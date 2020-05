ചൈനയ്ക്ക് തിരിച്ചടി, ഐഫോൺ ഇന്ത്യയിലേക്ക്; ചർച്ച തുടങ്ങി

ഐഫോൺ നിർമാതാക്കളായ ആപ്പിൾ അവരുടെ നിർമാണത്തിന്റെ 20 ശതമാനം ഇന്ത്യയിലേക്കു മാറ്റാനായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ 4000 കോടി ഡോളറിന്റെ ഫോൺ ഉൽപാദനത്തിനാണ് ആപ്പിൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചൈനയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഫോണുകളുടെ ഗണ്യമായ ഭാഗം നിർമിക്കുന്നത്.

വിസ്ട്രോൺ, ഫോക്സ്കോം എന്നീ രണ്ടു കമ്പനികൾക്കാണ് ഫോൺ നിർമാണത്തിന്റെ കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റഴിക്കുന്ന െഎ ഫോണുകളുടെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ ഇവിടെ നിർമിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഇവിടേക്ക് നിർമാണം മാറ്റുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഒട്ടേറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമായാൽ ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി സ്ഥാപനമായി ആപ്പിൾ മാറും. ചൈനയിൽ വൻ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും അവിടെ 45 ലക്ഷം പേരുടെ തൊഴിൽദാതാവ് കൂടിയാണ്.

കൊറോണ: 300 കമ്പനികള്‍ ചൈന വിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക്

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ ഉൽ‌പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് വളരെക്കാലമായി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മുന്നിലുള്ള അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ തന്നെയാണ്. കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരി ഇപ്പോൾ ഈ നീക്കത്തിന്റെ വേഗം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അടുത്ത ഉൽ‌പാദന ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി ഇന്ത്യ ഇതിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്നാണ് മിക്കവരുടെയും നിരീക്ഷണം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ തന്നെ യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള 300 ഓളം കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ ഉത്പാദന കേന്ദ്രം ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള അതേ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു അഭിഭാഷക സംഘമാണ് താൽപര്യം എടുത്തുകാട്ടിയത്. ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ കൊറോണവൈറസിന് പിന്നിൽ ചൈനയാണെന്ന് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടെയാണ് ചൈനയിലെ പ്രവർത്തനം നിർത്താൻ മിക്ക കമ്പനികളും ആലോചിക്കുന്നത്.

English Summary: India may be Apple's next big production hub