സ്വകാര്യതയ്ക്ക് പുല്ലുവില, സാധാരണക്കാർ അറിയണം ക്രോമിനു പിന്നിലെ ഗൂഗിള്‍ ചതി

ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വെബ് ബ്രൗസറാണ് ഗൂഗിള്‍ ക്രോം. എന്നാല്‍ ക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ വെബ് ഉപയോഗം മുഴുവന്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് അമേരിക്കിയിലെ പ്രമുഖ പ്രസിദ്ധീകരണമായ വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റിന്റെ ടെക്‌നോളജി ജേണലിസ്റ്റായ ജെഫ്രി എ. ഫൗളര്‍ എഴുതിയ ലേഖനം പറയുന്നത്. ക്രോമിന് അന്ത്യ ചുംബനം നല്‍കുകയാണ് ഗുഡ്‌ബൈ ക്രോം (Goodbye, Chrome: Google's web browser has become spy software) എന്ന ലേഖനത്തില്‍ അദ്ദേഹം.

വെബിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ വിവരമെങ്കിലുമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും പലരും തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് ചോര്‍ത്തുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി വിവരമുള്ളവരല്ല. നിങ്ങളുടെ എന്തുമാത്രം സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെടുമെന്നത് ഏതു ബ്രൗസര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ഫൗളര്‍ തന്റെ ലേഖനത്തില്‍ ഗൂഗിള്‍ ക്രോമും മോസില ഫയര്‍ഫോക്‌സുമായി സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ താരതമ്യം ചെയ്താണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്രോമും ഫയര്‍ഫോക്‌സും എങ്ങനെയാണ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് നയിച്ചത്. തന്റെ ഒരാഴ്ചത്തെ ബ്രൗസിങ്ങിനിടയില്‍ ക്രോം ഡീഫോള്‍ട്ടായി 11,189 കുക്കികളെ (cookies) അനുവദിച്ചു. ഇവയെ എല്ലാം ഫയര്‍ഫോക്‌സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ബ്ലോക്കു ചെയ്തുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍.

കുക്കികള്‍ ചെറിയ ഫയലുകളാണ്. ഇവ ബ്രൗസറില്‍ നിക്ഷേപിക്കുക വഴി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസിങ് രീതികള്‍ മുഴുവന്‍ കാണാന്‍ അതിടുന്നവര്‍ക്കു സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതുവച്ച് ഉപയോക്താവിന്റെ പ്രൊഫൈല്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പല കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നത്. മൊബൈലിലാണ് കൂടുതല്‍ പേടിപ്പിക്കുന്നതരം പെരുമാറ്റം ക്രോം നടത്തുന്നത്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണിലാണെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനും ഓരോ തവണ സേര്‍ച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ക്രോം ഗൂഗിളുമായി പങ്കുവച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഫൗളര്‍ പറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സന്ദര്‍ശനം സ്വകാര്യമായരിക്കുമെന്നു കരുതുന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പോലം ക്രോം കുക്കിള്‍ക്ക് സ്വാഗതം നല്‍കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പലയിടത്തും ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും പതിയിരുപ്പുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍. ക്രോമില്‍ ഉപയോക്താവ് ജിമെയിലില്‍ കയറുമ്പോള്‍ ഗൂഗിള്‍ അക്കൗണ്ടിലേക്കും സൈന്‍-ഇന്‍ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഉപയോക്താവിന്റെ ചെയ്തികള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ട്രാക്കു ചെയ്യാന്‍ ഗൂഗിളിനാകും. ഫൗളറുടെ കണ്ടെത്തലുകളില്‍ ചിലത് മുന്‍കരുതലുകളായും ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ക്രോമിലേക്ക് സൈന്‍ ഇന്‍ ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ കുറച്ചു ട്രാക്കിങ് കുറഞ്ഞിരിക്കും.

പക്ഷെ, അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യം ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള ബ്രൗസറുകളില്‍ ഏറ്റവുമധികം സ്വകാര്യത നല്‍കുന്നത് ഫയര്‍ഫോക്‌സ് ആണ് എന്നതാണ്. (ആപ്പിളിന്റെ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സഫാരിയേയും വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. സഫാരിയുടെ സെറ്റിങ്‌സില്‍ചില ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വരുത്തിയാല്‍ മതി. ആരെയും കുക്കിയിടാന്‍ ആപ്പിള്‍ അനുവദിക്കില്ല.) എന്നാല്‍, മറ്റു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് വില കല്‍പ്പിക്കുന്നവര്‍ ഫയര്‍ഫോക്‌സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. സ്വകാര്യതയ്ക്കു പുല്ലു വിലയാണു നല്‍കുന്നതെങ്കില്‍ ക്രോം തുടര്‍ന്നും ഉപയോഗിക്കാം. തന്റെ കാര്യത്തില്‍ ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ച് അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ നിറം (the color of your underpants) വരെ അറിഞ്ഞുവയ്ക്കുന്ന തരം ട്രാക്കിങ് അനുവദനീയമല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

സ്പീഡ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളേക്കാളേറെ തന്നെ ട്രാക്കര്‍മാരില്‍ നിന്നു സംരക്ഷിക്കുന്ന ബ്രൗസറാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളവര്‍ ഫയര്‍ഫോക്‌സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്. ഫയര്‍ഫോക്‌സ് പരിപൂര്‍ണ്ണമല്ല. അതിനും ഡീഫോള്‍ട്ട് സേര്‍ച്ച് എൻജിന്‍ ഗൂഗിള്‍ ആണ്. (സ്വകാര്യതാ പ്രേമികള്‍ ഇത് ഡ്ക്ഡക്‌ഗോ ആക്കി മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.) ഫയര്‍ഫോക്‌സില്‍ ഗൂഗിള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ അല്‍പം ഡേറ്റാ ഗൂഗിളിലേക്കു ചെല്ലുമെങ്കിലും അത് സ്വന്തം മാതൃകമ്പനിയായ മോസിലയിലേക്ക് ഡേറ്റ അയയ്ക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഫൗളറുടെ മറ്റൊരു കണ്ടെത്തല്‍.

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ എങ്ങനെയും ചോര്‍ത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് ഉടനീളം. ഈ ഡേറ്റ പരസ്യക്കാര്‍ക്ക് വിറ്റു കാശാക്കാം. ഡേറ്റയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം വര്‍ധിക്കും തോറും അതു ചോര്‍ത്താനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങളും കമ്പനികള്‍ തേടും. അടുത്തിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തങ്ങളുടെ 'എജ്' ബ്രൗസറും ക്രോമിയം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. ഗൂഗിള്‍ ക്രോം ഇതേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ്. ഇതിനെയും മോസില വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. സ്വകാര്യത വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്ന് ആശ്രയിക്കാവുന്നത് ആപ്പിളിനെയും മോസിലയെയും പോലെയുള്ള കമ്പനികളെ മാത്രമാണ്.