ഇ–ലോകം രണ്ടായി പിളരുമെന്ന് പ്രവചിച്ച എറിക് സ്മിഡ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി

ഗൂഗിളിനെ സിലിക്കന്‍ വാലിയിലെ ഒരു സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ് കമ്പനി എന്ന നിലയില്‍നിന്ന് ഒരു ആഗോള ബ്രാന്‍ഡാക്കിയ എറിക് സ്മിഡ്റ്റ് (65) കമ്പനിയുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങളായി പ്രധാന ചുമതലകളൊന്നും വഹിക്കാതിരുന്ന അദ്ദേഹം അവസാനം ഗൂഗിളില്‍ ഒരു ഉപദേശകന്റെ റോളിലായിരുന്നു. ഗൂഗിളിലെ പല പഴമക്കാരും പുറത്താകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം സ്മിഡ്റ്റിന്റെ ഒഴിയലും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് ലോകം രണ്ടായി പിളരുമെന്ന് വരെ പ്രവചിച്ച ടെക് ലോകത്തെ രാജാവാണ് ഗൂഗിൾ എന്ന വലിയ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

സ്മിഡ്റ്റ് 2001ല്‍ ഗൂഗിളിന്റെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസറായതോടെയാണ് കമ്പനിയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് കരുത്തു പ്രാപിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കമ്പനിയുമായുള്ള 19 വര്‍ഷത്തെ ബന്ധമാണ്. കുട്ടിക്കളിപോലെ തോന്നിച്ചിരുന്ന ഗൂഗിളിന് തുടക്കത്തില്‍ കിട്ടിയ തലമൂത്ത നേതൃത്വമായിരുന്നു സ്മിഡ്റ്റിന്റേത്. ലാറി പെയ്ജും സെര്‍ഗായി ബ്രിന്നും തുടങ്ങിയ കമ്പനിക്ക് ശരിയായ ദിശാബോധം കിട്ടുന്നത് സ്മിഡ്റ്റിന്റെ അനുഭവജ്ഞാനം കൂടെ ഒത്തു ചേരുമ്പോഴായിരുന്നു. ഏകദേശം മൂന്നു വര്‍ഷം മുൻപ് സ്മിഡ്റ്റ്, താന്‍ ഇരുന്നിരുന്ന എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയര്‍മാന്റെ സ്ഥാനവും രാജിവയ്ക്കുകയാണെന്നും ഇനി കമ്പനിയുടെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള നടത്തിപ്പിലും പങ്കാളി ആയിരിക്കില്ലെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സ്മിഡ്റ്റ് പരിപൂര്‍ണ്ണമായി കമ്പനി വിട്ടത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെയോ ഗൂഗിളിന്റെയോ പ്രതിനിധികള്‍ വ്യക്തമായ മറുപടി നല്‍കിയില്ല.

ഗൂഗിള്‍ അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കവേയാണ് സ്മിഡ്റ്റ് കമ്പനി വിടുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ സർക്കാരിന്റെ ചില പദ്ധതികളുമായി അടുത്തിടെ സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഗൂഗിളിലുള്ള താൽപര്യം കുറഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യവും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. സ്റ്റാന്‍ഫഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളായിരിക്കവെ 1998ല്‍ ഗൂഗിള്‍ കമ്പനിക്കു തുടക്കമിട്ട പെയ്ജും ബ്രിന്നും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കമ്പനിയുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതല ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈയുടെ കരങ്ങളില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ച് പിന്‍വാങ്ങിയിരുന്നു. ഗൂഗിളിന്റെ സേര്‍ച്ച് ബിസിനസിന്റെ ചുമതല 2015 മുതല്‍ വഹിച്ചുവന്ന പിച്ചൈ ആണ് ഇന്ന് അതിബൃഹത്തായ ഈ കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനു ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന മുന്‍ തലമുറക്കാരനാകുമായിരുന്ന ഡേവിഡ് ഡ്രമ്മണ്ട് ജനുവരിയില്‍ വിരമിച്ചിരുന്നു.

പഴയ നേതൃത്വം പൂര്‍ണമായി ഒഴിഞ്ഞു

സ്മിഡ്റ്റിന്റെ പിരിയലോടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന കമ്പനികളിലൊന്നായ ഗൂഗിളിന്റെ പഴയ കാല നേതൃത്വം മുഴുവന്‍ പുറത്തായിരിക്കുകയാണ്. ആഗോള തലത്തില്‍ 120,000 ജോലിക്കാരുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ അനായാസത തോന്നിക്കുന്ന ജോലി സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഗതിയെന്താകുമെന്നാണ് പലരും അന്വേഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ജോലിക്കാരും മാനേജ്‌മെന്റും തമ്മില്‍ നേരിട്ട് പല ഏറ്റുമുട്ടലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ചില പ്രധാന എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമാരുടെ ലൈംഗിക അപമര്യാദകള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ ആശീര്‍വാദത്തോടെ തുടങ്ങാനിരുന്ന വിവാദ സേര്‍ച് പദ്ധതിയെ പൊരുതി തോല്‍പ്പിച്ചു, അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി തുടങ്ങാനിരുന്ന ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് പദ്ധതി വേണ്ടന്നു വയ്പ്പിച്ചു തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ജോലിക്കാരുടെ നേട്ടമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ 10 വര്‍ഷം

സ്മിഡ്റ്റിന്റെ ആധിപത്യം കമ്പനിയില്‍ നിലനിന്നത് ഏകദേശം 10 വര്‍ഷക്കാലത്തേക്കാണ്. അദ്ദേഹം കമ്പനിയുടെ സിഇഓയുടെ റോളില്‍ നിന്നും മാറി നില്‍ക്കുന്നത് 2011ല്‍ ആണ്. ഗൂഗില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ മറികടന്നത് ഇക്കാലത്താണ്. ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ച്, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം, മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍ വിഡിയോ എന്നിവയടക്കം പല അതിനൂതന പദ്ധതികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ കാര്‍മ്മികത്വത്തിലാണ് ലോകമെമ്പാടും പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ചത്. വെറുമൊരു സേര്‍ച്ച് എൻജിന്‍ എന്ന നിലയില്‍ നിന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാരില്‍ ഒന്നാക്കിയതിന് ഗൂഗിള്‍ ഇദ്ദേഹത്തോടാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത കാലത്ത് ടെക്‌നോളജി വാര്‍ത്തകള്‍ വായിക്കുന്നവര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കില്‍ അതിന്റെ കാരണം 2011നു ശേഷം അദ്ദേഹം ഒതുക്കപ്പെടുകായിരുന്നു എന്നതാണ്.

ഇനി സൈന്യത്തിന്റെ ടെക്‌നോളജിയുടെ കാര്യം നോക്കും

അടുത്തിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി അമേരിക്കന്‍ സൈന്യമാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചുവന്നത്. സേനയുടെ ഡിഫന്‍സ് ഇനവേഷന്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ തലവന്‍ സ്മിഡ്റ്റ് ആണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. പെന്റഗണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ ടെക്‌നോളജിയെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഈ ബോര്‍ഡ് ആണ്. മെഷീന്‍ ലേണിങ് അടക്കമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ സൈന്യം ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുന്നത് നോക്കി നടത്തുക സ്മിഡ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അമേരിക്കയുടെ നാഷണല്‍ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിഷന്‍ ഓഫ് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ ചെയര്‍മാനുമാണ് അദ്ദേഹമിപ്പോള്‍. അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിനെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം നല്‍കുന്നത് ഈ കമ്മിഷന്‍ ആണ്.

ഗൂഗിളിനെ പോലെ തന്നെ സ്മിഡ്റ്റിനെയും ചിലര്‍ക്കു പേടി

ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കു കടന്നു കയറാന്‍ ഒരു ഉളുപ്പും കാണിക്കാത്ത കമ്പനികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് പലരും ഗൂഗിളിനെയും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെയും ഉൾപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്മിഡ്റ്റിന്റെ വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം സൈന്യവും ഗൂഗിളുമായുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാതരിക്കില്ല എന്നാണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സ്മിഡ്റ്റിനെ ന്യൂയോര്‍ക്ക് ഗവര്‍ണര്‍ ഒരു പുതിയ കമ്മിഷന്റെ തലവനായും നിയമിച്ചു. ന്യൂയോര്‍ക്കിന്റെ ടെക്‌നോളജി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതും കൊറോണാവൈറസ് കാലത്തെ പല നീക്കങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനാണ് ഈ കമ്മറ്റി. ഈ കമ്മിഷനായിരിക്കും ടെലിഹെല്‍ത്, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ്, റിമോട്ട് ലേണിങ് തുടങ്ങിയവയുടെ കാര്യങ്ങള്‍ നിശ്ചയിക്കുക എന്ന് സ്മിഡ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ, സ്വകാര്യ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ പൊതുമേഖലയിലെ നയരൂപീകരണത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന ഭയവും വര്‍ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗൂഗിളിന്റെ പഴയ സ്വാകാര്യതാ ലംഘന വിവാദങ്ങളാണ് വിമര്‍ശകര്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുന്നത്.

ഗൂഗിളിനെക്കുറിച്ച് മേധാവി നേരത്തെ പറഞ്ഞത്

ഗൂഗിള്‍ എന്ന സേര്‍ച് എൻജിനെ കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. എന്നാല്‍, 2009ല്‍ സ്മിഡ്റ്റിനോട് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍ ചോദിച്ചു, ആളുകള്‍ക്ക് അവരുടെ ആത്മാര്‍ഥ സുഹൃത്തിനോട് എന്നവണ്ണം വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാമോ എന്ന്. (ആളുകള്‍ നടത്തുന്ന സേര്‍ച്ചുകള്‍ അവരുടെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തും.) അതിന് അദ്ദേഹം നല്‍കിയ മറുപടി, നിങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റാരും അറിയാതിരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എന്നാണ്. ഇത്, ഗൂഗിള്‍ ആളുകളുടെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് അര്‍ഥമാക്കുന്നതെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്തു.

ഇ–ലോകം രണ്ടായി പിളരും

രണ്ടു വർഷം മുൻപ് എറിക് സ്മിഡ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പത്തു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പടുമെന്നാണ്. ഇതില്‍ ഒന്നിനെ ചൈനയും രണ്ടാമത്തെത് അമേരിക്കയും നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ചൈനയില്‍ ഏറിവരുന്ന സെന്‍സര്‍ഷിപ്പാണ് സ്മിഡ്റ്റിനെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയിച്ചത്. ഓണ്‍ലൈനില്‍ അവരുടെ പൗരന്മാര്‍ എന്തു കാണണം, എന്തു കാണരുത് എന്നൊക്കെ ചൈന തീരുമാനിക്കാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ അത്തരമൊരു ഇന്റര്‍നെറ്റ് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന് അംഗീകരിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ലാതാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് 2028ലെങ്കിലും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാത്ത രണ്ട് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

