിറ്റർ അടുത്തിടെ ഒരു എഡിറ്റ് ബട്ടൺ പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ത്രെഡുകൾ നിലവിൽ എഡിറ്റ് ബട്ടണിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

എഐ ആൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ്: കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കും ടെക്സ്റ്റിലെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും വിവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് AI ജനറേറ്റഡ് ആൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ്. സ്‌ക്രീൻ റീഡറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ത്രെഡ്സ് ഉപയോഗപ്രദമല്ല.

പരസ്യങ്ങളില്ല: ഇത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്, Twitter നിലവിൽ പരസ്യങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ത്രെഡ്സ് പരസ്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇതുവരെ കാണിക്കുന്നില്ല.

വെബ് പതിപ്പ്: ഏത് വെബ് ബ്രൗസറിലും ട്വിറ്റർ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ത്രെഡുകൾ നിലവിൽ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പായി മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. ത്രെഡുകളുടെ വെബ് പതിപ്പ് ഒന്നുമില്ല. ത്രെഡ്സ്. നെറ്റ് എന്ന വെബ് പതിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതു ആപ്പിലേക്കുള്ള ജാലകം മാത്രമാണ്.

Twitter features that Meta’s Threads still doesn’t have