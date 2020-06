ഫോൺ കമ്പനികളുടെ പേടിസ്വപ്നമായി ഇന്ത്യയുടെ ‘റിമൂവ് ചൈന ആപ്സ്’

സ്മാർട് ഫോണുകളിൽ ചൈനീസ് നിർമിത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നീക്കംചെയ്യുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ് ഇന്ത്യയിൽ തരംഗമായി മുന്നേറുകയാണ്. ഈ മാസം ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചതിനുശേഷം 10 ലക്ഷത്തിലധികം ഡൗൺലോഡുകളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരിക്കിടെ ചൈനീസ് വിരുദ്ധ വികാരം വർധിച്ചതിന്റെ ഫലമായും ഡൽഹിയും ബെയ്ജിങും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമായതിനാലുമാണ് ഈ ആപ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

ഈ ആപ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോണുകളിലെ ചൈനീസ് നിർമിത എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത് ലിസ്റ്റുചെയ്യുകയും അവ നീക്കംചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലഭ്യമാണ്. ഇത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നല്ല അവലോകനങ്ങളും 4.8 റേറ്റിങും നേടി.

ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന പ്രചാരണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ടിക്‌ടോക് ഉൾപ്പെടയെുള്ള ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ ഇന്ത്യക്കാർ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നും ആഹ്വാനമുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ജയ്പുരിലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ആപ് തരംഗമായതും.

വൺ ടച്ച് ആപ് ലാബ്സ് എന്ന കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ ആപ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ചൈനാനിർമിത അപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യുഐ (യൂസർ ഇന്റർഫെയ്സ്) നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. മേയ് 17നാണ് ആപ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയത്. നിലവിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഏറ്റവുമധികം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സൗജന്യ ആപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്.

English Summary: ‘Remove China Apps’ gets over 10 lakh downloads in India amid tensions at the border