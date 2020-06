വഴി പറഞ്ഞു തരാൻ ഇനി ബച്ചൻ വരും, പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി ഗൂഗിൾ മാപ്

ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച യാത്രാഗതിനിയന്ത്രണ സേവനങ്ങളിലൊന്നായ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സില്‍ ഇനി ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ മെഗാസ്റ്റാറായ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിരവധി അതിപ്രശസ്ത സിനിമകളുടെ ഭാഗമായ ബച്ചന്‍ ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകള്‍ക്കും ശബ്ദം നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ എത്തുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാകുകയാണെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം തന്റെ അടുത്ത ഇന്നിങ്‌സ് തുടങ്ങുകയാണ്- ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മാപ് സേവനമായ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സിലെ ദിശ പറഞ്ഞു തരുന്ന ശബ്ദം അദ്ദേഹത്തിന്റേതായേക്കും. 'മിഡ് ഡേ'യില്‍ വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം, ഇക്കാര്യത്തിനായി ഗൂഗിള്‍ ഇന്ത്യാ ബച്ചനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍, ഇരുകൂട്ടരും തമ്മില്‍ ഇതുവരെ കാരര്‍ ഒപ്പുവച്ചതായി അറിയില്ല.

ഇതിനായി ബച്ചന് 'ഭീമമായ തുകയാണ്' വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കലും മറ്റു നിബന്ധനകളും പാലിച്ചു വേണം ഇതു ചെയ്യാനെങ്കില്‍ ബച്ചന്റെ വീട്ടില്‍ വച്ചുതന്നെ റെക്കോഡിങ് നടത്തേണ്ടിവരുമെന്നും പറയുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സില്‍ കേള്‍ക്കുന്ന ശബ്ദം കാരെന്‍ ജാകൊബ്‌സെന്‍ എന്ന, ന്യൂ യോര്‍ക് കേന്ദ്രമായി വിനോദവ്യവസായത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടേതാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ ജനിച്ച കാരന്റെ ശബ്ദമാണ് ആപ്പിളിന്റെ സിറിയുടെ പിന്നിലും. എന്നാല്‍, ഇംഗ്ലിഷ് ശബ്ദമായി കാരന്‍ തന്നെ തുടര്‍ന്നേക്കുമെന്നും ബച്ചന്‍ ഹിന്ദിക്കു മാത്രമേ സമ്മതിച്ചേക്കുകയുള്ളുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഇംഗ്ലിഷില്‍ റെക്കോഡ് ചെയ്യാന്‍ ബച്ചന്‍ സമ്മതിച്ചാലും അത് ഉപയോഗിക്കുക ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമായിരിക്കാമെന്നും വാദമുണ്ട്.

മിക്ക ബോളിവുഡ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍ക്കും കണ്ണടച്ചിരുന്നാല്‍ പോലും അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ പ്രൗഢഗംഭീര ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാനാകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊള്ളില്ലാ എന്നു പറഞ്ഞ് ഓള്‍ ഇന്ത്യാ റേഡിയോ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം നല്‍കാതെ തിരിച്ചയച്ച കാലവും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ശബ്ദംത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ ഇംഗ്ലിഷ് മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാരിടോണ്‍ (baritone-അതിഗംഭീര പുരുഷശബ്ദം) എന്ന വാക്കാണ്.

തന്റെ നടന ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് അതീവ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം ബച്ചന്‍ വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ഒന്നാണ് തന്റെ ബാരിടോണ്‍. അധികാരം തോന്നുന്നതും, വലയം കൊള്ളിക്കുന്നതും, പിതൃനിര്‍വിശേഷമായതും, സാന്ത്വനം പകരുന്നതുമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ശബ്ദമെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. വിവിധ ഭാവങ്ങള്‍ അനായാസേന തന്റെ സ്വരത്തില്‍ ഇണക്കുന്ന ബച്ചന്‍ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സിനു തന്റെ ശബ്ദം നല്‍കിയേക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം ബച്ചന്റേതു മാത്രമായിരിക്കും. ഇന്ത്യന്‍ നടീനടന്മാരുമായി ഒത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ മടിയുള്ള കമ്പനിയല്ല ഗൂഗിള്‍. അവര്‍ 2018ല്‍ അമീര്‍ ഖാനുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Whoa! Amitabh Bachchan To Lend His Voice To Navigate Google Maps?