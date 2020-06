ആന്റിട്രസ്റ്റ് നിയമം വരും മുൻപെ വൻ അഴിച്ചുപണി, ഗൂഗിളിനെ വെട്ടിമുറിച്ച് ചെറിയ കമ്പനികളാക്കുമോ?

ഗൂഗിളിന് ഇത് അശുഭ വാര്‍ത്തയാണ്. അമേരിക്കയിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളും കമ്പനിയുടെ പരസ്യ ടെക് ബിസിനസ് ചെറിയ കമ്പനികളായി മാറ്റുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്. അമേരിക്കന്‍ സ്‌റ്റേറ്റ് അറ്റോര്‍ണികള്‍, ആല്‍ഫബെറ്റ് കമ്പനിക്കു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ പഠനവിധേയമാക്കുകയാണിപ്പോള്‍. ഇതിനു ശേഷം കമ്പനിയുടെ ആഡ് ടെക് ബിസിനസ് ചെറുകമ്പനികളായി വിഭജിക്കപ്പെടാനുളള സാധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്നു എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അമേരിക്കയുടെ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളുടെയും അറ്റോര്‍ണി ജനറലുകളും ഗൂഗിള്‍ നടത്തിയിരിക്കാവുന്ന ആന്റിട്രസ്റ്റ് ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുകയാണിപ്പോള്‍. ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ച് റിസള്‍ട്ടുകളില്‍ പക്ഷപാതം കാണിക്കാറുണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ് പരസ്യങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നെല്ലാമാണ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണസംഘം പഠിക്കുന്നത്. ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ചില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുവെന്നത് വളരെ കാലമായി ഉയരുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ്.

എന്തുകൊണ്ട് ആന്റിട്രസ്റ്റ് നിയമം?

എല്ലാ കമ്പനികള്‍ക്കും തുല്യ അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്നും പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ക്ക് കടന്നുവരാനുള്ള അവസരമൊരുക്കണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ആശയമാണ് ആന്റിട്രസ്റ്റ് നിയമത്തിനു പിന്നില്‍. ചില കമ്പനികള്‍ പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ അവയെ കവച്ചു വയ്ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നതു പോകട്ടെ, പുതിയ ആശയങ്ങളെ വരെ അവ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇത് പല രീതിയിലുമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കും. ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ ഇന്നുണ്ടാകാന്‍ കാരണം 1998ല്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കമാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് അക്കലാത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രഭാവത്തില്‍ തുടരാന്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ രണ്ടു കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കൊണ്ടുവന്ന ഗൂഗിള്‍ എന്ന ആശയം, കമ്പനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കില്‍ അങ്ങു വാങ്ങിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ വിധിയും അങ്ങനെയാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളാന്‍ വയ്യ. ഇപ്പോള്‍ ഗൂഗിളിന്റെയും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെയും ഊഴമാണ്. അവരുടെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് നിയമ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും ഇക്കാര്യത്തില്‍ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

ഗൂഗിളിന്റെ പ്രതികരണം

പുതിയ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച ഗൂഗിളിന്റെ വക്താവ് ജൂലി ടറാലോ മകാലിസ്റ്റര്‍ പറഞ്ഞത് കമ്പനി ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ടമെന്റുമായും ടെക്‌സസ് അറ്റോര്‍ണി ജനറലിന്റെ ഓഫിസുമായും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പുറത്തുവരുന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് തങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റല്‍ പരസ്യ വിഭാഗം പല എതിരാളികള്‍ക്കും ടെക്‌നോളജികള്‍ക്കുമെതിരെ മത്സരിച്ചാണ് നില്‍ക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പരസ്യ രീതികള്‍ പരസ്യ ദാതാക്കള്‍ക്കും ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ഗുണകരമായിരുന്നുവെന്നും ഗൂഗിൾ വക്താവ് അവകാശപ്പെട്ടു.

മെയ് മാസം മധ്യത്തില്‍ റോയിട്ടേഴ്‌സ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത് ഈ വര്‍ഷം അവസാനം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോര്‍ണി ജനറലുമാര്‍ ടെക്‌സസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഈ വര്‍ഷം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഗൂഗിളിനെതിരെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്‌തേക്കുമെന്നാണ്. അമേരിക്കന്‍ സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകളും അടുത്ത വേനല്‍ക്കാലത്തിനു മുൻപ് ആന്റിട്രസ്റ്റ് കേസ് കമ്പനിക്കെതിരെ ഫയല്‍ ചെയ്‌തേക്കുമെന്ന് ദി വോള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ചിന്റെ പുതിയ മേധാവി പ്രഭാകര്‍ രാഘവന്‍

തങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ കാഴ്ചക്കാരായി നിന്നു നിരീക്ഷിക്കാനല്ല ഗൂഗിള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ പല വന്‍ അഴിച്ചുപണികളുമാണ് അവര്‍ ഇപ്പോള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഗൂഗിള്‍ നിരവധി മാറ്റങ്ങളാണ് അതിവേഗം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പല വിഭാഗങ്ങളുടെയും മുഖ്യ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന പലര്‍ക്കും സ്ഥാനചലനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ചിന്റെ പുതിയ മേധാവിയായി പ്രഭാകര്‍ രാഘവനെ നിയമിക്കുന്നത്. പരസ്യ, കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗങ്ങളുടെ മേധാവിയായിരുന്ന രാഘവന്‍ പുതിയ വിഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ സേര്‍ച്ചിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ബെന്‍ ഗോമസിനെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ, പഠന സംരംഭങ്ങളുടെ ചുമതല നല്‍കും.

രാഘവന് സേര്‍ച്ച് രംഗത്ത് നല്ല അവബോധമാണ് ഉള്ളത്. 1995 മുതല്‍ ഐബിഎം കമ്പനിയില്‍ സേര്‍ച്ച് വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം. സേര്‍ച്ചിനെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം പോലും എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം യാഹുവില്‍ ഗവേഷണ ലാബും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഘവന്‍ യാഹുവിലെത്തുന്നത് 2005ല്‍ ആണ്. അദ്ദേഹം 2010ലാണ് തന്റെ വെബ് ഓഫ് തിങ്‌സ് എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശം നടത്തുന്നത്. വെബ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്‌സ് അല്ല, വെബ് ഓഫ് തിങ്‌സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം 2012 ലാണ് ഗൂഗിളിലേക്ക് ചേക്കേറിയത്. തുടക്കത്തില്‍ അദ്ദേഹം സേര്‍ച്ചിലും മൊബൈല്‍ ലൊക്കേഷന്‍ സംരംഭത്തിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ജിമെയില്‍, ഡോക്‌സ്, ഡ്രൈവ്, കലണ്ടര്‍ തുടങ്ങിയ ഗൂഗിള്‍ ആപ്പുകളുടെ ചുമതല വഹിച്ചു. പിന്നെ 2018ലാണ് പരസ്യ വിഭാഗത്തിലെത്തുന്നത്. ഗൂഗിള്‍ ജിയോ അല്ലെങ്കില്‍ മാപ്‌സ് ടീമില്‍ നിന്ന് ജെന്‍ ഫിറ്റ്പാട്രിക്കും എൻജിനീയറിങ് ടീമിലേക്കു മാറുകയാണ്. പരസ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ പുതിയ മേധാവി ജെറി ഡിഷ്‌ലെര്‍ ആയിരിക്കും. വളരെ ഗൗരവമുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഗൂഗിള്‍ കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. പുതിയ നീക്കങ്ങള്‍ കമ്പനിക്കു തുണയാകുമാ എന്ന കാര്യം കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഇതു കണ്ട് ആരും ചിരിക്കേണ്ട; ഗൂഗിള്‍ മാത്രമല്ല പ്രശനക്കാരന്‍

ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കം ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്, ആമസോണ്‍, ആപ്പില്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്കെല്ലാം എതിരെ നടത്തിയേക്കാം എന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

