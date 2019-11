ടെലികോം കമ്പനികളും സർക്കാരും ഒന്നായി, പാവം വരിക്കാർ പുറത്ത്, സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്ത്?

രാജ്യത്തെ ടെലികോം മേഖല വൻ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. മുൻനിര ടെലികോം കമ്പനികളെല്ലാം കോടികളുടെ നഷ്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കോടികൾ കുടിശ്ശിക തീർക്കാനുള്ള കമ്പനികൾക്കെല്ലാം സർക്കാർ ഇളവ് നൽകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം മുൻനിര കമ്പനികളെല്ലാം അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് വാർത്താക്കുറിപ്പ് തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ വെട്ടിലായത് പാവം വരിക്കാർ തന്നെയാണ്. നിരക്കുകൾ കുത്തനെ കൂടുന്നതോടെ വരിക്കാരുടെ പ്രതിമാസ ബജറ്റ് താളംതെറ്റും. ഫ്രീ ഡേറ്റയും കോളുകളും വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ച വരിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരക്ക് വർധന വൻ വെല്ലുവിളി തന്നെയാകും.

റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോം വരും ആഴ്ചകളിൽ നിരക്ക് ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ 30 ശതമാനം വരെ താരിഫ് ഉയർത്താൻ ഭാരതി എയർടെലും വോഡഫോൺ ഐഡിയയും മുന്നോട്ടുവരുമെന്നാണ് വിശകലന വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. നഷ്ടത്തിലായ കമ്പനികളെല്ലാം നിരക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

മുൻപത്തെ 15 ശതമാനം നിരക്ക് വർധനവിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ ജിയോ 15 ശതമാനം കൂടി വർധനവ് വരുത്തിയാൽ എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവർ നിരക്ക് ശരാശരി 30 ശതമാനം വരെ വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്യൂസെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

മുകേഷ് അംബാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജിയോ രണ്ടാം ഘട്ട താരിഫ് വർധനയെക്കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുമെന്നാണ് വിശകലന വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഔട്ട്‌ഗോയിങ് കോളുകൾക്ക് ജിയോ നിരക്ക് ഈടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ പഴയ ടെലികോം കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള നിരക്കുകളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള അന്തരം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ടെലികോം വിലയുദ്ധത്തിന് തുടക്കമിട്ട ജിയോ ആദ്യമായി നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് സൂചന നൽകി. ട്രായി നിർദ്ദേശിച്ചാൽ ഡേറ്റാ ഉപഭോഗത്തെയോ ഡിജിറ്റൽ വളർച്ചയെയോ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ താരിഫ് ഉയർത്തുമെന്നാണ് ജിയോ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത മാസം താരിഫ് ഉയർത്തുമെന്ന് വോഡഫോൺ ഐഡിയയും എയർടെല്ലും പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ജിയോയുടെയും പ്രഖ്യാപനം.

ജിയോ ചർച്ച ചെയ്ത വിലനിർണ്ണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രായിയുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പറാണ് പ്രധാന കാര്യം. മൂന്നു കമ്പനികളുടെ ആസൂത്രിതമായ താരിഫ് വർധനവ് വിപണിയിൽ വൻ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ജിയോയുടെ നീക്കം ഈ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവാണെന്ന് സിറ്റി റിസർച്ച് പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ വോഡഫോൺ ഐഡിയ ഓഹരികൾ 17.5 ശതമാനം ഉയർന്ന് 7.07 രൂപയിലെത്തി. എയർടെല്ലിന്റെ നേട്ടം (0.46 ശതമാനം) കുറഞ്ഞ് 437.25 രൂപയായി. ജിയോയുടെ രക്ഷകർത്താക്കളായ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഓഹരികൾ 2.47 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,547.05 രൂപയിലെത്തി.

ടെലികോം മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് ജിയോയുടെ പങ്കാളിത്തം വേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് മറ്റു ടെലികോം കമ്പനികളും പറയുന്നത്. നിരക്ക് കൂട്ടുന്നതോടെ എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ ശരാശരി വരുമാനം (ARPU) 55 ശതമാനം വർധിച്ച് യഥാക്രമം 198 രൂപയും 166 രൂപയുമാകും. നിലവിൽ എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവരുടെ ശരാശിര വരുമാനം യഥാക്രമം 128 രൂപയും 107 രൂപയുമാണ്.

മൂന്ന് സ്വകാര്യ ഓപ്പറേറ്റർമാരും സാധ്യമായ താരിഫ് വർധനവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വലിയ ആശ്ചര്യകരമാണ്, മാത്രമല്ല വ്യവസായത്തിലെ സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് യുഎസ് ബ്രോക്കറേജ് പറഞ്ഞു. 7 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കടവും കടുത്ത മത്സരവും മൂലം ടെലികോം വ്യവസായത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന താരിഫുകളും സർക്കാർ നികുതികളും നിർണായകമാണെന്ന് പഴയ ടെലികോം കമ്പനികൾ കുറച്ചുകാലമായി പറയുന്നതാണ്.

ക്രമീകരിച്ച മൊത്ത വരുമാനത്തിൽ (എജിആർ) കോർ ഇതര ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സമീപകാലത്തെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവാണ് പഴയ രണ്ട് കമ്പനികവുടെ താരിഫ് വർധനവിന് കാരണമായതെന്നാണ് വിശകലന വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒക്ടോബർ 24 ലെ വിധി, വോഡഫോൺ ഐഡിയയ്ക്കും എയർടെലിനും 81,000 കോടി രൂപ കുടിശ്ശിക നേരിടേണ്ടിവന്നു. ഇത് ജനുവരി അവസാനത്തോടെ അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അവരെ നിർബന്ധിതരാക്കി. സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ നഷ്ടം റെക്കോർഡ് 50,921.9 കോടി രൂപയായും എയർടെല്ലിന്റെ 23,045 കോടി രൂപയായുമായിരുന്നു.

എ‌ജി‌ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടിശ്ശിക എഴുതിത്തള്ളൽ, അടുത്ത കുറച്ച് വർഷത്തേക്ക് സ്പെക്ട്രം പേയ്‌മെന്റുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ പോലുള്ള ന്യായമായ ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നാൽ ടെലികോം കമ്പനികളിലേക്ക് വീണ്ടും പണമൊഴുക്ക് തുടങ്ങുമെന്നും മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി പറഞ്ഞു.



