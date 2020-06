എടിഎം കാർഡ് വേണ്ട, മെഷീനിൽ തൊടേണ്ട, 25 സെക്കൻഡിൽ പണമെടുക്കാം

കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രാജ്യത്തെ എടിഎമ്മുകളിൽ പുതിയ സംവിധാനം വരികയാണ്. ഉപയോക്താവിന് മെഷീന്റെ ഒരു ഭാഗവും സ്പർശിക്കാതെ എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. കോവിഡ് -19 മഹാമാരിയെ തടയാൻ ടച്ച് ലെസ് എടിഎം പരിഹാരം വിജയകരമായി വികസിപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതായി ക്യാഷ്, ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ് സൊല്യൂഷനുകളും ഓട്ടോമേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും നൽകുന്ന എജിഎസ് ട്രാൻസാക്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ താൽപര്യമുള്ള ബാങ്കുകളിൽ ഡെമോയിലുള്ള 'കോൺടാക്റ്റ്ലെസ്' സംവിധാനം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും നടത്താൻ ഉപഭോക്താവിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഉപഭോക്താവ് എടിഎം സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുകയും അതത് ബാങ്കിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും വേണം.

എടിഎം മെഷീനിൽ നിന്ന് പണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുക, പിൻ നൽകുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കമ്പനി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ക്യുആർ കോഡ് ഫീച്ചർ പണം പിൻവലിക്കൽ വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതവുമാക്കുന്നു. കൂടാതെ എടിഎം പിൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് സ്കിമ്മിങ് തട്ടിപ്പുകളെയും തടയും.

മുൻനിര ക്യുആർ ക്യാഷ് സൊല്യൂഷന്റെ വിപുലീകരണമാണ് പുതിയ ടച്ച്‌ലെസ് എടിഎം സംവിധാനം. ഇത് ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷയോടെ തടസ്സമില്ലാത്ത പണം പിൻവലിക്കൽ അനുഭവം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് എജിഎസ് ട്രാൻസാക്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയർമാനും എംഡിയുമായ രവി ബി. ഗോയൽ പറഞ്ഞു.

മിനിമം നിക്ഷേപം ഉപയോഗിച്ച്, നിലവിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബാങ്കുകൾക്ക് അവരുടെ എടിഎം നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്കായി ഈ സംവിധാനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. എജി‌എസ്‌ടി‌ടി‌എൽ ഇതുവരെ രാജ്യത്തുടനീളം 72,000 എടിഎമ്മുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും പരിപാലിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും പ്രമുഖ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇച്ഛാനുസൃത പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് കമ്പനി നേരത്തെ യുപിഐ-ക്യുആർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്യാഷ് പിൻവലിക്കൽ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചു.

നിങ്ങളുടെ സ്മാർട് ഫോണിൽ ബാങ്ക് മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്ന് QR ക്യാഷ് പിൻവലിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുക നൽകി എടിഎം സ്ക്രീനിൽ ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക. അടുത്തതായി, ആപ്ലിക്കേഷനിലെ 'തുടരുക' ക്ലിക്കുചെയ്ത് തുക സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇടപാട് പ്രാമാണീകരിക്കുന്നതിന് mPin നൽകുക. ഇപ്പോൾ പണവും രസീതും ശേഖരിക്കുക.

എടിഎം സ്‌ക്രീനിൽ സ്പർശിക്കുകയോ പിൻ നൽകുകയോ ചെയ്യാതെ എളുപ്പത്തിൽ ഇടപാട് നടത്താനാണ് തടസ്സമില്ലാത്തതും കാർഡ്‌ലെസ്സ് ഇല്ലാത്തതും പിൻവലിക്കൽ രീതിയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്ന് എജിഎസ് ട്രാൻസാക്റ്റ് ടെക്‌നോളജീസിന്റെ പ്രസിഡന്റും ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് ടെക്‌നോളജി ഓഫീസറുമായ മഹേഷ് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു.

