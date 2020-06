ചൈനയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് വിദഗ്ധർ, ലോക ടെക് വിപണി പിടിക്കാൻ ഇളവുകൾ വേണം

ഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും മുന്നേറാൻ കഴിയുമെന്ന് ബിസിനസ് മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ. ചൈനയ്ക്ക് പകരമായി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉയർന്ന സാങ്കേതിക ടെലികോം, ടെക്നോളജി ഉപകരണ വിതരണക്കാരനായി ഇന്ത്യക്ക് മാറാൻ കഴിയുമെന്നും ബിസിനസ് വിദഗ്ധർ സൂചിപ്പിച്ചു.

സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ വ്യവസായത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇതോടൊപ്പം ചൈനയെ കീഴടക്കണമെന്ന തോന്നൽ സർക്കാരിനുണ്ടാകണമെന്നും ഫോറിൻ കറസ്പോണ്ടന്റ് ക്ലബ് സൗത്ത് ഏഷ്യ സംഘടിപ്പിച്ച വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തവർ പറഞ്ഞു. ടെക് മഹീന്ദ്ര എംഡിയും സിഇഒയുമായ സി.പി ഗുർനാനി, സെല്ലുലാർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിജി രാജൻ മാത്യൂസ്, സി‌എസ്‌സി ഇ-ഗവേണൻസ് സർവീസസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് സിഇഒ ഡോ. ദിനേശ് ത്യാഗി എന്നിവരാണ് ഇത്തരമൊരു അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

5 ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുള്ള ഒരു ആത്മനിർഭർ ഭാരതത്തിലേക്ക് (സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യ) ഇന്ത്യയെ നയിക്കാൻ നയ സംരംഭങ്ങളും പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തവും മികച്ച സംരംഭകത്വ പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയും ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആത്മനിർഭർ ഭാരത് രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്തിരിയുകയല്ല അർഥമാക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ, വിതരണ ശൃംഖലയിൽ മുൻ‌തൂക്കം നൽകി രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും വെർബിനാറിൽ സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനിടെ ഗുർണാനി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ദത്തെടുക്കാനും ഒന്നിനെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ, ആത്മനിർഭർ ഭാരത് യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വം ആവശ്യമാണ്. മോദി സർക്കാർ ഒരു വ്യക്തമായ ആഹ്വാനം നൽകിയതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതൊരു ആക്കം കൂട്ടുകയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വയം ആശ്രയിക്കാനായി ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കുകയും വേണമെന്ന് ടെക് മഹീന്ദ്ര എംഡിയും സിഇഒയും പറഞ്ഞു.

ലോകം അഭൂതപൂർവമായ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ ഒരു സ്വാശ്രയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പുതുക്കിയ പാത തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഉത്തേജക പാക്കേജ് ‘ആത്മനിർഭർ ഭാരത്’ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് മൊത്തം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ 10 ശതമാനമാണ്.

ആത്മനിർഭർ ഭാരത് യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ഗവേഷണ-വികസന പ്രോത്സാഹനം നടത്തണം. ഓപ്പൺ സോഴ്‌സിനെ ഗൗരവമേറിയ ബിസിനസ് അവസരമായി കണക്കാക്കുകയും വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ മിടുക്കരാകുകയും വേണമെന്ന് മാത്യൂസ് പറഞ്ഞു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ രണ്ട്-മൂന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് വിലകുറഞ്ഞതാക്കുകയും മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് പണം എത്തിക്കുകയും വേണം. സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും വ്യക്തികളെയും ശാക്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: India can replace China as a tech gear-supplier to the world