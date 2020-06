499 രൂപയ്ക്ക് മാസം 300 ജിബി ഡേറ്റ; വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി, പഠനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിഎസ്എൻഎൽ പ്ലാന്‍

രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡിന്റെ (ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ) 499 രൂപയുടെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനിന്റെ ലഭ്യത കാലാവധി സെപ്റ്റംബർ വരെ നീട്ടി. 40Mbps വേഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പ്ലാൻ കൊൽക്കത്തയും സിക്കിമും ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏതാനും സർക്കിളുകളിൽ ലഭിക്കും. എഫ്‌ടി‌ടി‌എച്ച് ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പ്ലാനിന് ‘300 ജിബി പ്ലാൻ സി‌എസ് 337’ എന്നാണ് പേര്. ഈ ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ പ്ലാൻ ഒരു പ്രമോഷണൽ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ജൂൺ 10 ന് അവസാനിക്കാനിരുന്ന പ്ലാനിന്റെ ലഭ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ ‘300 ജിബി പ്ലാൻ സി‌എസ് 337’ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പ്ലാൻ ലഭ്യത സെപ്റ്റംബർ 9 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ വെബ്‌സൈറ്റ് അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ, കൊൽക്കത്ത, സിക്കിം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കിളുകൾക്ക് ഈ വിപുലീകരണം ബാധകമാണ്. '300GB CS337 CUL MONTHLY' - സമാനമായ ഒരു പ്ലാൻ രാജസ്ഥാൻ സർക്കിളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്ലാനിന്റെ ലഭ്യത സെപ്റ്റംബർ 2 വരെ നീട്ടി.

പ്ലാൻ പ്രകാരം 300 ജിബി ഡേറ്റ വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ 40 എംബിപിഎസ് വേഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുശേഷം വേഗം 1 എംബിപിഎസിലേക്ക് കുറയും. പരിധിയില്ലാത്ത ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡിങും ഏതൊരു നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്കും പരിധിയില്ലാത്ത ലോക്കൽ + എസ്ടിഡി കോളുകളും പ്രതിമാസ പ്ലാനിൽ വരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഈ പ്ലാൻ ജൂൺ 29 വരെ ലഭിക്കും.

