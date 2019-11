സമ്പന്നരുടെ മക്കൾ ഫോൺ ഉപയോഗം കുറവ്, പാവപ്പെട്ടവരുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം പരിധിക്കു പുറത്ത്

കംപ്യൂട്ടറും സ്മാർട്ഫോണും സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ പണക്കാരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും സാധാരണക്കാരും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരും സ്ക്രീൻ ടൈം അപകടപരിധിക്കു പുറത്താണെന്നുമാണു പൊതുവെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. സമ്പന്നരായ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സ്മാർട്ഫോണും കംപ്യൂട്ടറുമൊക്കെ സ്വന്തമായി ലഭിച്ചേക്കാമെന്നതാണു ഇതിനുള്ള കാരണമായി കരുതുന്നത്.

എന്നാൽ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ കോമൺസെൻസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പഠനം അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചാണ്. സമ്പന്നരായ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാൾ ശരാശരി 2 മണിക്കൂർ അധികം സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വീടുകളിലെ കുട്ടികൾ സ്ക്രീൻ ടൈം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. വർഷങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന ആശയത്തിനു പുതിയ തലങ്ങൾ നൽകുന്ന പഠനമാണിത്.

ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങളും സമ്പന്നർക്കു മാത്രം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് വാദത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയം. എന്നാൽ, സാങ്കേതികവിദ്യയെ സമചിത്തതയോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും അവയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലും സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയും സാമൂഹികനിലവാരവും വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നു എന്നതിലേക്കാണ് ഈ പഠനം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഫോണും കംപ്യൂട്ടറുമെല്ലാം സ്വന്തമായുണ്ടായിട്ടും സമ്പന്നരായ കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഇവയൊക്കെ കുറച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പഠനത്തിന്റെ കാതൽ.

English Summary: Poor kids spend nearly 2 hours more on screens each day than rich kids