‘ഫ്രീ സൂനാമി’ അവസാനിച്ചു; കോൾ, ഡേറ്റ നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ജിയോ; വരുന്നത് ട്രായി തീരുമാനം?

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ റിലയൻസ് ജിയോ സേവനങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എയർടെലും വോഡഫോൺ ഐഡിയയും സമാനമായ എന്തെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ജിയോയുടെ നിരക്ക് വർധനാ പ്രഖ്യാപനം. ഡിസംബർ 1 മുതൽ തങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ വില വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് വോഡഫോൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ എയർടെൽ ഒരു പ്രത്യേക തീയതിയും നൽകിയില്ല. പകരം ഡിസംബർ മുതൽ വില വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് എയർടെൽ അറിയിച്ചത്.

മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ടെലികോം താരിഫ് പരിഷ്കരണത്തിനായി ട്രായ് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കമിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ പോലെ, ഞങ്ങൾ സർക്കാരുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിനും വ്യവസായത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി റെഗുലേറ്ററി ഭരണകൂടത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഡേറ്റാ ഉപഭോഗത്തെയോ ഡിജിറ്റൽ വളർച്ചയെയോ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാത്തതും നിക്ഷേപം നിലനിർത്തുന്നതുമായ രീതിയിൽ അടുത്ത ഏതാനും ആഴ്ചകളിൽ താരിഫുകളിൽ ഉചിതമായ വർധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജിയോ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഏത് സേവനങ്ങൾക്കാണ് വില വർധനവ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ കോളുകളും ഡേറ്റാ പ്ലാനുകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ്, പ്രീപെയ്ഡ് ടെലികോം പ്ലാനുകളുടെയും വില ഉയരുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. എയർടെലിന്റെയും ജിയോയുടെയും കാര്യത്തിൽ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് സേവനങ്ങളുടെ വിലയും ഉയർന്നേക്കാം. ടെലികോം കമ്പനികളും വിലവർധനവിന്റെ കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിവരവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും താരതമ്യേന അത് കുത്തനെയുള്ളതായിരിക്കില്ല. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ കോൾ, ഡേറ്റാ ചാർജുകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിലാണ്. വിലവർധനവിന് ശേഷവും അവ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലായിരിക്കും.

അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ജിയോയുടെ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ്, പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളുടെ വില വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അടുത്തിടെ ഐയുസി നിരക്കിന്റെ പേരിലും ജിയോയുടെ നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. അടുത്തിടെ സെല്ലുലാർ കോളുകൾക്കായി കമ്പനി മിനുറ്റിന് 6 പൈസ ഈടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ പണം ഇന്റർകണക്ഷൻ ചാർജുകൾ എന്നതിലേക്കാണ്. ഇന്റർകണക്ഷൻ ചാർജുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ട്രായ് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ ടെലികോം വ്യവസായം വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ജിയോ വിപണിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ഡേറ്റയുടെയും കോളുകളുടെയും വില ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. രൂക്ഷമായ മത്സരം എല്ലാ ടെലികോം കമ്പനികളിലും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ, വോഡഫോണിനും എയർടെലിനും എജിആർ കുടിശ്ശിക ബാധിച്ചു. രണ്ട് കമ്പനികൾക്കും ഏകദേശം 80,000 കോടി രൂപ സർക്കാരിന് നൽകണം. എ‌ജി‌ആർ‌ കുടിശ്ശിക കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസ്സ് ലാഭകരമല്ലെന്ന് വോഡഫോൺ വാദിച്ചു. എ‌ജി‌ആർ‌ കുടിശ്ശിക അടയ്‌ക്കുന്നതിന് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നത് അവിശ്വസനീയമാംവിധം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് എയർ‌ടെൽ‌ വക്താവ് പറഞ്ഞത്. രണ്ട് കമ്പനികളും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇളവുകൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Jio hints it will increase prices soon, follows Airtel and Vodafone decision