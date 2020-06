കറുത്ത വംശജനായ ജോര്‍ജ് ഫ്‌ളോയിഡിന്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടര്‍ന്ന് അമേരിക്കിയിലെമ്പാടും പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുകയാണ്. ആപ്പിളിന്റെതടക്കമുള്ള കടകളില്‍ നിന്ന് ഉപകരണങ്ങള്‍ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു. ടെക്‌നോളജിയുടെ തലസ്ഥാനമായ സിലിക്കന്‍ വാലിയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രധാന കമ്പനികളുടെയല്ലാം മേധാവികള്‍ കൊലപാതകത്തിനെതിരെ രംഗത്തുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യത്ത് സമത്വം കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഇവരില്‍ പലരും വീറോടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതിനായി ടെക്‌നോളജിയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നു പോലും ആവശ്യമുയര്‍ന്നു. എന്നാല്‍, ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപകനായ സ്റ്റീവ് വോസ്‌നിയാക് പറയുന്നത് സമത്വം കൊണ്ടുവരവൊന്നും ടെക്‌നോളജിക്കു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതിനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ണായക ഘടകം മനുഷ്യര്‍ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

ഫ്‌ളോയിഡിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നമുക്കു തോന്നുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യം വൈകാരികമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ടെക്‌നോളജിക്ക് വികാരമില്ല. അതിനാല്‍, സമത്വം കൊണ്ടുവരാനായി ടെക്‌നോളജിയെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നതിന് പരിമിതകളുണ്ടെന്നാണ് സ്റ്റീവിന്റെ അഭിപ്രായം. ടെക്‌നോളജി എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ മനുഷ്യര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകളാണ്. എന്നു പറഞ്ഞാല്‍, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മനുഷ്യര്‍ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സിഎന്‍ബിസിയോട് പറഞ്ഞത്. ആധുനിക ഉപകരണങ്ങള്‍ ചിലപ്പോള്‍ സഹായകമാകാം. എന്നാല്‍, അവ കൊണ്ട് അത്ര വലിയ ഗുണമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതില്‍ കാര്യമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ പല മാറ്റങ്ങളും വരേണ്ടതായുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായമുണ്ട്.

നിങ്ങള്‍ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നു കരുതുക. ഇതേക്കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആയിരം ആളുകള്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കരുതുക. പക്ഷേ, പ്രൊഡക്ട് ആദ്യമായി നിര്‍മിക്കുന്ന ആളിനാണ് അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടത്. അയാളാണ് മനുഷ്യരെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മുന്‍ ആപ്പിള്‍ മേധാവി സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സുമൊത്ത് കമ്പനിക്കു തുടക്കമിട്ട ഇദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

ഫലവത്തായ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് സഹായമാകാന്‍ ആപ്പിള്‍

അതേസമയം, ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മേധാവി ടിം കുക്ക് വര്‍ണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. നമ്മളുടെ നിയമങ്ങള്‍ മാറിയെന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണെങ്കിലും അവ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഒരേ രീതിയില്‍ തന്നെ ബാധകമാകുന്നുവെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് കുക്ക് പറഞ്ഞു. താന്‍ വളര്‍ന്നു വന്ന അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ടായ പുരോഗതി പ്രകടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. എന്നാല്‍, വര്‍ണ്ണ വിവേചനം അനുഭവിച്ചു വന്ന സമൂഹങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഇപ്പോഴും അതു നിലനില്‍ക്കുന്നു. വിവേചന പരമായ പെരുമാറ്റം അവര്‍ക്കേല്‍പ്പിക്കുന്ന മാനസികാഘാതത്തിന് വേണ്ട കുറവു വന്നിട്ടില്ല എന്നതും ഒരു സത്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതിനാല്‍, എല്ലാവരും ആപ്പിള്‍ അടക്കമുള്ള കമ്പനികളും ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്ന് കുക്ക് പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനു വേണ്ട നിര്‍ണ്ണായക ഘടകങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതമേല്‍പ്പിക്കുന്ന തരം പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കെതിരെയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് കുക്ക് പറഞ്ഞു. വരാനിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമടക്കമുള്ള വിപത്തുകളാണ് കുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചത്. വൈവിധ്യത്തിനും എല്ലാത്തിനെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുരോഗതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എല്ലാ മഹാത്തായ ആശയങ്ങളും ശ്രവിക്കപ്പെടട്ടെ. ഈക്വല്‍ ജസ്റ്റിസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പോലെയുള്ള, സമത്വത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘടനകള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ സംഭാവന നല്‍കുമെന്നും കുക്ക് അറിയിച്ചു.

