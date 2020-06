കുടിയൻമാരെ ആപ്പിലാക്കിയ ‘ബെവ് ക്യൂ’, ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഫെയർകോഡ് സിറ്റിഒയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്...

2019ൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ഫെയർകോഡ് ടെക്നോളജി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഐടി കമ്പനിയുടെ 'ബെവ്‌ ക്യു' ആപ്പ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചാവിഷയമായിരിക്കുകയാണ്. നവീൻ ജോർജ്, എം ജി കെ വിഷ്ണു എന്നിവരാണ് ഫെയർകോഡിന്റെ സ്ഥാപകർ. പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 32 മൊബൈൽ, വെബ് ആപ്പുകളാണ് കമ്പനി ഇതുവരെ വികസിപ്പിച്ചത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനു വേണ്ടി സ്കൂളുകൾക്കുള്ള ആപ്പുകളും ഇവർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഫെയർകോഡിന്റെ ചീഫ് ടെക്‌നോളജി ഓഫീസറാണ് രജിത്ത് രാമചന്ദ്രൻ.

● ആപ്പായോ ആപ്പായോ ഈ ചോദ്യം കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി?



ശരിക്കും ആകെ പൊല്ലാപ്പായി എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. കുറെ ദിവസങ്ങളായി ആപ്പ് എപ്പോൾ ലൈവ് ആകും എന്ന ചോദ്യം മാത്രമായിരുന്നു. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ക്ലൈന്റിനോട് മാത്രമാണ് ആപ്ളിക്കേഷനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത്തവണ നേരിട്ട് എൻഡ് യൂസേറിനോടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടത്. അത് വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ്. കമ്പനിയെപ്പറ്റി പലപ്പോഴായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്ന വാർത്തകളാണ് ആളുകൾ നേരിട്ട് ഞങ്ങളോട് ആപ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയം ചോദിക്കുന്ന അവസ്‌ഥയ്ക്ക് കാരണമായത്. എൻഡ് യൂസറുമായി നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വരെ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക്പേജിലൂടെ നടന്നു. ആപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു. മെയ് പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഗവണ്മെന്റിൽ നിന്നും ഈ പ്രോജക്ടിനുള്ള ഉത്തരവ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. ആളുകൾ കരുതുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയാണെന്നാണ്.



● ഫെയർകോഡ് ടെക്‌നോളജി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് 'ബവ്‌ ക്യൂ' എന്ന ആപ്പ് നിർമാണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്?



ആപ്പ് നിർമാണം തുടങ്ങുന്നതിനും ഒരുപാട് മുമ്പേ സ്റ്റാർട്ട്അപ്പ് മിഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ വരുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കെ എസ് ബി സി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ പ്രോജക്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ളതും എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ സ്ഥാപനശൃംഖല ആയതുകൊണ്ടും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ആപ്പ് നിർമ്മിച്ചാൽ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആപ്പ് നിർമാണത്തിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു.



● ഗൂഗിളിന്റെ അനുമതി കാത്തിരുന്ന സമയത്തെപ്പറ്റി?



ആപ്പ്ളിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ആ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് അപ്പ്ളിക്കേഷന്റെ ആദ്യ വേർഷൻ പ്ലെയ്സ്റ്റോറിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഫൈനൽ വേർഷൻ പുറത്ത് വിടുന്നത്. ഇതൊന്നുമറിയാതെ ചിലർ ഗൂഗിളിന്റെ അനുമതിക്കായി ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കു മുൻപേ ആപ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തുവിട്ടു.



● ആപ്പ് നിർമ്മാണദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രോജക്ട് ടീമിനെക്കുറിച്ചും..?



കമ്പനിയിലുള്ള എല്ലാവരും നല്ല സഹകരണമായിരുന്നു. പ്രോജക്ട് ഹൈഎൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ടീമിൽ അതിനുള്ള ആളെ പെട്ടെന്നു കണ്ടെത്തുക എന്നത് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരുന്നു. ടീമിലുള്ളവർ തന്നെ ദിവസേന 18 മണിക്കൂറോളം ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. അവരോടെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. അവരെല്ലാം ദിവസങ്ങളോളം ഉറക്കമില്ലാതെ ഈ ആപ്പിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.



● പ്രതിഫലം ആയി വലിയ തുക കൈപ്പറ്റി എന്നു കേട്ടിരുന്നു. അതേപ്പറ്റി?



അത് ഞങ്ങളും കേട്ടു. ആ പറഞ്ഞ തുക കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. മൂന്നു കോടി വരെ കിട്ടി എന്നൊക്കെ കേട്ടു.



ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയാണ് ഈ ആപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ വർക് ചെയ്തവർക്കുവേണ്ടി ചെറിയ ഒരു തുക ഞങ്ങൾ വാങ്ങി എന്നത് സത്യമാണ്. വലിയ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ സാധാരണ ശമ്പളത്തുക മാത്രമാണത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത് പലതരത്തിലാണ്.

● എത്ര ദിവസം എടുത്താണ് ആപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയത്?



ഗവണ്മെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്ന സമയം പത്തു ദിവസമായിരുന്നു. അത് വളരെ കുറവായത് കൊണ്ട് ദിവസവും പതിനെട്ട് മണിക്കൂർവരെയെടുത്താണ് ജോലി ചെയ്തത്. ആപ്പ് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി ഒന്നു രണ്ട് ദിവസം കൂടുതൽ എടുത്തു.



● ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കും കുറവില്ലല്ലോ. അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?



കുറേയാളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ കമ്പനിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനു പിന്നിൽ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ഒന്നു മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടിവരും. അതേപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയും വരും. അതൊരു ഉദ്വേഗജനകമായ കാര്യമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നവരും പറയുന്നവരുമുണ്ട്.



● ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കമ്പനിയെപ്പറ്റിയും ആപ്പിനെ പറ്റിയും ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ വന്നു. എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്?



ട്രോളുകളോട് എന്നും ഇഷ്ടം മാത്രമേയുള്ളൂ.



സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഒരുപാട് നല്ല ട്രോളുകളും പോസ്റ്റുകളും കണ്ടു. മോശം ട്രോളുകൾ മിക്കതും തമാശയായിട്ടാണ് എടുത്തത്. പക്ഷെ മോശമായ കമന്റുകൾ ആളുകൾ പേജിൽ എഴുതിയിരുന്നു. ചിലതെല്ലാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതായി തോന്നി. അതിൽ വിഷമമുണ്ട്. ടോക്കൻ കിട്ടി തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ആളുകൾ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള കമന്റുകൾ ഇട്ടു. അഭിപ്രായങ്ങൾ നേരിട്ടും വിളിച്ചറിയിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം പഠിച്ചവരുടെ കൂട്ടായ്മയും നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നു.

● ഒരു കൂട്ടായ്മയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ. അത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്?



കോളേജു പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പഠിച്ച തൊടുപുഴ മുട്ടം, മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മ. അതൊരു 15 വർഷക്കാലത്തെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയാണ്. യു സി ഈ കോമ്രേഡ്‌സ്. 2008ൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എൻജിനീയറിങ് പാസായപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നവരുമായി ഞാൻ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ നല്ല പരിചയത്തിലായി. പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒത്തുകൂടി. ആദ്യം കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ. ഇപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുള്ള വലിയ കൂട്ടായ്മയായി മാറി. ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം കൂടി കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് കുറച്ചു തുക സംഭാവനയായി നൽകി. അതിനുശേഷം 1111 പി പി ഈ കിറ്റുകളും കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഗവണ്മെന്റിനു കൈമാറി. ഇനി മൂന്നാം ഘട്ടമായി ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടർമാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ സജ്ജമാക്കുന്ന മാസ്‌ക്കാണ്.



● ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ പ്രതികരണം?

മെസ്സേജിനു വേണ്ടി സിംഗിൾ സെർവറാണ് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചത്. ഇത്രയും വലിയ യൂസർ ബേസ്ഡ് അപ്പ്ളിക്കേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സിംഗിൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിനു കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. എസ് എം എസ് സിസ്റ്റം കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ മെഷീൻ ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ആ കോഡുകൾ കമന്റ് ചെയ്തു വച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോയതും. മെഷീൻ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആളുകൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി പ്രായോഗിക വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആപ്പ് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പ്രോജക്ട്ടിൽ സിംഗിൾ പ്രൊവൈഡറിനു അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നു ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നീട് മൾട്ടിപ്പിൾ സെർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഉപയോഗിച്ച് അത് പരിഹരിച്ചു.



ആളുകൾ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ദേഷ്യത്തിൽ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടോക്കൻ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി.

● പിൻകോഡ് കാരണം കുറച്ചുപേർ വലഞ്ഞല്ലോ.. അതേപ്പറ്റി?



പിൻകോഡ് എന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഔട്ലെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നത് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം ആണ്. കൊറോണ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മദ്യം വാങ്ങാനായി കൂടുതൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് പിൻകോഡ് എന്ന ആശയം ഉപയോഗിച്ചത്. പക്ഷെ ചില ഔട്ലെറ്റുകളിൽ നിന്നും കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടാത്തതും ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നിന്നും മാറി പോസ്റ്റോഫീസ് ഉള്ളവരുമാണ്



കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയത്. ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇളവുകൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ജില്ലയും ഔട്ലെറ്റും ആളുകൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ റെഡ് സോണ് മാറുന്നതുകൊണ്ട് നിലവിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിന് കെ എസ് ബി സി യുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല.

● ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയുടെ മേധാവി എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?



സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പോലെയുള്ള സർക്കാർ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പുതിയ ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മുന്നേറാം. വലിയ അസൈന്മെന്റുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ പ്രോജക്ട് നമ്മുടെ കമ്പനികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരമായേക്കും.

