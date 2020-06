8 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ജിയോ സ്വന്തമാക്കിയത് 1.04 ലക്ഷം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം

റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡും ജിയോ പ്ലാറ്റഫോംസ് ലിമിറ്റഡും 6441.3 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആഗോള അസറ്റ് കമ്പനിയായ ടിപിജി, ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ 4,546.80 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ എൽ കാറ്റർട്ടൺ ജിയോ പ്ലാറ്റഫോംസിൽ 1894.50 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കും. ടിപിജി യുടെ നിക്ഷേപം ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ 0.93 ശതമാനവും എൽ കാറ്റർട്ടന്റെ നിക്ഷേപം ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ 0.39 ശതമാനം ഓഹരിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യും.

ഈ നിക്ഷേപകങ്ങളും ഉൾപ്പടെ ജിയോ കഴിഞ്ഞ എട്ട് ആഴ്ചയിൽ 10 നിക്ഷേപകർക്ക് കമ്പനിയുടെ 22.3 ശതമാനം ഓഹരികൾ വിറ്റു. ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ പ്രമുഖ ആഗോള നിക്ഷേപകരായ ഫെയ്‌സ്ബുക്, സിൽവർ ലേക്ക്, വിസ്റ്റ ഇക്വിറ്റി പാർട്ണർ, ജനറൽ അറ്റ്ലാന്റിക്, കെകെആർ, മുബഡാല, എഡിഐഎ, ടിപിജി, എൽ കാറ്റർട്ടൺ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ജിയോ 104,326.95 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു.

388 ദശലക്ഷത്തിലധികം സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാരുള്ള ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ജിയോ പ്ലാറ്റഫോംസ്. ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ, മൈക്രോ ബിസിനസുകൾ, കൃഷിക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 130 കോടി ആളുകൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കുമായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയെ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതാണ് ജിയോയുടെ ദൗത്യം.

എയർ‌ബി‌എൻ‌ബി, ഊബർ, സ്‌പോട്ടിഫൈ എന്നിവപോലുള്ള ആഗോള സാങ്കേതിക കമ്പനികളിൽ ടി‌പി‌ജി മുൻപ് നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്രൂം, പെലോടോൺ, ക്ലാസ്സ്‌പാസ്സ്‌, ഔൺഡേസ്‌, ഫാബ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ ഉപഭോക്തൃ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ മുൻ‌നിരയിൽ ഏറ്റവും നൂതനമായ ചില ബ്രാൻഡുകൾ നിർമിക്കാൻ എൽ കാറ്റർട്ടൺ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത ബിസിനസുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ എൽ കാറ്റർട്ടണിന്റെ അമൂല്യമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാരണം ഡിജിറ്റൽ നേതൃത്വം നേടുന്നതിന് ഇന്ത്യയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപഭോക്തൃ അനുഭവവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളെയും ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകളെയും സേവിക്കുന്ന ആഗോള സാങ്കേതിക ബിസിനസുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതിന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡാണ് ഞങ്ങളെ ആകർഷിച്ചതെന്ന് രണ്ടു നിക്ഷേപകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് റിലയൻസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു.

