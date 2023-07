ട്വിറ്ററിൽ ഇനി വേണമെങ്കിൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം!, മസ്കിന്റെ പുതിയ ഐഡിയ

Twitter CEO Elon Musk speaks at the “Twitter 2.0: From Conversations to Partnerships,” marketing conference in Miami Beach, Florida, on April 18, 2023. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)