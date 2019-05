പോൺ നീക്കി, ടംബ്ലർ വിൽപനയ്ക്ക്; വാങ്ങാനൊരുങ്ങി പോൺഹബ്

പ്രമുഖ ബ്ലോഗിങ് വെബ്സൈറ്റായ ടംബ്ലർ ഇന്റർനെറ്റിലെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ പോൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നു ചീത്തപ്പേരു നീക്കിവരുന്നതേയുള്ളൂ. ലക്ഷക്കണക്കിനു അശ്ലീല ബ്ലോഗുകൾ ശുചീകരണയജ്ഞത്തിലൂടെ നീക്കം ചെയ്ത് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ വഴി ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം ശരിയാക്കിയെടുക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഇങ്ങനൊരു ബ്ലോഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നറിയാത്തിനാലാവാം വെറൈസൺ ടംബ്ലർ മറിച്ചു വിൽക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ്.

വാങ്ങാൻ നല്ല ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ടംബ്ലർ വിൽക്കാനുള്ള താൽപര്യം വെറൈസൺ പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ ആദ്യ ഓഫറുമായി രംഗത്തെത്തിയത് അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റായ പോൺഹബ്ബാണ്. ടംബ്ലർ വാങ്ങാൻ അതീവതൽപരരാണെന്ന പോൺഹബ്ബിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പകച്ചുനിൽക്കുകയാണ് വെറൈസൺ.

മൈക്രോബ്ലോഗിങും സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വെബ്സൈറ്റായ ടംബ്ലര്‍ (Tumblr) അശ്ലീലതയ്ക്ക് പുതിയ നിര്‍വചനം കൊണ്ടുവന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്. ഇതോടെ അവിടെ ഇത്തരം കണ്ടെന്റ് കൃഷി ചെയ്തു ജീവിച്ചുപോന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കള്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒഴിഞ്ഞുപോകല്‍ ഭീഷണിയിലായി.

ടംബ്ലര്‍ പോണ്‍ ബാന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അശ്ലീലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടോ, സ്വന്തം കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍ കൊണ്ടോ അല്ല, മറിച്ച് ഒണ്‍ലൈനില്‍ എന്തു കാണണമെന്നു തീരുമാനിക്കുന്ന ചില തമ്പുരാന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് എന്നതാണ് ടെക് ജേണലിസ്റ്റുകള്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നത്. കുട്ടികളുടെ അശ്ലീലത കണ്ടുവെന്നു പറഞ്ഞ് ഐഒഎസ് ആപ്‌സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് ടംബ്ലറിന്റെ ആപ് ആപ്പിള്‍ വലിച്ചു പുറത്തിട്ടതാണ് പോണ്‍ ബാന്‍ ചെയ്യാന്‍ അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ പ്രധാന പ്രകോപനം.

കുട്ടികളുടെ അശ്ലീലത കണ്ടെത്തിയ അപ്പോള്‍ത്തന്നെ ടംബ്ലര്‍ നീക്കം ചെയ്‌തെങ്കിലും ആപ്പിള്‍ അതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല. പോണ്‍ വേണ്ടവര്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ വാങ്ങിച്ചോളൂ ('folks who want porn can buy an Android phone') എന്നായിരുന്നല്ലോ ആപ്പിളിന്റെ മുന്‍ മേധാവി സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന്റെ വിഖ്യാതമായ പ്രഖ്യാപനം. (ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളില്‍ പോണ്‍ ബ്രൗസു ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിക്ക് തടയാനാവില്ലെന്നത് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ, ആപ്‌സ്റ്റോറുകളിലെ ആപ്പുകളില്‍ പോണ്‍ വന്നാല്‍ ആപ്പിളിന് ഇടപെടാം.