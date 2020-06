അമേരിക്കയിലെ കലാപം: മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പൊലീസ് കരാർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ജീവനക്കാർ

കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സിയാറ്റിൽ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുമായും മറ്റ് നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസികളുമായും കമ്പനി നടത്തിയ കരാർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് 200 ഓളം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ജീവനക്കാർ സിഇഒ സത്യ നാഡെല്ലയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സിയാറ്റിൽ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുമായും മറ്റ് നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസികളുമായുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കാനും ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ്മാറ്റർ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഔദ്യോഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കാനും ജീവനക്കാർ സിഇഒ സത്യ നദെല്ലയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിഇഒ സത്യ നദെല്ല, എക്സിക്യൂട്ടീവ് വി.പി. കുർട്ട് ഡെൽ‌ബെൻ എന്നിവർക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, ‘ഞങ്ങളുടെ സമീപസ്ഥലം ഒരു യുദ്ധമേഖലയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സിയാറ്റിൽ പൊലീസിന്റെ വീഴ്ചയും പ്രദേശത്തെ സൈനികവൽക്കരണവും അതിഭീകരമായാണ് ഇമെയിൽ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്.

കത്തിൽ (ആദ്യം വൺസീറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്) ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ‘സിസി ലൈനിലുള്ള നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും ഒന്നുകിൽ സാക്ഷികളോ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ എസ്പിഡിയുടെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇരകളോ ആണ്. എന്നാൽ സിയാറ്റിലിലെ ക്യാപിറ്റൽ ഹില്ലിലെ പ്രതിഷേധം നിയമപാലകർ എത്രത്തോളം നേരിടാൻ പോകുന്നുവെന്നത് വിവരിക്കുന്നതാണ്.

24/7 ഹെലികോപ്റ്റർ ശബ്ദം, ടിയർഗാസ്സിങ്, ഫ്ലാഷ്ബാംഗിങ്, റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകൾ, തോക്ക് ഷോട്ടുകൾ, വാനുകൾ / എന്നിവയുമായി പൊലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരോട് എത്രമാത്രം ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നുവെന്നും പ്രതിഷേധത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാത്ത ആളുകളെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സായുധ നിയമപാലകർ നിറഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ പ്രദേശത്തിനു ഭീഷണിയാണ്.

ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഴുതി, ‘ഒരു മൈൽ അകലെയുള്ള മതിലിലെ വിള്ളലുകളിലൂടെ അപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് കണ്ണീർ വാതകം ഒഴുകുന്നു. ഫ്ലാഷ്ബാംഗുകളുടെയും വെടിവച്ച ടിയർ ഗ്യാസ് കാനിസ്റ്ററുകളുടെയും ശബ്ദം രാത്രി മുഴുവൻ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. പുലർച്ചെ 2 മുതൽ 3 വരെ ഇത് തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉൾപ്പെടെ ഈ ആഴ്ചയിലെ മിക്ക ദിവസവും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.’

