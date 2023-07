ചന്ദ്രനെച്ചുറ്റി ഭൂമിയെ നോക്കും ഷെയ്പ്; മുൻഗാമിയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ

**EDS: TWITTER IMAGE VIA @isro ON TUESDAY, JULY 11, 2023** Sriharikota: The Launch Vehicle Mark-III (LVM3) M4 vehicle with Chandrayaan-3 at the launch pad at Satish Dhawan Space Centre after the conclusion of a simulation of the entire launch preparation and process, in Sriharikota. (PTI Photo) (PTI07_11_2023_000178B)