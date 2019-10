ഫ്രീ ഫോൺ കോൾ നിർത്തലാക്കൽ ആലോചനയില്‍, കമ്പനികൾ നൽകേണ്ടത് 92,642 കോടി രൂപ

ടെലികോം കമ്പനികളിൽ നിന്ന് 92,642 കോടി രൂപ ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചതോടെ, ടെലികോം കമ്പനികൾ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ നീക്കം തുടങ്ങി. സ്പെക്ട്രം യൂസർ ചാർജ് കുറയ്ക്കുക, സൗജന്യ ഫോൺ കോൾ നിർത്തലാക്കുക തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പദ്ധതിളാണ് ആലോചനയിലുള്ളത്.

ഇതിനായി കമ്മിറ്റി ഓഫ് സെക്രട്ടറീസിനെ നിയമിച്ചു. കണക്കുകൾപ്രകാരം ഭാരതി എയർടെൽ 42,000 കോടിയും വോഡഫോൺ–ഐഡിയ 40,000 കോടിയും ടെലികോം വകുപ്പിന് നൽകേണ്ടി വരും

പരിഗണിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ:

∙ മൊബൈൽ സേവനദാതാക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കുറയ്ക്കുക.

∙ ലേലം വഴി നേടിയ 2020–2021, 2021–2022 വർഷത്തെ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ തുക നൽകുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കുക, യൂസർ ചാർജ് കുറയ്ക്കുക.

∙ വോയ്സ്, ഡേറ്റാ സേവനത്തിന് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഈടാക്കുക. കമ്മിറ്റി ഓഫ് സെക്രട്ടറീസ് വൈകാതെ യോഗം ചേർന്ന് ശുപാർശകൾ സർക്കാരിനു കൈമാറും.

സ്പെക്ട്രം യൂസർ ചാർജ്, ലൈസൻസ് ഫീസിനത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ ടെലികോം കമ്പനികളിൽ നിന്നായി 92,642 കോടി രൂപ ഈടാക്കാനുള്ള ടെലികോം വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചത്. പലിശയും പിഴയും ചേർത്ത് ഏകദേശം 1.34 ലക്ഷം കോടി രൂപ ടെലികോം കമ്പനികൾ നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭാരതി എയർടെൽ 42,000 കോടിയും വോഡഫോൺ– ഐഡിയ 40,000 കോടിയും നൽകേണ്ടിവരുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണക്ക്. ബിഎസ്എൻഎൽ, എംടിഎൻഎൽ, ടാറ്റ ടെലി സർവീസസ്, ജിയോ തുടങ്ങിയവയും പട്ടികയിലുണ്ട്. താരതമ്യേന പുതുമുഖമായ ജിയൊ 14 കോടി മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാവുമെന്നാണ് സൂചന. പണം നൽകേണ്ടതിൽ ഭൂരിഭാഗം കമ്പനികളും നിലവിൽ ടെലികോം രംഗത്തില്ല.

കമ്പനികളും ടെലികോം വകുപ്പും തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് റവന്യു (എജിആർ) എന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു കമ്പനികളും ടെലികോം വകുപ്പും തമ്മിലുള്ള തർക്കം. ടെലികോം സേവനങ്ങൾ മാത്രമാണ് എജിആറിൽ ഉൾപ്പെടുകയെന്നാണ് കമ്പനികൾ വാദിച്ചത്. എന്നാൽ, സേവനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ, ആസ്തികൾ വിൽക്കുന്നതിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം തുടങ്ങിയവയും ഉൾ്പ്പെടുമെന്നതാണ് എജിആർ എന്ന് ടെലികോം വകുപ്പ് നിലപാടെടുത്തു.

കമ്പനികൾ വരുമാനത്തിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം ടെലികോം വകുപ്പിനു നൽകണമെന്നാണ് 1999ലെ നയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ചാണ് കരാറിൽ എജിആർ വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. സ്പെക്ട്രം യൂസർ ഇനത്തിൽ വരുമാനത്തിന്റെ 3 മുതൽ 5 ശതമാനം വരെയും ലൈസൻസ് ഫീസായി 8 ശതമാനവും നൽകണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത്.

എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വരുമാനമെന്നതിൽ ടെലികോം വകുപ്പിന്റെ നിലപാട് തർക്കപരിഹാര അപ്പീൽ ട്രൈബ്യൂണൽ (ടിഡിസാറ്റ്) ചില ഭേദഗതികളോടെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. മൂലധന വരുമാനം, കിട്ടാക്കടം, ഡീലർമാർക്കു നൽകുന്ന മാർജിൻ തുടങ്ങിയവ എജിആറിൽ ഉൾപ്പെടില്ലെന്നാണ് ടിഡിസാറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയത്. അതിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ടെലികോം കമ്പനികളും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

മൊത്തം വരുമാനം എന്നതിന്റെ നിർവചനം കരാറിൽ വ്യക്തമാണെന്നും കമ്പനികളുടെ വാദം വികലമാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. വരുമാനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ പിഴയും പലിശയും ചുമത്താമെന്ന വ്യവസ്ഥ ശരിയാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

