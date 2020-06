രാത്രിയിലെ ബോസിന്റെ വിഡിയോ കോൾ ലൈംഗിക പീഡനമാണോ? തൊഴിൽ നിയമമെന്ത്?

രാജ്യവ്യാപകമായി ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത്. അനാവശ്യ സമയങ്ങളിലെ ബോസിന്റെ വിഡിയോ കോളുകളും മെസേജുകളും സ്ത്രീ ജീവനക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൈബർ ആക്രമണത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ പറയുന്നു. അനാവശ്യ സമയങ്ങളിലെ വിഡിയോ കോളുകൾ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്നാണ് തൊഴിൽ നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

വീട്ടലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിതാ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് കാര്യമായി തന്നെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ തൊഴിൽ-ജീവിത സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുപെടുകയാണ്. കൂടാതെ, അവർ ഓൺലൈനിൽ ലൈംഗിക പീഡനവും നേരിടുന്നുവെന്നാണ് പരാതി.

ഇത്തരം ഓൺലൈൻ ലൈംഗിക പീഡന പരാതികൾ എങ്ങനെ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത നിരവധി സ്ത്രീകൾ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനായി വിദഗ്ധരെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജോലി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് മിക്ക കമ്പനികളും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജോലി സമയം കൃത്യമായി പറയാത്തത് സ്ത്രീകളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ചൊന്നു കമ്പനികളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല. ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയതു മുതൽ തനിക്ക് 4 മുതൽ 5 വരെ ഇത്തരം പരാതികൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അകാഞ്ച എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹറാസ്മെന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തുന്ന അകാഞ്ച ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു.

ലോക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന് (എൻ‌സി‌ഡബ്ല്യു) ലഭിക്കുന്ന പരാതികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ, ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് പല സ്ത്രീകളും ഓൺലൈൻ പീഡനത്തിനെതിരെ ഔദ്യോഗികമായി പരാതിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നവരാണ് എന്നുമാണ്.

ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത്, പല സ്ത്രീകളും അവരുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരാണ്. ഇതിനാൽ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ അവർക്ക് സംസാരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. തങ്ങളെ പ്രശ്‌നക്കാരായി കാണരുതെന്നും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു. പുരുഷ സഹപ്രവർത്തകർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവരെ പിന്തുടരുകയോ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റുകൾ അയയ്ക്കുകയോ, ഫ്രണ്ടല്ലാത്തപ്പോൾ അവരുടെ ഫോട്ടോകൾക്ക് താഴെ കമന്റിടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പരാതികളുണ്ട്.

ചില ബോസുമാർ അനാവശ്യ സമയങ്ങളിൽ ഓൺലൈനിൽ വരാൻ സ്ത്രീകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇവരെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനുള്ള സൂക്ഷ്മമായ മാർഗങ്ങളാണെന്നും ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണമായി, അടിയന്തര കാര്യത്തിനായി ഒരു സ്ത്രീക്ക് അടുത്തിടെ രാത്രി 11 മണിക്ക് തന്റെ ബോസിൽ നിന്ന് വിഡിയോ കോൾ വന്നു. എന്നാൽ, കോൾ എടുത്തപ്പോഴാണ് മനസിലായത് ഒരു ഇമെയിൽ വഴി അറിയിക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമായിരുന്നു അതെന്നും ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു.

വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജോലിയിൽ ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും ഇക്കാര്യം സഹപ്രവർത്തകർ മാന്യമായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു. വെർച്വൽ മീറ്റിങുകളിൽ തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അനുചിതമായി വസ്ത്രം ധരിച്ചതായി ചില സ്ത്രീകൾ പരാതിപ്പെടുകയും ഇത് അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും പരാതികളുണ്ട്.

സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെയും പദവിയുടെയും തുല്യതയ്ക്കും തുല്യമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ലൈംഗിക പീഡന നിരോധനം 2013 (അല്ലെങ്കിൽ പോഷ്) നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിൽ ഒരു ‘ജോലിസ്ഥലം’ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊഴിലിനിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ജീവനക്കാർ സന്ദർശിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലവും അത്തരമൊരു യാത്ര ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് തൊഴിലുടമ നൽകുന്ന ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെ എന്നാണ്. അതുപോലെ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വീടിനെ ജോലിസ്ഥലമായും നിർവചിക്കാം.

സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് സ്ത്രീകളെ ബോധവത്കരിക്കുന്ന സംഘടനയായ ഇൻഫോസെക് ഗേൾസിലെ പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞത് മിക്കവരും പരാതികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. അനുചിതമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ‌ നടത്തുമ്പോൾ‌, വനിതാ സഹപ്രവർത്തകരും കോളിലുണ്ടെന്ന്‌ പുരുഷൻ‌മാർ‌ മനസ്സിലാക്കാത്തതോ മന‌ഃപൂർ‌വ്വം അവഗണിക്കാൻ‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതോ ആയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടെന്നും ആക്ടിവിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു.

എല്ലാ സംഘടനകളും ലൈംഗിക പീഡനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ആശങ്കകളെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ ഒരു കൗൺസിൽ ഉണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ ആശങ്കകൾ അജ്ഞാതമായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആർക്കെതിരെയാണ് പരാതി ഉന്നയിച്ചതെന്ന് കൗൺസിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാദേശിക അധികാരികളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു.

