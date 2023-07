നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാതെ വാട്സ്ആപിൽ സന്ദേശം അയക്കാം; ഇതറിയാമോ?

വാട്സാപിൽ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാതെ സന്ദേശമയക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്കായി ചില വിവരങ്ങൾ ഇതാ. പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളിൽ വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ നിരവധി സംവിധാനങ്ങളാണ് വാട്സ്ആപ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അതെ, സേവ് ചെയ്യാത്ത നമ്പറുകളിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നത് വാട്ട്‌സ്ആപ് എളുപ്പമാക്കി.

മുൻപ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റുകളിൽ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സന്ദേശം അയയ്‌ക്കാൻ ഒരു വെബ് ചാറ്റ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് തിരയൽ ബാറിൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സംഭാഷണം ആരംഭിക്കാം. ആദ്യ കാലങ്ങളില്‍ സേവ് ചെയ്യാത്ത നമ്പറുകളിലേക്കു നേരിട്ട് സന്ദേശം അയക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റു ചെയ്യണമെന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കായി

∙വാട്സ്ആപിനുള്ളിൽ, "പുതിയ ചാറ്റ്" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

∙തിരയൽ ഫീൽഡിൽ, ആവശ്യമായ ഫോൺ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.

∙വാട്സ്ആപ് നമ്പർ കാണിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ചർച്ച ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് “ചാറ്റ്” ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം.

∙വെബ് ആപ്പിലും സേവ് ചെയ്യാത്ത നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം അയക്കാനും കഴിയും. ബ്രൗസറിൽ ഒരു ചാറ്റ് വിൻഡോ തുറക്കുക, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും സംഭാഷണം ആരംഭിക്കാനും കഴിയും.

സേവ് ചെയ്യാത്ത നമ്പറുകളിലേക്ക് വാട്സ്ആപ് സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്‌ക്കാനുള്ള മറ്റ് ചില വഴികൾ ഇതാ:

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺടാക്റ്റിനായി ഒരു ക്യുആർ കോഡ് സൃഷ്‌ടിക്കുകയും സംഭാഷണം ആരംഭിക്കാൻ മറ്റൊരാളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് അത് സ്‌കാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ് പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് പങ്കിടുക. നിങ്ങളുടെ വാട്ട്‌സ്ആപ് പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് ആരുമായും പങ്കിടാം, ഒരു സംഭാഷണം ആരംഭിക്കാൻ അവർക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.

