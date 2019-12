അമേരിക്ക-ചൈന വാണിജ്യ യുദ്ധത്തില്‍നിന്നു മുതലെടുപ്പു നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യ. സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സ് ഉടമ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ ടെസ്‌ലയടക്കമുള്ള ഇലക്ട്രിക്കല്‍, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് കമ്പനികള്‍ ഉള്‍പ്പടെ പല സംരംഭകരെയും ആകര്‍ഷിക്കാനാണു ശ്രമം. ബ്രിട്ടിഷ് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനിയായ ഗ്ലാക്‌സോസ്മിത്‌ ക്ലൈന്‍ ആണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പേര്.

നിര്‍മാണ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനുള്ള സ്ഥലവും വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും റോഡും അടക്കം നല്‍കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് വ്യവസായ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയം (Department for Promotion of Industry and Internal Trade and Invest India) തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ചൈന-അമേരിക്ക വാണിജ്യ യുദ്ധം വിയറ്റ്‌നാം, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണകരമായെങ്കിലും വമ്പന്‍ കമ്പനികളെല്ലാം ഇന്ത്യയെ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളും സ്ഥലമെടുപ്പിനുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളുമാണ് അതിനവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ ചുവപ്പുനാടകള്‍ ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമം. കൂടാതെ 2025 ല്‍ 5 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനമുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ ഉയര്‍ത്താനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനും ഇത്തരമൊരു നീക്കം കൂടിയേ കഴിയൂവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

ചൈനയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ പല കമ്പനികളും വിയറ്റ്‌നാമിലേക്കു യൂണിറ്റുകള്‍ പറിച്ചുനട്ടു. എന്നാല്‍, ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോഴും സമയമുണ്ട്. വിയറ്റ്‌നാമിനെ പോലെയല്ലാതെ ഇന്ത്യക്ക് വമ്പന്‍ ആഭ്യന്തര വിപണിയുമുണ്ട്. നിര്‍മിക്കുന്ന പലതും ഇവിടെത്തന്നെ വിറ്റഴിക്കാമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ സോണല്‍ വര്‍മ പറയുന്നു. അമേരിക്ക-ചൈന പ്രശ്‌നം നല്ല അവസരമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം.

പുതിയ നീക്കത്തില്‍, കമ്പനികള്‍ക്ക് വ്യവസായ മേഖലകളില്‍ നേരേ വന്ന് പണി തുടങ്ങാന്‍ പാകത്തിനുള്ള ഭൂമി നീക്കിവയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. ഇത്തരം പല മേഖലകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചേക്കും. കമ്പനികള്‍ക്ക് ഏതു പ്രദേശത്താണ് നിര്‍മാണശാല എന്നതു പരിഗണിച്ച് പ്രോത്സാഹന പാക്കേജുകളും നല്‍കിയേക്കും. പാഴ്‌വസ്തുക്കള്‍ തള്ളുന്നതിനും ഇടമൊരുക്കിയേക്കും. ടെസ്‌ലയുടേതു പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്, അല്ലെങ്കില്‍ ഹൈബ്രിഡ് വാഹന കമ്പനികളെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ പ്രത്യേക ശ്രമം നടത്തും. ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ടെലികോം മേഖലയ്ക്കും ജോലിക്കാരെ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലടക്കം സഹായകരമായ നിലപാടും മുതല്‍മുടക്കിന് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമുണ്ടാകും.

കടമ്പകള്‍

എന്നാല്‍, നിരവധി കടമ്പകള്‍ കടന്നാല്‍ മാത്രമായിരിക്കും പുതിയ നീക്കം വിജയകരമാകുക. ബിസിനസ് ചെയ്യാന്‍ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് 2017ല്‍ 100 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അത് 63 ആയിക്കുറഞ്ഞു. എന്നാലും ഇപ്പോഴും റുവാണ്ടയുടെയും കൊസൊവോയുടെയും പോലും പിന്നിലാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ബിസിനസ് തുടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ സ്വന്തമായി സ്ഥലം കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. ചെറിയ തുണ്ടു ഭൂമിക്ക് വിലപേശി വാങ്ങിക്കൂട്ടി നിര്‍മാണശാല തുടങ്ങുക പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഏറെ ആകര്‍ഷകമല്ല. എന്നാല്‍ സ്ഥലമെടുത്തു നല്‍കാനുള്ള പുതിയ നീക്കത്തിൽ അവർക്കു താൽപര്യമുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അതിവേഗം തീരുമാനം എടുത്തേക്കും. രാജ്യത്തേക്ക് നിക്ഷേപം എത്തിക്കുന്നതും കയറ്റുമതി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം നേടാന്‍ സഹായകരമാകും. ഇന്ത്യ കോര്‍പറേറ്റ് ടാക്‌സ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഏഷ്യയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണ്. വിദേശ നിക്ഷേപത്തിനുളള നിയമങ്ങളിലും ഇളവു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, വോഡഫോണ്‍ ഇന്ത്യ വിടാന്‍ ഒരുങ്ങിയതും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട്, ആമസോണ്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ വിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ കാണാതെ പോകാന്‍ വഴിയില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങളിലും ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊണ്ടാല്‍ മാത്രമേ നിക്ഷേപ സൗഹാര്‍ദ്ദ രാജ്യമായി വളരാനാകൂ. പുതിയ നീക്കം വിജയകരമായാല്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കും.