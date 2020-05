മനുഷ്യ സ്വഭാവം കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാനും ടെക്നോളജി, അതും സെൽഫിയിലൂടെ

മുഖലക്ഷണം നോക്കി ഒരാളുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകള്‍ പറയുന്ന കൈനോട്ടക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ. ഇപ്പോഴിതാ ആ പണി മനുഷ്യരേക്കാള്‍ നന്നായി നിര്‍മിത ബുദ്ധി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഉത്കണ്ഠ വരുന്നവരാണോ? കാര്യങ്ങളെ സമചിത്തതയോടെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നവരാണോ? എളുപ്പത്തില്‍ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നവരാണോ തുടങ്ങി പലതും പ്രവചിക്കുന്ന നിര്‍മിത ബുദ്ധിയാണ് ഒരുകൂട്ടം ഗവേഷകര്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സാദാ സെല്‍ഫിയില്‍ നിന്നാണ് ഈ നിര്‍മിത ബുദ്ധിക്ക് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍ ചികഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. വായയുടെ വിടവും ചുണ്ടിന്റേയും കണ്ണിന്റേയും നീളവും തുടങ്ങി മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തിന്റെ 128 പ്രത്യേകതകള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് താരമത്യപ്പെടുത്തിയാണത്രേ ഈ പ്രവചനം. പകുതിയിലേറെ, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 58 ശതമാനം തവണയും നിര്‍മിത ബുദ്ധിയുടെ കണ്ടെത്തല്‍ ശരിയായിരുന്നു. പുരുഷന്മാരേക്കാള്‍ സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതയാണ് കൂടുതല്‍ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനായത്.

മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലെ ബിഗ് ഫൈവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് നിര്‍മിത ബുദ്ധി ഓരോരുത്തരേയും തരംതിരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. കാര്യങ്ങളെ തുറന്ന മനസോടെ സ്വീകരിക്കുന്നവര്‍ (ഓപണ്‍നെസ്), മറ്റുള്ളവരുമായി വേഗത്തില്‍ ഇണങ്ങുകയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ (എഗ്രീയബിള്‍), ബഹിര്‍മുഖത്വം (എക്‌സ്ട്രാവെര്‍ട്ട്), ഉത്തരവാദിത്വവും അര്‍പണബോധവും ഏറിയവര്‍ (കോണ്‍ഷ്യന്റിയസ്‌നെസ്), അമിത ഉത്കണ്ഠയും മൂഡ് മാറ്റങ്ങളും (ന്യൂറോട്ടിസം) എന്നിവയാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രധാന വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

12,000 വളണ്ടിയര്‍മാരുടെ 31,000 ത്തോളം ചിത്രങ്ങളാണ് വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചത്. ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ രണ്ട് സംഘങ്ങളാക്കി തിരിച്ച് ഒരു സംഘത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍ വിദഗ്ധരും മറ്റൊരു സംഘത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍ നിര്‍മിതബുദ്ധിയും പ്രവചിച്ചു. വിദഗ്ധരേക്കാള്‍ മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു നിര്‍മിത ബുദ്ധി നടത്തിയതെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്.

മോസ്‌കോയിലെ എച്ച്എസ്ഇ സര്‍വകലാശാല, ഓപണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഫോര്‍ ദ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇകണോമിക്‌സ് എന്നീ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ വിദഗ്ധരാണ് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. ജോലിക്കായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തൊഴില്‍ ദാതാക്കള്‍ക്കും ഡേറ്റിങ് വെബ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും പങ്കാളികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും കസ്റ്റമര്‍ സേവനരംഗത്തുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും ഈ നിര്‍മിത ബുദ്ധി സഹായത്തിനെത്തുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ.

English Summary: Artificial intelligence can guess your personality from a SELFIE - but it is better at judging women than men