ആമസോണിൽ 600 ജീവനക്കാർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ, 6 പേർ മരിച്ചു

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ–കൊമേഴ്സ് കമ്പനികളിലൊന്നായ ആമസോണിൽ 600 ജീവനക്കാർക്ക് കൊറോണവൈറസ് ബാധയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രോഗബാധിതരിൽ ആറു പേർ മരിച്ചു. കമ്പനി ജീവനക്കാരൻ സിബിഎസ് ന്യൂസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതാണിത്.

ഇൻഡ്യാനയിലെ ഒരു ആമസോൺ വെയർഹൗസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 59 കാരിയായ ജാന ജമ്പ്, ‘60 മിനിറ്റ് ’ടിവി ഷോയിൽ പറഞ്ഞതാണിത്. ‘എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും, ഈ സംഖ്യ ഇതിലും കൂടുതലാണെന്ന്, പക്ഷേ ഇവിടെ കുറഞ്ഞത് 600 കേസുകളുണ്ട്’ – ജമ്പ് പറഞ്ഞു.

മാരകമായ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് നാല് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞു. ‘ഞാൻ അൽപ്പം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു, കൊറോണവൈറസ് കേസുകൾ വാഷിങ്ടണിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ആമസോൺ ഉൾപ്പടയുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു. അതിനാൽ ആ സമയത്ത് എന്റെ ഏക പോംവഴി അവധി എടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

യു‌എസിലുടനീളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച ആമസോൺ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ജമ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സഹപ്രവർത്തകരുമായി കണക്റ്റുചെയ്‌ത് മെസേജുകളും റോബോകോളുകളും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. യു‌എസിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സ്വകാര്യ തൊഴിൽ ദാതാവായ ആമസോൺ കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരി സമയത്ത് 175,000 പേരെ കൂടി നിയമിച്ചതായി അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

