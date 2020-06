അച്ഛന്റെ ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളമായിരുന്നു എന്റെ വിമാന ടിക്കറ്റ്: സുന്ദർ പിച്ചൈ

ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ കൊറോണ വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിൽ, ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം നൽകി: ‘തുറന്ന ചിന്താഗതിക്കാരാകുക, അക്ഷമനായിരിക്കുക, പ്രതീക്ഷയോടെയിരിക്കുക’. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചായിരുന്നു പിച്ചൈ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിദ്യാർഥികളെ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വെർച്വൽ ബിരുദദാനച്ചടങ്ങിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്.

തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഗൂഗിൾ സിഇഒ ഇങ്ങനെ ഓർമിപ്പിച്ചു, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായി തുടരേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ ഒരു കോഴ്‌സ് പഠിക്കാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ താൻ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അച്ഛന്റെ ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളമായിരുന്നു യുഎസിലേക്കുള്ള തന്റെ വിമാന ടിക്കറ്റിന്റെ തുക. ഇതിനാൽ എനിക്ക് സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഒരു വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ ചെലവേറെയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ മിനിറ്റിന് 2 ഡോളറിൽ കൂടുതലായിരുന്നു. ഒരു ബാക്ക്‌പാക്കിന് ഇന്ത്യയിലെ എന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിനു തുല്യമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുട്യൂബിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമയും മുൻ യുഎസ് പ്രഥമ വനിത മിഷേൽ ഒബാമയും ഗായികയും നടിയുമായ ലേഡി ഗാഗ, ഗായിക ബിയോൺസ്, ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ബാൻഡ് ബിടിഎസ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.

സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവേശനമില്ലാതെ താൻ എങ്ങനെ വളർന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ എല്ലാ ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലുമുള്ള കംപ്യൂട്ടറുകളുമായി വളർന്നുവരുന്നതുമായും പിച്ചൈ താരതമ്യപ്പെടുത്തി. സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ കൂടുതൽ പ്രവേശനമില്ലാതെയാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സാകുന്നത് വരെ ടെലിഫോൺ കോൾ പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്നതുവരെ എനിക്ക് ഒരു കംപ്യൂട്ടറിലേക്ക് പതിവായി പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏറെ വൈകിയാണ് ഒരു ടെലിവിഷൻ ലഭിച്ചത്, ഒരു ചാനൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ – ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ ആൽഫബെറ്റിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു.

ചെന്നൈയിൽ വളർന്ന സുന്ദർ പിച്ചൈ, മെറ്റീരിയൽസ് എൻജിനീയറായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയും 2004 ൽ ഗൂഗിളിൽ മാനേജുമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി ചേരുകയും ചെയ്തു. 2015 ൽ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചീഫും സിഇഒയും ആയി അദ്ദേഹം ഉയർന്നു. പുനർ‌സംഘടന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയുടെ മേധാവിയുമായി.

ആരായിരുന്നു സുന്ദർ പിച്ചൈ?

വളരെ സാധാരണ ചുറ്റുപാടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു കോടീശ്വരനായി ടെക്കിയാണ് സുന്ദർ പിച്ചൈ. അമേരിക്കയിൽ ടെക്നോളജി കമ്പനികളുടെ തലവനാകുക എന്ന അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് പിച്ചൈ. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിഇഒ ആയ സത്യ നാദെല്ല ആണ് ഇതിനു മുൻപ് ഇത്തരമൊരു അഭിമാനകരമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ.

സാധാരണ കുട്ടിക്കാലം

പ്രചോദനാത്മാകമായ ഒരു ജീവിത കഥയാണ് സുന്ദർ പിച്ചൈയ്ക്കു പറയുവാനുള്ളത്. വളരെ സാധാരണമായ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് സുന്ദർ പിച്ചൈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിച്ചൈ സുന്ദരരാജൻ ജനിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിൽ 1972 ജൂലൈ 12-നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. 43-ാം ജന്മദിനത്തലേന്നു കിട്ടിയ ഈ ഉയർന്ന സ്ഥാനം ഒരു പരിധി വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായിരുന്നു.

രണ്ടു മുറി മാത്രമായിരുന്നു പിച്ചൈയുടെ വീടിനുണ്ടായിരുന്നത്. സ്വന്തമായി ഒരു ടിവിയോ, കാറോ പിച്ചൈയുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വന്തമായി കിടപ്പുമുറിയില്ലാതിരുന്ന പിച്ചൈ സഹോദരനൊപ്പം ലിവിങ് ഹാളിലെ തറയിൽ പാ വിരിച്ച് അവിടെയായിരുന്നു കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത്. സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റു കളിയായിരുന്നു പിച്ചൈയെ ആകർഷിച്ചിരുന്നത്. സ്കൂളിന്റെ നായകനായിരുന്ന പിച്ചൈ സ്കൂളിനു പല ട്രോഫികളും നേടിക്കൊടുത്തു. സ്കൂൾ കാലം മികച്ച രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം കാരഖ്പൂറിലെ ഇന്ത്യൻ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (ഐഐറ്റി) -യിൽ നിന്നും മെറ്റലർജിക്കൽ എഞ്ചിനിയറിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടി. ക്ലാസിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു പിച്ചൈ.

ടെക് വിദഗ്ധരെ സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പ്രമുഖരായ സ്റ്റാൻഫോര്‍ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും സ്കോളർഷിപ്പോടു കൂടി മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് സയൻസ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ പിച്ചൈ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്താണ് തന്റെ പഠനത്തിനാവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്തിയത്. സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേയ്ക്കു പോകാനുള്ള വിമാനയാത്രയുടെ ചിലവു പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ വാർഷിക വരുമാനത്തിലും അപ്പുറമായിരുന്നു.

പെൽസിൽവാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വാർട്ടൺ സ്കൂളിൽ നിന്നും ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പിച്ചൈ നേടി. വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം ഗൂഗിളിൽ ചേരുന്നതിനു മുൻപ് പല ചെറു കമ്പനികളിലും ജോലി നോക്കി. ഒരു അപ്ലൈഡ് മെറ്റീരിയൽ കമ്പനിയിൽ എഞ്ചിനീയറായും, മകെൻസി ആന്‍ഡ് കമ്പനിയിൽ മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ആയും പിച്ചൈ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗൂഗിളിൽ പിന്നിട്ട നാഴികക്കല്ലുകൾ

2004-ലാണ് പിച്ചൈ ഗൂഗിളിൽ എത്തുന്നത്. 2008-ൽ ക്രോം ബ്രൗസർ, ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ടീമിലെ പ്രധാന അംഗമായിരുന്നു പിച്ചൈ. ഗൂഗിൾ ക്രോം വൻ വിജയം കൈവരിച്ചതോടു കൂടി പിച്ചൈയും ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. തുടർന്ന് ഗൂഗിൾ ടൂള്‍ബാർ, ഡെസ്ക്ടോപ് സെർച്, ഗാഡ്ജെറ്റ്സ്, ഗൂഗിൾ ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഗാഡ്ജെറ്റ്സ് എന്നിവ വികസിപ്പിയ്ക്കുന്നതിലും പിച്ചൈ നിര്‍ണായക പങ്കു വഹിച്ചു. ജിമെയിൽ, ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ്, ഗൂഗിൾ മാപ്്സ് എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും മേൽനോട്ടം വഹിച്ചതു പിച്ചൈ ആയിരുന്നു. വെബ്എം എന്ന വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് രൂപകൽപന ചെയ്യുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിനു പങ്കുണ്ട്.

2013 മാർച്ച് 13-ന് ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങളുടെ പട്ടികയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ചേർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്റെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു മികച്ച സംഭാവനയായി മാറുകയായിരുന്നു അത്. 2014-ൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സിഇഒ ആകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു കേട്ട പ്രധാന പേരിലൊരാളും പിച്ചൈ ആയിരുന്നു.



English Summary: "Dad Spent A Year's Salary On My Plane Ticket To US": Google CEO Sundar Pichai