ശ്രീലങ്ക എവിടെയാണെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയില്ല, പിന്നെയല്ലെ 310 മരണം!

ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരാക്രമണമാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ സംഭവിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലുണ്ടായ വൻ ദുരന്തത്തിൽ 310 പേരാണ് മരിച്ചത്. നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ ദുരന്തം സംഭവിച്ചിട്ടും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങളോ പ്രതികരണങ്ങളോ ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് ഗൂഗിൾ സേർച്ച് വിവരങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒൻപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഫോടനം നടന്നിട്ടും ഓൺലൈൻ ലോകം എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീലങ്ക ദുരന്തത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഇടപെടൽ നടത്തിയില്ല?

അടുത്തിടെ ഏഷ്യയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ 310 പേർ മരിച്ച ദിവസവും രാജ്യാന്തര ഓൺലൈൻ ഉപയോക്താക്കൾ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ സ്കോറും വിശേഷങ്ങളും ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസും അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഗൂഗിൾ ഡേറ്റ പറയുന്നത്.

ദുരന്തം സംഭവിച്ച് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത നിറഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്ക, കാനഡ, ബ്രിട്ടൻ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങി രാജ്യങ്ങളിലെ നെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ ഈ ശ്രീലങ്ക എവിടെയാണ് എന്നാണ് ഗൂഗിളിൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഏപ്രിൽ 21 ലെ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിങ് ഡേറ്റ പ്രകാരം ശ്രീലങ്ക സംഭവം കേവലം അഞ്ചര മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ട്രന്റിങ്ങിൽ നിന്നത്. അതായത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11.06 മുതൽ വൈകീട്ട് 4.46 വരെ. ഇതിനു ശേഷം ഐപിഎൽ ആയിരുന്നു രാജ്യാന്തര ട്രന്റിങ് വിഷയം.

ദുരന്തം സംഭവിച്ച് രണ്ടാം ദിവസം, തിങ്കളാഴ്ച ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് സീസൺ 8 എപിസോഡ് രണ്ടു പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ചർച്ച മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടു മാറി. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 12.42 മുതൽ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ആയി ട്രന്റിങ്. ശ്രീലങ്കൻ ദുരന്തം ട്രന്റങ്ങിൽ നിന്ന് ഏറെ പിന്നോട്ടു പോയി. പിന്നീട് തിങ്കളാഴ്ച മുഴുവൻ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് തന്നെയായിരുന്നു സേർച്ച് ട്രന്റിങ്ങിൽ ഒന്നാമത്.

അതേസമയം, ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രീലങ്ക വിവരങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ചിങ് നടത്തിയത് മാലി, ഖത്തര്‍, യുഎഇ, ഡെൻമാര്‍ക്ക് രാജ്യങ്ങളാണ്. ഈ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യ 36–ാം സ്ഥാനത്താണ്. ശ്രീലങ്ക വിഷയം തിരഞ്ഞ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മുംബൈ, ബെംഗളൂരു മാത്രാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇടംനേടിയത്. നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മുംബൈ 27–ാം സ്ഥാനത്തും ബെംഗളൂരു മുപ്പതാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

കേവലം 40 കിലോമീറ്റർ അടുത്തു കിടക്കുന്ന അയൽക്കാരുടെ ദുരന്തത്തിൽ പങ്കുചേരാതെ ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ 23 വരെയുളള ദിവസങ്ങളിൽ ഓൺലൈനിലെ ഇന്ത്യക്കാർ ഐപിഎല്ലിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 21ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് 20 ലക്ഷം ‘ശ്രീലങ്ക’ സെർച്ചിങ് ആണ് നടന്നത്. എന്നാൽ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അന്വേഷിച്ചത് ശ്രീലങ്ക എവിടെയാണ് എന്നാണ്. 'where is Sri Lanka', 'where is Sri Lanka located, 'where is Sri Lanka on map' എന്നായിരുന്നു ഗൂഗിളിലെ പ്രധാന സേർച്ചുകള്‍.