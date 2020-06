കോവിഡ്-19മായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോക്ഡൗണ്‍ ഇളവ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ കാലത്ത് ആള്‍ക്കൂട്ടങ്ങളില്‍ ചെന്നു പെടാതിരിക്കാനും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനും നഗരങ്ങളിലുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂള്‍ ഗൂഗിള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ അപ്‌ഡേറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങള്‍ സ്വന്തം കാറിലായാലും പൊതുഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിച്ചാണെങ്കിലും യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാനാണ് തങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗൂഗിള്‍ നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ച 'തിരക്കുണ്ടാകുമോ എന്ന പ്രവചനം' ('crowdedness predictions') മാതൃക തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതറിഞ്ഞ ശേഷം ചില സ്ഥലങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി യാത്ര ചെയ്യാനും മറ്റും സാധ്യമാക്കിയിരുന്ന ഫീച്ചറായിരുന്നു ഇത്.

കൊറോണാവൈറസിന്റെ കാലത്ത് പുറത്തുപോകുക എന്നു പറയുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തെയു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പൗരന്മാര്‍ ആലോചിച്ചു മാത്രം എടുക്കുന്ന തീരുമനമാണ്. ഉചിതമായ മാസ്‌ക് ധരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്ര അകലം പാലിക്കല്‍ നടത്താമെന്നും ചിന്തിച്ചുറച്ചവര്‍ക്കു പോലും പുറത്തുപോക്ക് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇനി, കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ജോലിക്കു പോകാനായും മറ്റും വീടുകളില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിത്തുടങ്ങുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം. ഈ ഫീച്ചര്‍ നഗരങ്ങളില്‍ നല്ല രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാമെങ്കിലും മറ്റിടങ്ങളില്‍ അവ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോള്‍ പറയാനാവില്ല. ഇനി പറയുന്നവയാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകള്‍:

മുന്നറിയിപ്പുകള്‍

യാത്രയെ കോവിഡ്-19 എങ്ങനെ ബാധിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കും. പൊതുനിരത്തുകളില്‍ പ്രാദേശിക അധികാരികല്‍ പുറത്തുവിടുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കാണിക്കും. പൊതു ഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കില്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കണമോ എന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കും. ഇത്തരം അലേര്‍ട്ടുകള്‍ ഇന്ത്യ, അര്‍ജന്റീന, ബ്രസീല്‍, ഫ്രാന്‍സ്, മെക്‌സിക്കോ, നെതര്‍ലൻഡ്സ്, സ്‌പെയിന്‍, തായ്‌ലൻഡ്, ബ്രിട്ടൻ, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ലഭ്യമാകുക. സ്വന്തം വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഡ്രൈവിങ് അലേര്‍ട്ടുകളും ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് നല്‍കും. പോകുന്ന വഴിയിലെ ചെക്‌പോയിന്റുകള്‍, ഓരോ സ്ഥലത്തും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ അറിയിക്കും. 'ഡയറക്ഷന്‍സ് സ്‌ക്രീനല്‍' ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ലഭ്യമാക്കും.

ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങളിലേക്കോ, കോവിഡ്-19 ടെസ്റ്റിങ് സെന്ററുകളിലേക്കോ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ അതിനു യോഗ്യരാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചെല്ലാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയും. ഇതിലൂടെ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോള്‍ തിരിച്ചയയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഓഴിവാക്കാനാകും. കൂടാതെ, ധാരാളം പേര്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഉപകരിക്കും. ആശുപത്രികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇന്തൊനീഷ്യ, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്, ദക്ഷിണ കൊറിയ, അമേരിക്ക എന്നിവടങ്ങളിലാകും ലഭ്യമാകുക. ടെസ്റ്റിങ് സെന്ററുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അമേരിക്കയില്‍ മാത്രമാകും ഉണ്ടാകുക.

ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവര്‍ ആധികാരികമായ ഡേറ്റ പുറത്തുവിട്ടാല്‍ മാത്രമാകും തങ്ങള്‍ അതുകാണിക്കുക എന്നും ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നു. പ്രാദേശികതലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെയായിരിക്കും ഗൂഗിള്‍ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുക. പല രാജ്യങ്ങളിലെയും സർക്കാർ ഇതര ഏജന്‍സികള്‍ നല്‍കുന്ന വിവരവും ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും.

ഓരോ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിലും മറ്റും എന്തുമാത്രം ആളുകളുണ്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള ഫീച്ചര്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സില്‍ ഉണ്ട്. ഇത് ഒന്നു പരിഷ്‌കരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന, അല്ലെങ്കില്‍ ട്രെയ്‌നിലും മറ്റും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളില്‍ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനാല്‍ അതിന് നിശ്ചിത നിലവാരം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും ലൈവ് ഡേറ്റ ഗൂഗിള്‍ നേരിട്ടു ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം ശേഖരിക്കുന്നത് ആളുകളെ നേരിട്ട് അറിയാതെയാണ് (anonymized) എന്ന് ഗൂഗിള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. മാപ്‌സ് ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

English Summary: Google Maps new Covid-related features could help avoid crowded areas, trains