കമ്പനിക്കെതിരെ രോഷാകുലരായ ആളുകളുടെ കടുത്ത നീക്കങ്ങള്‍ നിർത്തിവയ്പ്പിക്കാനായി വിവാദ മുഖം തിരിച്ചറിയല്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ ക്ലിയര്‍വ്യൂ എഐ ഇനി സ്വകാര്യ മേഖലയ്‌ക്കൊ വ്യക്തികള്‍ക്കോ നല്‍കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളും നിയമപരമായ കുരുക്കുകള്‍ തങ്ങളെക്കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവുമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

മുഖത്തിന്റെ ഡേറ്റ പകരംവയ്ക്കാനാവില്ല

നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഒരു അപരിചിതന്‍ സ്മാര്‍ട് ഫോൺ ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിനു നേരെ തിരിക്കുന്നു. ഞൊടിയിടയില്‍ അയാളുടെ ഫോണിന്റെ സ്‌ക്രീനില്‍ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പല വിവരങ്ങളും എത്തുന്നു. ഇത് അത്ര പന്തിയുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ എത്തുന്നത്. മുഖത്തിന്റെ ഡേറ്റ ഒരിക്കല്‍ മറ്റുളളവരുടെ കയ്യിലെത്തിയാല്‍ പിന്നെ തന്നെ എവിടെവച്ചും തിരിച്ചറായമെന്നും അത് തന്റെ സ്വകാര്യത പൂര്‍ണമായും തകര്‍ക്കുമെന്നും ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ മനസിലാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ക്ലിയര്‍വ്യൂ എഐയ്ക്കു പിന്നിലുള്ളവര്‍ പുറത്തുവിട്ട രേഖകള്‍ പ്രകാരം ഇനി സർക്കാരുകള്‍ക്കല്ലാതെ തങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ വില്‍ക്കില്ലെന്നു പറയുന്നു. സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ കയ്യിലും കമ്പനികളിലും ഇത് എത്തിച്ചേര്‍ന്നു എന്നത് സെലിബ്രിറ്റികളുടെയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെയും രോഷത്തിനു കാരണമായിരുന്നു. കമ്പനിക്കെതിരെ വിവിധ കേസുകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. പല റെഗുലേറ്റര്‍മാരും തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കമ്പനിയെക്കൊണ്ട് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിച്ചത്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളുടെയും നിലവിലുള്ള സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഇത്തരം മുഖം തിരിച്ചറിയല്‍ കുറ്റകരമാണ്. ഇനിമേല്‍ സർക്കാർ ഇതര ആളുകള്‍ക്ക് ലോകത്തൊരിടത്തും തങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ നല്‍കില്ല എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ നിലപാട്. സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ആളുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം തങ്ങള്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യുകയാണ്. ദേശീയമോ, പ്രാദേശികമോ ആയ സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കും നിയമപരിപാലകര്‍ക്കും തങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ നല്‍കുമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

ആളുകള്‍ തങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും യുട്യൂബിലും ട്വിറ്ററിലും മറ്റു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും അപ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതു എടുത്താണ് ക്ലിയര്‍വ്യൂ എഐയുടെ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ ആളുകളുടെ മുഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂറ്റന്‍ ഡേറ്റാ ബെയ്‌സ് ഉണ്ടാക്കിയത്. 300 കോടിയിലേറെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവര്‍ ശേഖരിച്ചത്. ഇലിനോയിസ് ഫെഡറല്‍ കോടതിയിലാണ് കമ്പനിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു കേസ്. എന്തായാലും ഇലിനോയിസിലുള്ള സ്വകാര്യ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇനി സേവനം നല്‍കില്ലെന്ന കാര്യത്തില്‍ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

എന്നാല്‍, ഇതൊന്നും ജനരോഷം തണുപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ പ്രതികരണത്തില്‍ നിന്നു മനസിലാകുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ സിവില്‍ ലിബര്‍ട്ടീസ് യൂണിയന്‍ അടക്കമുള്ള സംഘടനകള്‍ കമ്പനിക്കെതിരെ നീങ്ങാന്‍ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സിവില്‍ ലിബര്‍ട്ടീസ് യൂണിയന്റെസ്റ്റാഫ് അറ്റോര്‍ണിയായ നെയ്തന്‍ ഫ്രീഡ് പറയുന്നത് ഇവരീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവര്‍ത്തികമാക്കും എന്നതിന് എന്താണുറപ്പ് എന്നാണ്. ഇലിനോയിയിലെ ആളുകള്‍ക്കു പോലും രക്ഷകിട്ടുമെന്നു ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കൂടാതെ, ഇലിനോയിയിലെ അധികാരികള്‍ കമ്പനിയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ തങ്ങളുടെ ഡേറ്റാബെയ്‌സിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്താണ് ക്ലിയര്‍വ്യൂ എഐ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇവരുടെ ഡേറ്റാ ബെയ്‌സ് മുഴുവന്‍ നശിപ്പിച്ചു കളയണമെന്ന ആവശ്യം പലതവണ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

കമ്പനി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതിനെതിരെയും ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിനെതിരെയും കടുത്ത വിമര്‍ശനമാണ് ഉയര്‍ന്നു വന്നിരുന്നത്. സ്വകാര്യ വ്യക്തികളെ കൂടാതെ കുറഞ്ഞത് 600 വ്യത്യസ്ത നിയമപരിപാലകരും അവരുടെ സേവനം വാങ്ങുന്നു എന്നാണ് അറിവ്. ഇനി തങ്ങള്‍ സ്വകാര്യ മേഖലയുമായുള്ള ബന്ധം വേര്‍പെടുത്തുകയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ക്ലീയര്‍വ്യൂ എഐക്കു വേണ്ടി വാണിജ്യാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി എന്നും ബസ്ഫീഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

ക്ലിയര്‍വ്യൂ നിര്‍മിക്കുന്ന ക്യാമറകള്‍ രണ്ടു കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോള്‍ ടെസ്റ്റു ചെയ്യുന്നതെന്നു പറയുന്നു. ഇന്‍സൈറ്റ് ക്യാമറ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതു തങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ക്യാമറയാണെന്ന് ക്ലിയര്‍വ്യൂ എഐ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്നാണ് ബസ്ഫീഡ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ ക്യാമറ വാങ്ങി പിടിപ്പിച്ചാല്‍, അതിനു മുന്നില്‍ എത്തുന്ന അപരിചിതന്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ സാന്നിധ്യമുള്ള ആളാണെങ്കില്‍ അയാളെ തിരിച്ചറിയാനായേക്കും. ഇത്തരം തിരിച്ചറിയലുകള്‍ ചില സാഹചര്യങ്ങളില്‍ കൊള്ളാമെങ്കിലും മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാണിത്.

ഇന്റര്‍നെറ്റിനെ ആരാധിക്കാന്‍ വരട്ടെ

ഇന്റര്‍നെറ്റിനെയും സംശയദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കേണ്ട കാലമാണ് ഇതെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്ന ചില അഭിപ്രായങ്ങള്‍. ആളുകള്‍ ചിത്രങ്ങളായും അഭിപ്രായങ്ങളായും ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ നടത്തുന്ന ഇടപെടല്‍ അവരെ തിരിഞ്ഞു കൊത്തുമെന്ന കാര്യം കുപ്രസിദ്ധമായ കെയിംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കാ വിവാദം മുതല്‍ വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇന്റര്‍നെറ്റ് തന്നെ, ആരോ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണമല്ലെ എന്നു സംശയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. 'എന്താണെന്നു മനസിലാകാതെ മനുഷ്യകുലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട ഒന്നാണ് ഇന്റര്‍നെറ്റ്. ഏറ്റവും വലിയ അരാജകത്വ പരീക്ഷണമാണത് എന്നാണ്', മുന്‍ ഗൂഗിള്‍ മേധാവി എറിക് സ്മിഡ്റ്റ് ഒരിക്കല്‍ കുറിച്ചത്.

വാല്‍ക്കഷണം

കൊറോണാവൈറസ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മാസ്‌ക് ധരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ആപ്പിളിന്റേതടക്കം ഫേഷ്യല്‍ ഡിറ്റെക്ഷന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മുന ഒടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി വരുന്നത് കണ്ണടക്കം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാതെ നടക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും മുഖംമൂടിയായിരിക്കുമോ?

English Summary: Controversial facial recognition company Clearview AI says it will stop selling tech to private companies