2030 തോടു കൂടി ചിലതൊക്കെ സംഭവിക്കും, ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലോകം മനുഷ്യനെ മാറ്റിമറിക്കും!

ഇന്റര്‍നെറ്റ് പോലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റിയ മറ്റൊരു സാങ്കേതികവിദ്യ ഇല്ലെന്നു പറയാം. ഇന്റര്‍നെറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന, പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട ലോകത്തിന് വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ മാന്ത്രികമാണ്. നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളായ കാഴ്ച, കേള്‍വി, രുചി, മണം, സ്പര്‍ശം എന്നിവയുമായി ഇന്റര്‍നെറ്റിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയെ ആണ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് സെന്‍സസ് അഥവാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. അടുത്ത പതിറ്റാണ്ടില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ 2030തോടു കൂടി ഇത് സര്‍വസാധാരണമായേക്കുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള പ്രവചനങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലൊന്ന് എറിക്‌സണ്‍ കണ്‍സ്യൂമര്‍ലാബ് ഹോട്ട് കണ്‍സ്യൂമര്‍ ട്രെന്‍ഡ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ ഒന്‍പതാം എഡിഷനാണ്.

എവിടെ എന്റെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിങ്‌സ്?

ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് സെന്‍സസിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയുന്നതിനു മുൻപ് ടെക്‌നോളജി പ്രേമികള്‍ ആരായുക ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളമായി പറഞ്ഞുകേട്ട ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിങ്‌സ് അഥവാ വസ്തുക്കളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റിന് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നതായിരിക്കും. ജനലും കതകും മുതല്‍ പട്ടിയേയും പൂച്ചയേയും വരെ ഇന്റര്‍നെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനു നല്‍കിയിരുന്ന പേരാണ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിങ്‌സ് എന്നത്. അതിപ്പോള്‍ സംഭവിക്കുമെന്ന രീതിയിലുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ ഈ പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം മുതല്‍ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍, അതിന്റെ പ്രചാരം വേണ്ടത്ര നടന്നിട്ടില്ലെന്നു കാണാം. എന്താണിതിന്റെ കാരണം? പ്രധാന കാരണം ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ സ്പീഡില്ലായ്മായാണത്രെ. ഇത് 5ജി വരുന്നതോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിങ്‌സ് സജിവമാകുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും?

ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്, വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, 5ജി, ഓട്ടോമേഷന്‍ എന്നിവയായിരിക്കും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് സെന്‍സസിന്റെ വാഹകര്‍. ഇപ്പോള്‍ നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന സ്‌ക്രീന്‍-കേന്ദ്രീകൃതമായ ഇന്റര്‍നെറ്റുമായി മത്സരിക്കാനുളള ശേഷി 2030തോടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് കൈവരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. യാഥാര്‍ഥ്യത്തോട് അടുത്തു നില്‍ക്കുന്ന അനുഭവങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിവുള്ളതായിരിക്കും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് സെന്‍സസ്.

ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുക വേറിട്ടൊരു ഗെയ്മിങ്, ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിങ് തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രതിസന്ധിയും ഇതില്‍ താത്പര്യമെടുക്കാന്‍ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമത്രെ. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റിന് സ്വാഗതം പറയാന്‍ തങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴേ തയാറാണെന്ന ഒരുകൂട്ടം ഉപയോക്താക്കള്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മറ്റൊരു കൂട്ടം കണ്‍സ്യൂമര്‍മാര്‍ക്ക് അതിപ്പോഴേ ലഭിച്ചെങ്കിലെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഓണ്‍ലൈനില്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉടുപ്പൊക്കെ, ഉപയോക്താവിന്റെ വെര്‍ച്വല്‍ രൂപത്തില്‍ അണിയിച്ചു നോക്കി വാങ്ങാനും മറ്റും സാധിച്ചേക്കും.

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്:

∙ വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി കണ്ണടകള്‍ അണിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോള്‍ വെറുതെ ചിന്തിച്ചാല്‍ പോകാനുള്ള റോഡിന്റെ മാപ്പും മറ്റും കാണാനാകും.

∙ ആരുടെ ശബ്ദത്തിലും സംസാരിക്കാനായേക്കും. തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും എല്ലാം ശബ്ദത്തില്‍ സംസാരിച്ച് അദ്ഭുതപ്പെടുത്താന്‍ തങ്ങള്‍ക്കാകുന്ന കാലം വരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വാദ് ഡിജിറ്റലായി ക്രമീകരിച്ച് ആസ്വദിച്ചിറക്കാനായേക്കുമെന്നു ചിലര്‍ കരുതുന്നു.

∙ വീട്ടിലെ കസേരയിലും മറ്റും ഇരുന്ന് വെര്‍ച്വലായി കാടുകളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാമെന്നും അവിടങ്ങളിലെ മണങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും മറ്റും ആസ്വദിക്കാനാകുമെന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ തങ്ങളുടെ സ്പര്‍ശം വെര്‍ച്വലായി വേറൊരാളെ അനുഭവിപ്പിക്കാമെന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ യഥാര്‍ഥ ലോകത്തിനു തുല്യമായ വെര്‍ച്വല്‍ ലോകങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുമെന്ന സ്വപ്‌നം കാണുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ വ്യാജ വാര്‍ത്തയുടെ ശല്യം 2030തോടെ കഴിയുമെന്ന് ചിലര്‍ കരുതുന്നു. സമഗ്രമായ രീതിയില്‍ വസ്തുതകളെ പഠിക്കാനാകുമെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്.

∙ സ്വകാര്യതാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ചിലര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്ത് വെബ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് കമ്പനികള്‍ ഉപയോക്താക്കളെ നിഴല്‍ പോലെ പിന്തുടര്‍ന്ന് അവരുടെ ചെയ്തികള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു റെക്കോഡു ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍, വരുന്നപതിറ്റാണ്ടിനിടയില്‍ ഇതു പൂര്‍ണ്ണമായും നിലച്ചേക്കുമെന്നും ഡേറ്റയുടെ ശക്തി പൂര്‍ണ്ണമായും സ്വകാര്യമായും ആസ്വദിക്കാനാകുമെന്നും അവര്‍ സ്വപ്‌നം കാണുന്നു.

∙ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വരുന്നതോടെ പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള സമീപനത്തില്‍ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തിയെടുക്കാമെന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഷോപ്പിങ് നടത്താന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ മാളുകള്‍ വരുമെന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്.

ഈ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുമോ? കാത്തിരുന്നു കാണാം.

English Summary : Internet of the senses magical technology of the next decade