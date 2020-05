മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി (എംഎൻപി) ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

നിലവിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ സേവനദാതാവിനെ മാറി മറ്റൊരു ദാതാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി അഥവാ എംഎൻപി. 2011 ജനുവരി 20 മുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി ഈ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത്. പ്രീപെയ്‌ഡ്, പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ സേവനം ഒരു പോലെ ലഭ്യമാണ്.

പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ



∙ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സേവനദാതാവിന്റെ നെറ്റ്‌വർക്ക് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുക

∙ ആദ്യം ചെലവ് കുറഞ്ഞു സിം കിട്ടിയാലും പിന്നീട് വരും മാസങ്ങളിൽ താരതമ്യേന കൂടുതൽ ചെലവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം

∙ നമ്പർ പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും വിൽപനക്കാരന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എംഎൻപി ചെയ്യാൻ ചില കമ്പനി നല്ല കമ്മിഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വിൽപനക്കാരന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമ്മിഷൻ അനുസരിച്ചാകാം.

∙ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നെറ്റ്‌വർക്ക്, സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് വികസിതമാണോ എന്ന് നോക്കുക.

∙ എല്ലാ കമ്പനികളും ഉപഭോഗം അനുസരിച്ചു ടവറിന്റെ എണ്ണവും കപാസിറ്റിയും കൂട്ടുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക

∙ പല ബാൻഡുകളിലായി സേവനം ലഭ്യമാണ്. 850, 1800, 2300 എന്നിങ്ങനെ... ചിലർക്ക് ഒന്ന് മാത്രവും, ചിലർക്ക് മൂന്നും തന്നെ കണ്ടേക്കാം. പരമാവധി ബാൻഡുകളിൽ സേവനം ഉള്ള ദാതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

∙ ഏറ്റവും ഡേറ്റ സ്പീഡ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ /ഓഫിസിൽ തരുന്നത് ഏതു സേവനദാതാവാണ്‌ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് പ്രധാനമാണ്, നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.

∙ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്പനിക്കു നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും സർവീസ് സെന്ററുകളുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക



ഓർക്കുക, ഒരു വട്ടം തെറ്റായ കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുത്തു എംഎൻപി ചെയ്‌താൽ, അത് തിരുത്തുവാൻ അടുത്ത 90 ദിവസം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. അതിനാൽ പുതിയ സേവനദാതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാം.



