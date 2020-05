ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡിആർഡിഒയുടെ പ്രീമിയർ ലബോറട്ടറിയായ ആർ‌സി‌ഐ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഐപാഡുകൾ, ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ, കറൻസി നോട്ടുകൾ, ചെക്ക് ലീഫുകൾ, പാസ്ബുക്കുകൾ, പേപ്പർ എന്നിവ ശുചീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് കോൺടാക്റ്റ്ലെസ് യുവിസി സാനിറ്റൈസിങ് സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.

പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടനയുടെ (ഡിആർഡിഒ) ഭാഗമായ റിസർച്ച് സെന്റർ ഇമറാത്ത് (ആർ‌സി‌ഐ) ആണ് പ്രതിരോധ ഗവേഷണ അൾട്രാവയലറ്റ് സാനിറ്റൈസർ (ഡി‌ആർ‌യു‌വി‌എസ്) വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുക ഏറെ പ്രധാനമാണെന്നും കോൺടാക്റ്റ്ലെസ് യുവിസി സാനിറ്റൈസിങിന് ഇതിന് ശേഷിയുണ്ടെന്നും ഡി‌ആർ‌ഡി‌ഒ പറഞ്ഞു.

പ്രോക്‌സിമിറ്റി സെൻസർ സ്വിച്ച് ഡ്രോയർ ഓപ്പണിങ്, ക്ലോസിങ് മെക്കാനിസം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ യാന്ത്രികവും സമ്പർക്കരഹിതവുമാക്കുന്നു. കാബിനറ്റിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലേക്ക് യുവിസിയുടെ 360 ഡിഗ്രി എക്സ്പോഷർ DRUVS നൽകുന്നു. സാനിറ്റൈസേഷൻ പൂർത്തിയായാൽ സിസ്റ്റം സ്ലീപ്പ് മോഡിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതിനാൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപകരണത്തിന് സമീപം കാത്തിരിക്കുകയോ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

കറൻസി നോട്ട്സ് ക്ലീൻ എന്ന ഓട്ടോമേറ്റഡ് യുവിസി കറൻസി സാനിറ്റൈസിംഗ് ഉപകരണവും ആർ‌സി‌ഐ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറൻസി നോട്ടുകളുടെ ബണ്ടിലുകൾ DRUVS ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാം, എന്നിരുന്നാലും ഓരോ കറൻസി നോട്ടും അണുവിമുക്തമാക്കുന്നത് സമയമെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്.

ഇതിനായി, ഒരു സാനിറ്റൈസിങ് ടെക്നിക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാൾ കറൻസി നോട്ടുകൾ ഉപകരണത്തിന്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ലോട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കണം. ഇത് കുറിപ്പുകൾ ഓരോന്നായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പൂർണ്ണമായി അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിന് യുവിസിയിലെ ലൈറ്റിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

