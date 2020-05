ദിവസവും 3ജിബി ഡേറ്റ, പുതിയ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ക്വാർട്ടർ പ്ലാനുമായി ജിയോ

കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി കാരണം മിക്കവരും വീട്ടിലിരുന്നാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെ സഹായിക്കാൻ മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ റിലയൻസ് ജിയോ പുതിയ പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ക്വാർട്ടർ പ്ലാൻ ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

84 ദിവസം സാധുതയുള്ള പ്ലാനിൽ പ്രതിദിനം 3 ജിബി ഡേറ്റ ലഭ്യമാകും. 999 രൂപയിൽ 3000 മിനിറ്റ് ഫ്രീ ടോക്ക് ടൈം കിട്ടും, 100 ഫ്രീ എസ്എംഎസും. 100 ശതമാനം ഡേറ്റാ ഉപഭോഗം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 64 കെബിപിഎസ് കുറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരാം.

നേരത്തെ 33 % കൂടുതൽ മൂല്യം തരുന്ന വാർഷിക വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പ്ലാൻ ജിയോ 2399 രൂപക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരം പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡേറ്റാ ലഭിക്കും. 336 ദിവസത്തെ സാധുതയോടെ 2,121 രൂപയുടെ നിലവിലുള്ള ദീർഘകാല 1.5 ജിബി പ്ലാനും ജിയോ നൽകുന്നുണ്ട്.

English Summary: Jio’s New Rs 999 Prepaid Plan is What You Need to Work From Home