400 കോടി പേർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ വഴിയില്ല, ഇവർ ഭക്ഷണവും മരുന്നും അന്വേഷിക്കുന്നു... ഗൂഗിളിൽ

കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരി കാരണം മിക്കവരും വീട്ടിൽ കഴിയാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയതോടെ, ‘ഭക്ഷ്യ വിതരണ സേവനങ്ങൾ’ സേർച്ചിങ് കൂടിയതായി ഗൂഗിളിന്റെ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യ വിതരണ സേവനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിവർഷം 300 ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ചുവെന്നാണ് ഗൂഗിളിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ കാണിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 31 ശതമാനം ഉയർന്ന നിരക്കിൽ പാചകവും പാചകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഡിയോകൾ അമേരിക്കക്കാർ കാണുന്നു. അതുപോലെ, ‘ഓൺലൈൻ ഫാർമസി’ ക്കായുള്ള തിരയലുകൾ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിവർഷം 100 ശതമാനത്തിലധികം വളർന്നുവെന്ന് ഗൂഗിൾ തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു. വിവിധ കമ്പനികളുമായി അവരുടെ മാധ്യമ തന്ത്രം ക്രമീകരിക്കാൻ ഈ ഡേറ്റ സഹായിക്കു‍മെന്നാണ് ഗൂഗിൾ പറയുന്നത്.

മഹാമാരി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുക മാത്രമല്ല, ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽ‌പ്പര്യങ്ങൾ‌, പ്രതീക്ഷകൾ‌, വാങ്ങൽ‌ സ്വഭാവം എന്നിവയിൽ‌ മാറ്റം വരുത്തി. ഈ ആഴ്ചയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്താകമാനം ലോക്ഡൗൺ കാരണം 400 കോടി പേർ വീട്ടിലാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ, എപ്പോൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും, ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ടെന്ന് ഗൂഗിൾ പരസ്യ ടീം ബ്ലോഗിൽ കുറിച്ചിട്ടു.

യു‌എസിലെ ടെലികമ്മ്യൂട്ടിംഗിനായുള്ള തിരയൽ‌ താൽ‌പ്പര്യം മാർച്ച് പകുതിയോടെ ഗൂഗിൾ, യുട്യൂബബ് എന്നിവയിൽ‌ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി. വർഷാവസാനം മുതൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്റ്റേഷണറി സൈക്കിളിനായുള്ള തിരയൽ താൽപര്യം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സ്പെയിനിലും ഫ്രാൻസിലും യുകെയിലും ഡംബെൽ സെറ്റ് തേടിയുള്ള തിരച്ചിൽ കൂടിയെന്നും ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞു.

ഉത്കണ്ഠയും സമ്മർദ്ദവും നേരിടാനുള്ള സഹായത്തിനായി ആളുകൾ ഓൺലൈൻ വിഡിയോയിലേക്ക് തിരിയുന്നു. ഈ വർഷം ഇതുവരെ യുഎസിൽ, ധ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഡിയോകളുടെ കാഴ്ചകൾ 2019 ലെ ഇതേ കാലയളവിനേക്കാൾ 51 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. സ്കൂൾ അടയ്ക്കൽ, വീട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ മാതാപിതാക്കളും വിദ്യാർഥികളും യുട്യൂബിലേക്ക് തിരിയുന്നു. യുട്യൂബ് ഡേറ്റ അനുസരിച്ച്, ‘ഹോംസ്‌കൂൾ’ വിഡിയോകളുടെ ശരാശരി ദൈനംദിന കാഴ്ചകൾ 2020 മാർച്ച് മുതൽ ആഗോളതലത്തിൽ 120 ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ചു.

English Summary : Search for ‘food delivery services’ up 300% on Google amid COVID-19