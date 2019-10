251 മുതൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്മാനം; ഇന്ത്യക്കാരെ യാചകരാക്കിയത് ഗൂഗിൾ പേയുടെ തന്ത്രം

സേർച്ച് എൻജിൻ ഭീമൻ ഗൂഗിളിന്റെ സർവീസ് ഗൂഗിൾ പേ ഇന്ത്യയില്‍ സജീവമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ്. ഈ ദീപാവലിക്ക് വൻ ഓഫറുമായാണ് ഗൂഗിൾ പേ എത്തിയത്. 251 രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഗൂഗിൾ പേയുടെ ക്യാംപയിൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വൻ വിജയമാണ് നേടിയത്.

ഗൂഗിൾ പേ അവതരിപ്പിച്ച ദീപാവലി ഓഫർ ലഭിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾ യാചകരെ പോലെ മൽസരിച്ചുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. മറ്റുള്ള ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് തരം സ്റ്റാമ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ പലരും യാചകരെ പോലെ ഓടുകയായിരുന്നു.

മുൻനിര ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെല്ലാം ഈ ദീപാവലിയിൽ വ്യത്യസ്ത ഓഫറുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഉപയോക്താക്കളെ അവരുടെ ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു മിക്ക കമ്പനികളും. ഗൂഗിൾ പേ തുടക്കമിട്ട ദീപാവലി ഓഫർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ട്വിറ്ററിൽ വൻ തരംഗം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ദീപാവലിക്ക് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ഗൂഗിൾ പേ ഈ സവിശേഷ ഓഫർ അവതരിപ്പിച്ചത്.

ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 251 രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ സമ്മാനം നേടാൻ അവസരം നൽകുന്നു. ഈ ഓഫർ അനുസരിച്ച് ഒരു ഉപയോക്താവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിൾ പേ അവതരിപ്പിച്ച ദിയ, ജുംക, ഫ്ലവർ, ദീപം, രംഗോളി തുടങ്ങിയ അഞ്ച് സ്റ്റാമ്പുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നതാണ്. ഇവയെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒക്ടോബർ 31 അർദ്ധരാത്രിയിൽ നേരിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 251 രൂപ പാരിതോഷികം ലഭിക്കും. നവംബർ 1 ന് ഗൂഗിൾ ഒരു ഭാഗ്യ വിജയിയെയും തിരഞ്ഞെടുക്കും. അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് നൽകുക.

ഒക്ടോബർ 21 നാണ് ഓഫർ സംബന്ധിച്ച് ഗൂഗിൾ പേ ആദ്യമായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഉപയോക്താക്കൾ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റാമ്പുകള്‍ ലഭിക്കുക. ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ട്വീറ്റിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും സ്റ്റാമ്പുകൾ പങ്കിടാൻ മറ്റുള്ളവരോട് അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ശരിക്കും ഉപയോക്താക്കളെ യാചകരാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഓഫറായിരുന്നു ഗൂഗിൾ പേ അവതരിപ്പിച്ചത്.



English Summary: Google Pay Diwali offer turns its users in to beggars