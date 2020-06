റിലയൻസ് ജിയോയിൽ മുതൽമുടക്കാൻ അബുദാബി കമ്പനിയും

അബുദാബി ആസ്ഥാനമായുള്ള നിക്ഷേപകരായ മുബടാല ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് കമ്പനി (മുബടാല) ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ 1.85 ശതമാനം ഓഹരി 9,093.60 കോടി രൂപയ്ക്ക് എടുക്കുമെന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസും ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഇതുവഴി ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ നിക്ഷേപകർക്ക് 4.91 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഓഹരി മൂല്യവും എന്റർപ്രൈസ് മൂല്യം 5.16 ലക്ഷം കോടി രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.

ഈ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രമുഖ ആഗോള സാങ്കേതിക, വളർച്ചാ നിക്ഷേപകരായ ഫെയ്സ്ബുക്, സിൽവർ ലേക്ക്, വിസ്റ്റ ഇക്വിറ്റി പാർട്ണർമാർ, ജനറൽ അറ്റ്ലാന്റിക്, കെകെആർ, മുബഡാല എന്നിവരിൽ നിന്ന് 87,655.35 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു.

ആഗോള വളർച്ചാ നിക്ഷേപകരിൽ ഒരാളായ മുബടാല ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളാകാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു.

അബുദാബി സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ആഗോള പോർട്ട്‌ഫോളിയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിക്ഷേപകരാണ് മുബഡാല ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് കമ്പനി.

